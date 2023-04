In der Nachlese der 26. Rd. der ADMIRAL Bundesliga gehen wir mal nicht zeitlich chronologisch - beginnend mit dem Quali-Gruppen-Freitagspiel und endend mit dem Meistergruppen-Sonntag-Solospiel - vor, sondern, aus Gegebenheit, weil es in den 6 Partien unisono zu Tabellen-Nachbarschafts-Duellen kam, nach dem Ranking. "Up-Down-Rückblick"! Angefangen mit dem Gipfeltreffen in Graz bis zum Kellerduell im Ländle. Inklusive zweier zelebrierter Top-Tore von Šeško & Tadic, über die hernach in Superlativen geschwelgt wurde, gar von Weltklasse-Toren die Rede war. Und dann war da noch ein cooler Grieche vom Wörthersee...

Macht große Sprünge bei den Roten Bullen im Frühjahr: Der 1,95 Meter große Goalgetter Benjamin Šeško. Der 19-jährige, slowenische Nationalstürmer (19 Einsätze, 6 Tore) erzielte in 9 Einsätzen im Kalenderjahr 11 Tore, hat gesamt 14 auf seinem Konto und macht Jagd auf die Torjäger-Krone, die in den Vorjahren die Salzburger Karim Adeyemi & Patson Daka holten. Nach einem eher lauen Herbst dreht der künftige RB Leipziger Šeško auf. Der dortige Chefcoach und Ex-Salzburger Marco Rose freut sich schon auf ihn. Das Tor zum 2:0 verdient das Prädikat "Extraklasse"...Ball-Annahme in der Luft mit links und Vollendung in der Luft mit rechts nahezu in einer Bewegung. WOW-Effekt!

Auf "fremden Wiesen grasen Bullen" heuer am liebsten

SK Puntigamer Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:0)

Zweiter vs. Erster! Wer nach 3 Heim-Remis der erfolgsverwöhnten Salzburger davon ausging, dass der Serienmeister schwächelt und gar saisonübergreifend in der 44. Runde der Meistergruppe seit Playoff-Einführung (Saison 2018/2019) erstmals vom Tabellenthron gestürzt wird, wurde eines Besseren belehrt. Zumal die Roten Bullen ja besonders gern "auf fremden Wiesen grasen" und zum 12. Mal in Serie mit "fetter Beute" heimkehrten. 12 Siege in 13 Auswärtsspielen in dieser Spielzeit: die Elf von Cheftrainer Matthias Jaissle setzt die Benchmark. Und: ein klares Statement im Meister-Rennen.

Um sich zusätzlich für die einzige Niederlage auf des Gegners Platz und überhaupt in dieser BL-Saison zu revanchieren...eben jene am 30. Juli beim 2:1 in der Merkur Arena in Graz-Liebenau. Im 4. Anlauf schafften die Roten Bullen nun auch im Aufeinandertreffen dieser Spielzeit den ersten Sieg gegen den hartnäckigen Verfolger SK Sturm Graz, der nunmehr erstmal auf 5 Punkte Abstand gehalten wird und eigens den im Flow befindlichen LASK zu spüren bekommt, der nun nurmehr 3 Zähler hinter den Steirern in Lauerstellung liegt.

Ein "Gaucho-Goal" brachte den Titelvereidiger auf die Siegerstraße: Nicolás Capaldo traf mit seinem 5. BL-Saisontor (zwei mehr als in der Vorsaison) und per Direktabnahme durch den "doppelten Tunnel" (Wüthrich & Okonkwo). Die Salzburger gewannen immer, wenn der 24-jährige Argentinier "einnetzte" (7S). Sékou Koïta lieferte seinen 11. BL-Assist ab – erst seinen zweiten in einem Auswärtsspiel, beide davon in der Steiermark (zuvor im Jänner 2021 in Hartberg).

