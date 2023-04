Fußball gehört nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich zu den beliebtesten Sportarten. Die österreichische Fußball-Bundesliga besteht seit 1974/75 und stellt neben dem Spielen in der Nationalmannschaft die höchste Klasse im Profifußball dar. Seit dem Jahr 2022 trägt der Name des Fußball-Bundesliga des Landes den Beinamen des Hauptsponsors ADMIRAL. Wir sehen uns einmal die besten Spieler der laufenden Saison an. Haben Sie noch ein wenig Zeit, bis Sie wieder in Ihren Alltag zurückkehren, dann können Sie sich gern Casino Spiele mit Echtgeld zum Thema Fußball oder Sport ansehen.

Markus Pink vom SK Austria Klagenfurt

Der Stürmer aus Klagenfurt wurde 1991 geboren und spiet seit dem Jahr 2020 für den SK Austria Klagenfurt. Seine Profikarriere im Fußball startete er in Kärntens FC Ochsendorf. In der laufenden Saison konnte er bereits 16 Tore erzielen und führt damit die Liste der Top Spieler der österreichischen Fußballligen an. Sein Vertrag läuft vorerst bis zum Juni 2023.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at

Guido Burgstaller vom SK Rapid Wien

Der Profifußballer wurde im Jahr 1989 in Villach geboren. Er wird als Mittelstürmer eingesetzt und ist aktuell beim SK Rapid Wien. Bisher hat der Ausnahmespieler in der Bundesliga 13 Tore erzielt und zahlreiche Torvorlagen gegeben. Sein Vertrag ist vorerst bis Juni 2024 angesetzt. Neben seinem Einsatz für den Traditionsverein SK Rapid Wien wurde er mehrfach in die österreichische Nationalmannschaft berufen. In 25 Länderspielen hat er zwei Mal getroffen. Er ist in Deutschland bisher in Schalke und beim FC St. Pauli aktiv gewesen.

Tai Baribo vom Wolfsberger AC

Der gebürtige israelisch-portugiesische Fußballer Tai Baribo konnte in bisher 51 Profispielen insgesamt 23 Tore verwandeln. Er wurde 1998 in Israel geboren und wird seit 2021 beim Wolfsberger AC als Stürmer eingesetzt. Baribo ist zudem für die israelische Nationalmannschaft nominiert und hat drei Spiele absolviert. In der laufenden Saison kommt er auf 12 Tore.

Marin Ljubicic vom LASK

Der kroatische Stürmer hat eine Größe von 1,83 m und wurde in Split geboren. Seit dem Jahr 2022 spielt er beim Linzer Athletik-Sport-Klub (LASK). Der junge Spieler absolvierte ab 2021/22 30 Profpartien in der österreichischen Bundesliga. In der Zeit stand er bei Hajduk Split unter Vertrag und wurde an den LASK ausgeliehen. Es folgten weitere 14 Einsätze, bei denen er insgesamt neun Mal verwandelte. Von Dezember 2022 bis Juni 2027 wird er für den LASK spielen. In der laufenden Saison hat er elf Mal verwandelt.

Keito Nakamura vom LASK

Der junge Japaner wird mit seiner Größe von 1,80 m sowohl im Flügel als auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt. Wie Ljubicic spielt er im österreichischen Fußballverein LASK und das bereits seit 2021. Bisher hat er 43 Spiele absolviert und 17 Tore geschossen. Seit Mai 2019 ist er Teil der Nationalmannschaft Japans. Bisher hat er in der österreichischen Bundesliga wie auch sein Vereinskollege Ljubicic elf Tore getroffen.

Benjamin Sesko vom Red Bull Salzburg

Der Slowene Benjamin Sesko ist Stürmer und hat eine Größe von 1,92 m. Er spielt seit dem Jahr 2021 im FC Red Bull Salzburg. Seitdem hat er in 46 Spielen eine Torbilanz von 15 Toren. Davon entfallen 10 Tore auf die laufende Saison. Der junge Spieler blickt bereits auf die Titel österreichischer Meister 2021 und 2022 sowie österreichischer Cupsieger 2021 und 2022 zurück. Sesko wird allerdings nicht auf Dauer beim Red Bull Salzburg bleiben und zum Partnerverein RB Leipzig wechseln. Dort wird er voraussichtlich bis Juni 2028 spielen. Neben seinen Einsätzen in der österreichischen Bundesliga wird er in der slowenischen Nationalmannschaft eingesetzt. Dort konnte er in der Gruppe der Erwachsenen in 13 Einsätzen zwei Tore verwandeln.

Atdhe Nuhiu vom SCR Altach

Der erfolgreiche Fußballer wurde 1989 geboren und hat eine beachtliche Größe von 1,96 m. Er wurde als Stürmer eingesetzt und spielte seit der Saison 2021/22 für den SCR Altach insgesamt 51 Spiele. Er debütierte in der österreichischen Bundesliga und hat seine bisherige Karriere hier verbracht. Seit 2008 ist er in die Nationalmannschaft Kosovos berufen worden. In der laufenden Saison konnte er bisher neun Tore verwandeln. Sein Vertrag läuft bis zum Juni 2023.

Haris Tabakovic vom FK Austria Wien

Der gebürtige Schweizer Tabakovic wurde 1994 in Grenchen geboren und hat eine Größe von 1,94 m. Als Stürmer ist er seit 2022 beim FK Austria Wien aktiv. Sein Vertrag gilt vorerst bis Juni 2025. Er sorgte zuvor beim Zweitligisten SC Austria Lustenau für Aufsehen, als er in 23 Einsätzen eine Torbilanz von 18 Treffern vorweisen konnte. Seit 2012 ist er auch in die Schweizer Nationalmannschaft berufen worden.

Fazit: Warum österreichische Ligaspiele faszinierend sind - Eine berechtigte Begeisterung

Wem die Spiele der ersten und zweiten Bundeslig sowie der Regionalligen Deutschlands nicht reichen, der kann sich getrost auf die hohe Qualität in den Fußballligen Österreichs freuen. Die Leistungen sind dem internationalen Profiniveau klar zuzuordnen. Die Übertragung wichtiger Saisonspiele der österreichischen Bundesliga findet über ausgewählte Sportsender oder online im Stream statt. Es bieten sich somit verschiedene Wege hautnah am Geschehen des österreichischen Erfolgssports Fußball teilzunehmen.