Nach knapp 9 Monaten endete am 20. März die erste Cheftrainer-Tätigkeit von Miroslav Klose beim ADMIRAL Bundesligisten SCR Altach, derzeit Tabellen-Vorletzter und am Freitag in Rd. 27 daheim gegen den WAC (ab 19:30 Uhr Ligaportal-LIVETICKER). Seither ist der 44-jährige Deutsche und DFB-Rekordtorschütze vereinslos. Das könnte sich bald ändern. Wie der "Blick" weiß, steht Grasshopper Club Zürich bereits in Kontakt mit Klose und in den kommenden Tagen solle es auch weitere Treffen geben. Übernimmt Miroslav Klose den Trainerposten beim Traditionsklub der Eidgenossen (27 Mal Schweizer Meister)?

Geht die Trainer-Reise vom 44-jährigen Deutschen Miroslav Klose, geboren im polnischen Opole, von Österreich in die Schweiz?

24 Pflichtpartien als Cheftrainer beim SCR Altach

Grasshopper Zürich ist nach 29 Spieltagen aktuell auf Rang 5 und wird sich zum Saisonende von Coach Giorgio Contini trennen. Der 49-Jährige ist seit Sommer 2021 im Amt und hatte bereits im Februar angekündigt, den Verein verlassen zu wollen. Begründung: Er sei unzufrieden, wie der Klub geführt wird. Er könne sich aber einen Verbleib vorstellen, sollte ein anderer sportlicher Kurs eingeschlagen werden, erklärte der Schweizer damals. Inzwischen haben die Grasshopper selbst entschieden, dass es für Contini nach der Saison nicht weitergeht. Am vergangenen Freitag habe man ihm diese Entscheidung mitgeteilt, so Schweizer Medien.

Beim SCR Altach wurde Miroslav Klose nach 24 Pflichtspielen und einer Bilanz von je 5 Siegen und Remis bei 14 Niederlagen entlassen, kehrte Klaus Schmidt zu den Vorarlbergern zurück. Für Klose waren die Rheindorfer die erste Cheftrainer-Stadionen, nachdem der ehemalige Weltklasse-Torjäger zuvor die U-17 vom FC Bayern München trainiert hatte und Co-Trainer bei den Profis des deutschen Rekordmeisters unter Hansi Flick war.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at