Benjamin Šeško ist der Top-Torjäger bisher im Meister-Playoff mit 4 Treffern aus 4 Spielen und mischt bei gesamt 14 Toren im Rennen um die Torjägerkrone mit, die in den vergangenen Jahren wiederholt nach Salzburg ging. Der Top-Torjäger der ADMIRAL 2. Liga Karim Konaté (FC Liefering, 14) bewies mal wieder Joker-Qualität und hatte seine zweite direkte Torbeteiligung in der ADMIRAL Bundesliga – beide auswärts und als Einwechselspieler.

Den Tackling-Topwert im Gipfeltreffen hatte SK Sturm Graz-Mittelfeldspieler Alexander Prass: 7!

Zwei Finger bitte nach oben, Robert Žulj. Der 31-jährige Welser schnürte seinen ersten Doppelpack in dieser Saison, nachdem der Nr. 10 des LASK im Herbst gegen den WAC bereits mal daheim (noch in Pasching) beim 4:1-Sieg ein Triplepack gelang. Nun hat auch der ehemalige Deutschland-Legionär seine ersten Tore im neuen "Fußball-Tempel" auf der Linzer Gugl und hat dem Nachwuchs was zu erzählen.

Žulj scort am liebsten vor, Druijf nach der Pause

LASK – SK Rapid Wien 3:1 (2:0)

Dritter vs. Vierter! Der LASK ist mittendrin statt nur dabei im Führungs-Quartett der Liga und bot der Reihe nach dem Tabellenzweiten SK Sturm Graz (2:1), Liga-Leader FC Red Bull Salzburg (0:0 auswärts) und dem Vierten SK Rapid Wien mit Leistungs-Konstanz & Power Paroli. Und Robert Žulj unterstreicht seine Torjäger-Qualitäten. Der Sommer-Neuzugang des LASK und Bundesliga-Rückkehrer erzielte sein 9. BL-Saisontor – 7 davon vor der Halbzeitpause. Der 31-jährige Welser verbuchte seinen 5. BL-Mehrfackpack – alle gelangen ihm in Heimspielen (3 für die SV Guntamatic Ried, 2 für den LASK).

Rechtsverteidiger Filip Stojković erzielte im 23. Spiel für den LASK sein 1. BL-Tor, ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub SK Rapid, für den der 30-Jährige 73 BL-Einsätze hatte (2 Tore). Nach derzeit 96 BL-Einsätzen könnte der offensivstarke Außenverteidiger noch die 100 in dieser Saison voll machen, zumal das "Mentalitäts-Monster" Montenegros gerade erst seine 5. Gelbe Karte "abgesessen" hat.

Diese zu bekommen, hat René Renner (bisher 4 GK) wieder Mal verhindert. Der 29-jährige Linksverteidiger absolvierte in dieser Saison bisher 24 BL-Spiele und war dabei an 3 Toren direkt beteiligt (1 Tor, 2 Assists) – mehr Scorerpunkte holte Renner nur 2018/19 für den SV Mattersburg (8). Beim 1:0 am Sonntag war es eine "Welser Co-Produktion"...Renner & Zulj ja beide in der Messestadt geboren. Die Tor-Entstehung war Slapstick pur, Renner rutschte weg bei der Hereingabe von links mit rechts, Zielspieler Zulj bewahrte Standhaftigkeit & Kaltschnäuzigkeit = 1:0.

Ferdy Druijf rückte für den fehlenden (und nicht zu ersetzenden) SK Rapid-Torjäger Guido Burgstaller (5. GK) in die Startelf (erstmals im Frühjahr von Beginn an dabei) und erzielte sein 7. BL-Tor – alle nach der Halbzeitpause und als Startelf-Spieler. Jonas Auer liefert weiter in dieser Saison bei seinem bereits 6. BL-Assist (zwei mehr als in der Vorsaison in jeweils 23 Spielen) – alle nach Flanken.

