Seit dem 2:0-Derby-Heimsieg am 19. März, der letzten Grunddurchgang-Runde, wartet Austria Wien auf einen Dreier in der ADMIRAL Bundesliga. Nach 3 Remis und der 1:2-Heimniederlage gegen Austria Klagenfurt sind die Veilchen vom Verteilerkreis einzig in der Meistergruppe noch sieglos. Und jetzt kommt es auch noch zum "Doppel" gegen den Tabellenzweiten und ÖFB-Cup-Finalisten SK Sturm Graz, gegen den in dieser Saison beide Partien (0:3, 1:3) verloren wurden. Weil die Steirer am Sonntag im Pokal-Endspiel stehen, wurde diese Partie vom 30. April auf den morgigen Mittwoch vorgezogen - ab 18:30 Uhr Ligaportal-LIVETICKER!

"Wenn wir nicht auf Anschlag performen, gewinnen wir kein Spiel"

FAK-Cheftrainer Michael Wimmer: „Das Gute ist, dass wir nicht viel Zeit bis zum nächsten Spiel haben. Es ist wichtig, dass wir das Spiel nicht als Rückschlag wahrnehmen – wir wollen an dieser Erfahrung wachsen und uns entwickeln. Wir haben gesehen: Wenn wir nicht auf Anschlag performen, dann werden wir kein Spiel gewinnen.

Wir müssen in jeder Situation konzentriert, aktiv und mutig sein und wir müssen die individuellen Fehler abstellen. Sturm ist ein Gegner, gegen den wir vor 5 Wochen zumindest in der 1. Halbzeit chancenlos waren. Wir sind nicht mit der Intensität klargekommen. Wir wollen die Herausforderung annehmen und uns mit diesem Top-Team messen. Das Positive ist, dass wir in den letzten Wochen schon bewiesen haben, dass wir auch Top-Gegner ärgern können – jetzt wollen wir Sturm ärgern.“

"Wenn wir Optimum abrufen, hat es jede Mannschaft schwer gegen uns"

FAK-Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Wir müssen aufpassen, dass wir das Spiel gegen Klagenfurt nicht falsch einordnen. Wir sind in einer Entwicklungsphase und da kann es nicht immer nur steil nach oben gehen. Mir hat die Reaktion der Spieler gefallen, sie waren sehr selbstkritisch, haben die Schuld bei sich gesucht. Wir gewinnen gemeinsam, wir verlieren gemeinsam.

Wir glauben weiter an die Jungs, es ist eine richtig tolle Gruppe. Wir haben schon am Mittwoch die Gelegenheit, es gegen einen Top-Gegner besser zu machen. Beim Spiel gegen Klagenfurt hat sich bewahrheitet, dass es in der Meistergruppe gegen jeden Gegner auf Details ankommt. Wenn wir unser Optimum abrufen, hat es jede Mannschaft schwer gegen uns. Wenn uns das nicht gelingt, haben wir es gegen jeden schwer.“

Fitz & Tabaković nach Sperre retour / Leidner vor Comeback

Erfreuliche News gibt es von Doron Leidner. Der 20-jährige Linksverteidiger wird das Abschlusstraining mitmachen und danach entscheiden, ob er schon matchfit ist und nach Graz mitreisen kann. Spätestens beim Heimspiel in eineinhalb Wochen möchte der israelische Teamspieler wieder einlaufen. Can Keles ist im Adduktorenbereich angeschlagen und für Mittwoch fraglich.

Lucas Galvão (Muskelfaserriss in der Wade), sowie die vier Langzeitverletzten Muki Husković, Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger und Marko Raguž fallen weiterhin aus. Dominik Fitz und Haris Tabaković kehren nach ihren Sperren zurück in das Team.



„Die Rückkehr von Fitz und Tabakovic gibt uns natürlich positive Energie, wir freuen uns immer, wenn Qualitätsspieler zurückkehren – dadurch haben wir auch wieder mehr Breite im Kader“, sagt der deutsche Cheftrainer Michael Wimmer.

source}<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="de" dir="ltr">Das war gestern zu wenig. Aber: Schon am Mittwoch gibt's die nächste Chance. Aufrichten, nach vorne schauen, Gas geben.<br>Gemma, Veilchen! ✊💜<a href="https://twitter.com/hashtag/faklive?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#faklive</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FAK?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FAK</a> <a href="https://t.co/UIlmHqlTwB">pic.twitter.com/UIlmHqlTwB</a></p>— FK Austria Wien (@FKAustriaWien) <a href="https://twitter.com/FKAustriaWien/status/1650455512004141058?ref_src=twsrc%5Etfw">April 24, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>{/source}

Fotocredit: Josef Parak