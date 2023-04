Wenn es in den Playoffs der ADMIRAL Bundesliga zu den "Schnitt-Runden" 5 und 6 kommt, stehen für die Teams "Doppel" auf dem Programm. So auch für Serienemister & Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg, der zunächst beim SK Rapid Wien gastiert - Mittwoch, 26. April, 20:30 Uhr Ligaportal-LIVETICKER - ehe der Rekordmeister und Uniqa-ÖFB-Cup-Finalist aus Hütteldorf in der darauffolgenden BL-Runde (der 28.) am Sonntag, den 7. Mai (17 Uhr), in die Red Bull Arena in Wals-Siezenheim kommt.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen am 24. Februar hatte der SK Rapid das Nachsehen gegen die Roten Bullen. Zur Pause stand es vor 2 Monaten noch - wie beim Endstand im Hinspiel im Herbst in Salzburg - 1:1. Doch dann kam, sah und stach Joker Benjamin Šeško. In der 46. Minute eingewechselt für Noah Okafor, erzielte der 19-jährige Slowene einen spektakulären 8-Minuten (!)-Hattrick und ließ den FC Red Bull Salzburg zwischen der 80. bis 87. Minute auf 1:4 davon ziehen. Guido Burgstaller blieb in der Nachspielzeit nurmehr Ergebniskosmetik zum 2:4 (90.+5). Siehe auch Šeškos Sahnetor in Graz im Twitter-Video ganz unten vom Beitrag!

„Diese Meistergruppe ist ein richtiges Brett"

FC Red Bull Salzburg-Cheftrainer Matthias Jaissle über den Klassiker bei Rapid: „Wir sind von einer Vorentscheidung im Titelrennen noch weit entfernt. Der Sieg in Graz war wichtig. Aber mindestens genauso wichtig ist es, dass wir kein einziges Prozent nachlassen, denn diese Meistergruppe ist ein richtiges Brett. Da gibt es eigentlich an jedem Spieltag einen Kracher. Das Match gegen Rapid ist nicht nur für die Tabelle wichtig, es ist auch emotional von großer Bedeutung, gerade für unsere Fans. Die extrem intensive Partie gegen Sturm hat körperlich und mental viel Kraft gekostet. Und unsere Personalsituation ist weiter sehr angespannt. Aber in dieser Phase der Saison darf das keine Rolle spielen. Da muss jeder bis an seine Grenzen gehen.“

RBS-Abwehrspieler Bernardo über das Spiel am Mittwoch im Allianz Stadion in Hütteldorf: „Der Sieg am Wochenende gegen Sturm war sehr wichtig. Diese drei Punkte werden aber nur noch wertvoller, wenn wir gegen Rapid gleich nachlegen und auch da gewinnen. Die Ausgangslage dafür ist etwas unklar, weil wir nicht genau wissen, wie sie spielen werden, weil sie ja am Sonntag im Cup-Finale im Einsatz sind. Aber letztlich sollte das keinen großen Unterschied machen, weil wir uns auf unser Spiel konzentrieren wollen.“

Aufgrund der Teilnahme des SK Rapid am Wochenende im ÖFB Cup-Finale (Sonntag, 20:30 Uhr, Klagenfurt) findet der Klassiker bereits am Mittwoch, den 26. April 2023 ab 20:30 Uhr im Allianz Stadion statt.

Personelles

Fernando (Rücken), Daouda Guindo (Knie), Maurits Kjaergaard (Fuß), Justin Omoregie (Rücken), Jerome Onguene (Knie), Noah Okafor (Mittelfuß), Luka Sucic (Knie), Samson Tijani (Schulter) und Ignace Van der Brempt (Oberschenkel) fallen aus. Junior Adamu hat im Spiel gegen Sturm eine Schulterverletzung erlitten und muss ebenfalls passen.

Ob Kapitän Andreas Ulmer bzw. Lucas Gourna-Douath (beide Oberschenkel) eingesetzt werden können, ist weiterhin fraglich.

Folgt 13. Salzburger Sieg in Fremde in Folge?

Der FC Red Bull Salzburg ist seit 14 BL-Spielen gegen den SK Rapid ungeschlagen (12 Siege, 2 Unentschieden). Außerdem sind die Roten Bullen seit der 2. Runde (1:2 beim SK Sturm) in der ADMIRAL Bundesliga ohne Niederlage (18 Siege, 6 Unentschieden).

Die Salzburger gewannen 12 Auswärtsspiele in Folge und stellten damit den Bundesliga-Rekord an Auswärtssiegen en suite vom LASK (Mai 2019 bis März 2020) sowie von Austria Wien (Mai bis November 1985) ein. Weiters konnte die Jaissle-Truppe 12 der ersten 13 Auswärtsspiele gewinnen – als erstes Team der Bundesliga-Historie zu diesem Zeitpunkt einer Meisterschaft. Der SK Rapid traf in 5 BL-Heimspielen in Folge mindestens doppelt (insgesamt 13 Tore). Guido Burgstaller scorte in 7 Heimmatches hintereinander und stellte damit den Rapid-Rekord ein. Die jüngsten 10 Bundesliga-Duelle 05.02.2023 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 2:4 (1:1)

18.09.2022 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 1:1 (1:1)

15.05.2022 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:0)

03.04.2022 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 2:1 (1:0)

11.02.2022 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 1:2 (1:0)

19.09.2021 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 2:0 (0:0)

12.05.2021 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 2:0 (1:0)

11.04.2021 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 0:3 (0:1)

21.02.2021 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 4:2 (1:0)

08.11.2020 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 1:1 (0:1) Admin’s POV beim ZWEI ZU NULL!

🤳🧲 #Sesko#STURBS pic.twitter.com/hLlRRxXMYC — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) April 24, 2023