Wir wissen nicht, ob Peter Pacult beim Elfmeter zum vielumjubelten Siegtreffer von seinem Schützling Kosmas Gkezos nicht hinschauen wollte, doch wir wissen, was das für ein "Klagenfurter Kosmas Kracher" war, dass die Robustheit des Tornetzes eine wahre Bewährungsprobe erfuhr. Kaum ist Top-Torjäger Markus Pink (16 Treffer) weg, begibt sich der kleine Grieche auf dessen "Spuren". Bei 38 BL-Einsätzen für die Kärntner Violetten und gerademal gesamt 4 Toren hat der 30-jährige Akteur aus Athen allerdings noch "Luft nach oben". Auch wenn immerhin 3 Kopfball-Tore dabei waren. Für Peter Pacult wiederum eine mögliche Offensiv-Option...

Griechischer Kosmas "knickt" Veilchen

FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt 1:2 (0:0) Fünfter vs. Sechster! Kosmas Gkezos erzielte sein 4. BL-Tor im 38. Einsatz – alle in dieser Saison und per Doppelpack (zuvor in der 11. Runde). Christopher Wernitznig lieferte seinen 5. BL-Assist in dieser Saison ab – so viele gelangen dem Klagenfurter Neuzugang, der vergangenen Sommer vom WAC kam, zuvor nur 2011/12 für den FC Wacker Innsbruck (6). Austria Klagenfurt feierte den 6. BL-Auswärtssieg in dieser Saison – Klubrekord ausgebaut (in Vorsaison nur 4 Siege in 16 Partien in der Fremde). FAK-Stürmer Andreas Gruber erzielte sein 7. BL-Tor in dieser Saison – zwei mehr als in 2 Spielzeiten für den LASK. So viele Saisontore gelangen dem 26-jährigen Lienzer zuvor nur 2019/20 für den SV Mattersburg (12). Ein weiterer Ex-LASKler - gibt ja einige bei den Wiener Veilchen - Nikola Dovedan, lieferte seinen 3. Assist in dieser BL-Saison – zwei davon gegen Austria Klagenfurt.

Starker Rückhalt Dominik Schierl, der für Aufsteiger Austria Lustenau bereits zum 5. Mal im Frühjahr seinen Kasten sauber hielt.

Austria Lustenau - die, wo hinten "die Null steht"

WSG Tirol – SC Austria Lustenau 0:2 (0:0)

Siebender vs. Achter! Das "Gipfeltreffen der Quali-Gruppe" ging ebenso mit 2:0 auswärts an den Spitzenreiter des Unteren Playoff wie jenes im Oberen Playoff für RB Salzburg in Graz. Der SC Austria Lustenau scorte erstmals in der 6 BL-Spielen in Folge und baute seinen Vorsprung auf die Wattener auf 4 Zähler aus. 7 Siege in 11 Frühjahrs-Partien (4N) sind eine stolze Bilanz für die Vorarlberger, für die es nur "Sieg oder Niederlage" gibt und bei denen schon 5 Mal in 2023 hinten "die Null" stand. Allein 3 Mal in den vergangenen 4 Spielen. Die Defensiv-Diszplin ein Erfolgsfaktor von Rückhalt Dominik Schierl & Vorderleuten

WAC-Stürmer Lukas Fridrikas erzielte sein 6. BL-Saison-Tor – seinem Vater Robertas gelangen nie so viele Saisontore (Höchstwert 5 in der Saison 1993/94).

Außenverteidiger Anderson war erstmals für Austria Lustenau in zwei aufeinanderfolgenden BL-Spielen an einem Tor direkt beteiligt – davor gelang dem 25-jährigen Brasilianer das für den SCR Altach im Mai 2019. Der 23-jährige Ungar Daniel Tiefenbach hatte in seinem 6. BL-Spiel seine erste direkte Torbeteiligung (Assist) für die Lustenauer.

WSG-Innenverteidiger Felix Bacher hatte mit 84 Ballaktionen die meisten in diesem West-Duell.

Die "Dario-Ferse"...war beim 0:2 zur Stelle...mit dem Rücken zum Tor bugsierte TSV-Toptorjäger Tadic die Kugel über die Torlinie.

