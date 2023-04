"Heiße Hütteldorfer Wochen". Der SK Rapid kann zum einen nach 15 Jahren (2008 Meister) einen Titel gewinnen (letzter Pokal-Sieg vor 28 Jahren!), wenn es im ÖFB-Cup-Finale vs. Sturm Graz geht (So., 20:30 Uhr, Klagenfurt, Ligaportal-LIVETICKER), andererseits in der ADMIRAL Bundesliga viel verlieren. Nach nur 4 Zählern in 4 Meister-Playoffpartien (1S, 1U, 2N) beträgt der Abstand auf den Dritten LASK 7 Zähler, der Vorsprung auf Austria Wien und Klagenfurt nur 1 bzw. 2 Punkte. Und jetzt folgt auch noch das "Doppel" gegen Serienmeister RB Salzburg...gegen den Rapid bisher in allen Meistergruppen-Spielen leer ausging (6N).

Nehmen Keeper Niklas Hedl & Co. die Roten Bullen (hier mit ÖFB-Teamstürmer Junior Adamu, der morgen wegen einer Schulterverletzung ausfallen wird) diesmal auf die Hörner? Der letzte Heimsieg des SK Rapid gegen den FC Red Bull Salzburg im Allianz Stadion war am 24. Februar 2018 mit 2:0 (Torschützen Veton Berisha und Stefan Schwab).

"Gegner, der in der Liga über allen steht"

Wie sehr sind die Gedanken bei Kapitän Guido Burgstaller, der nach Sperre zurückkehrt, und Mitspielern vor dem "Bullen-Doppel", morgen daheim, am Sonntag, den 7. Mai in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim (Ankick: 17 Uhr), bereits beim ÖFB-Cup-Finale am kommenden Sonntag in Klagenfurt? Auch eine "Endstation Sehnsucht", winkt doch nach einer - für die Verhältnisse des erfolgsverwöhnten Traditionsklubs und Rekordmeisters in seiner Klub-Historie - "ewigen Wartezeit" (15 Jahre ist der letzte Meister-, 28 Jahre gar der letzte ÖFB-Cup-Titel her) mal wieder eine Trophäe für die gut gefüllte Vitrine der Hütteldorfer (32 Mal Österreichischer Meister, 14 Mal ÖFB-Cupsieger).

Konnte Rapid-Cheftrainer Zoran Barišić Anfang April noch personell nahezu aus dem Vollen schöpfen und gab es dabei gar "Härtefälle" in punkto Nicht-Nominierung um Match-Kader, war zuletzt beim Gastspiel in Linz (3:1 für den LASK) gar auf einmal wieder "Not am Mann". Gerade auf der Rechtsverteidiger-Position (Kasius gesperrt). Obendrein fehlte auch noch Torgarant & Kapitän Guido Burgstaller, was der Tabellenvierte überhaupt nicht kompensieren konnte gegen einen allerdings auch starken und top eingestellten Gegner um Ex-Rapid-Trainer und -Spieler Dietmar Kühbauer.

Nun kommt der Titelverteidiger und Serienmeister zum SK Rapid. Schiedsrichter der Partie am morgigen Mittwoch: Walter Altmann aus Tirol.

"Bei uns muss alles passen"

SK Rapid-Cheftrainer Zoran Barišić über...

...das RB Salzburg-Doppel und dazwischen ÖFB-Cup-Finale: "Wir nehmen es so wie es ist. Morgen steht das Spiel an gegen Red Bull Salzburg. Mit Sicherheit ist das ein Gegner, der in der Liga über allen steht. Das ist eine riesengroße Herausforderung für uns. Wir wissen um die Qualitäten des Gegners. Bei uns muss alles passen, wenn wir da erfolgreich sein wollen.

Das letzte Spiel vor gar nicht allzulanger Zeit gegen sie, da hat sich unsere Mannschaft sehr gut präsentiert. Das sollte unsere Meßlatte sein, wie wir morgen wieder auftreten wollen. Wenn wir da anknüpften könnten, wäre ich schon sehr glücklich. Wichtig wird sein, dass wir bereit sind. Bereit für diese Aufgabe. Dass wir auch im Kopf bereit sind. Im Wissen, was auf uns zukommt. Und das von der 1. Minute an und nicht erst dann, wenn etwas passiert. Sondern dass wir mit Anpfiff des Schiedsrichters sofort auf 100% sind."

"Sind auf Augenhöhe mit Sturm & LASK, aber auch Austria Klagenfurt & Ried"

...Leistungsschwankungen seiner Mannschaft: "Wir sind imstande, Außergewöhnliches zu leisten. Auf der anderen Seite haben wir Phasen drin wie die 1. Hälfte gegen den LASK. Leider ist unsere Fehlerquote sehr hoch, vielleicht ist auch nicht immer das Glück auf unserer Seite. Aber ich sehe viele positive Dinge, was die Entwicklung betrifft. Wir sind auf Augenhöhe mit Sturm und LASK, aber auch auf Augenhöhe mit Austria Klagenfurt und Ried", meinte der Coach mit Hinweis auf die oftmaligen Leistungsschwankungen."

...jüngste Un-Serie gegen RB Salzburg (17 BL-Spiele = 2U, 15N): "Salzburg ist gegen uns immer doppelt motiviert. Das wissen wir, das ist auch schön, wenn wir nach wie vor sehr ernst genommen werden."

"Herz, Leidenschaft und die Fans mitnehmen"

SK Rapid-Rechtsverteidiger Thorsten Schick über...

...die 1:3-Niederlage beim LASK: "Wir haben das Spiel sehr hart und direkt analysiert. Das, was wir besser machen müssen. Wie der Trainer schon sagte, ist das morgen eine sehr große Herausforderung für uns. Ein sehr schweres Spiel. Gefühlt haben wir das Spiel ja quasi eh schon verloren. Wir können eh nur gewinnen und das werden wir mit all unseren Tugenden, die wir haben, versuchen.

Mit dem Plan, den wir haben. Alles auf den Platz bringen. Herz, Leidenschaft und die Fans mitnehmen zu probieren. Dann hoffen wir alle, dass wir morgen da was mitnehmen können."

...den kommenden Gegner: "Salzburg ist die Übermannschaft in Österreich. Die letzten direkten Duelle haben wir meistens verloren. Wobei wir ein Unentschieden auswärts geholt haben und die Spiele immer sehr eng waren. Es hat oft nicht viel gefehlt, dass wir was mitnehmen oder sie mal zu Fall bringen. Deswegen werden wir schauen, dass wir morgen alles auf den Platz bringen, was wir haben, 100%.

Dann bin ich sehr guter Dinge, dass wir morgen mindestens einen Punkt da in Hütteldorf lassen können."