Dario Tadic geht nach faszinierendem Fersel-Tor "auf 50 zu"

RZ Pellets WAC – TSV Egger Glas Hartberg 2:2 (0:1)

Neunter vs. Zehnter! Wie gewonnen, so zerronen. Begab sich der TSV Hartberg noch eine Runde zuvor selbst auf die erfolgreiche Aufholjagd eines 0:2-Pausenrückstandes daheim gegen den SCR Altach und rettete einen Punkte beim 2:0, gaben die Schopp-Schützlinge diesmal selbst auswärts einen 2:0-Vorsprung hernach her.

Maurice Malone, seit Wochen in bestechender Form, war an seinem 15. Tor in dieser BL-Saison direkt beteiligt (7 Tore, 8 Assists) und ist nun alleiniger Topscorer des RZ Pellets WAC. Der deutsche U-21-Nationalspieler, Leihgabe vom Bundesligisten FC Augsburg, war in 4 Playoff-Partien an 6 Toren beteiligt (2 Tore, 4 Assists) – Höchstwert.

TSV-Rückkehrer Donis Avdijaj hatte in gerade mal 10 Einsätzen seine fünfte direkte Torbeteiligung in dieser BL-Saison (3 Tore, 2 Assists) im 10. Spiel – damit war der 26-jährige, gebürtige Deutsche und Nationalspieler des Kosovor bereits an so vielen Toren direkt beteiligt wie in der kompletten Vorsaison (in 18 Einsätzen). WAC-Offensiv-Akteur Augustine Boakye erzielte sein 2. BL-Tor – beide Male traf der 22-jährige Ghanaer als Joker. Ja und dann war da noch der "ewige TSV-Torjäger" Tadic. Was hat der Hartberger Mittelstürmer mit Benjamin Šeško gemeinsam in Runde 26 gemeinsam? Sie trafen jeweils per Traumtor. Der 32-jährige Bosnier erzielte per Ferserl sein 49. BL-Tor für die Blau-Weißen – Klubrekord. Der Routinier scorte zum 7. Mal in der Bundesliga gegen den WAC, nur gegen den FC Flyeralarm Admira traf Tadic häufiger in der Bundesliga (9x).

Hüne Nuhiu vor Kopfballtor-Bundesligarekord

CASHPOINT SCR Altach – SV Guntamatic Ried 1:1 (0:0) Elfter vs. Zwölfter! Seifedin Chabbi erzielte sein 15. BL-Tor, per Kopf erzielte er zuvor nur sein 1. Tor – am 28. November 2020 für den TSV Hartberg. Der 29-jährige Bludenzer war in seinem Geburts-Bundesland Vorarlberg kaum zu stoppen, erzielte das Rieder Führungstor (12. SVR-Saisontor von 19 nach Standard!), bekam einen Treffer nach VAR-Check aberkannt und scheiterte weiters an Aluminium (mit 15. Aluminium-Treffer haben die Rieder die meisten der Liga in dieser Saison), um nachher selbstkritisch zu bemerken, dass der SVR-Mittelstürmer "das Spiel allein entscheiden konnte". Es fehlte die Belohnung für sein Investment. Mitspieler Philipp Pomer lieferte seinen 3. BL-Assist in dieser Saison ab – einen mehr als vergangene Saison. Zwei seiner drei Saison-Assists lieferte der 25-jährige Wiener für Seifedin Chabbi ab. David Ungar gewann mit 13 Zweikämpfen die meisten in diesem Match. Der Ex-Rieder und Altacher Top-Scorer Atdhe Nuhiu (Foto) markierte sein 10. BL-Tor in dieser Saison und baute damit seinen BL-Saisonrekord aus. De 33-jährige Mittelstürmer-Hüne erzielte 7 Kopfballtore in dieser BL-Saison – mehr Tore per Kopfball gelangen seit detaillierter Datenerfassung (2013/14) nur Shon Weissman 2019/20 und Terrence Boyd 2013/14 in einer BL-Saison (jeweils 8). Der Altacher Stefan Haudum eroberte 9 Bälle – Höchstwert in diesem BL-Spiel. Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

