Der SK Puntigamer Sturm Graz eröffnet die 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga, der fünften im Meister-Playoff, mit dem Heimspiel gegen den in der Meistergruppe einzig noch sieglosen Tabellenfünften FK Austria Wien (3U, 1N). Das aufgrund des bevorstehenden Cupfinales vorverlegte Spiel in der Merkur Arena wird am Mittwoch, dem 26. April 2023, um 18.30 Uhr angepfiffen - Ligaportal-LIVETICKER. Beide Teams kassierten am Sonntag Heim-Niederlagen und wollen sich rehabilitieren. Schiedsrichter: Markus Hameter. Siehe auch VORSCHAU FK Austria Wien.

Beim jüngsten Duell am 12. März siegte Doppeltorschütze Emegha und der SK Sturm in der Merkur Arena in Graz-Liebenau mit 3:1 über Austria Wien. Für die Gäste traf Torschütze vom Dienst Haris Tabakovic, der nach Sperre wieder zurückkehren wird, zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die Violetten.

"Haben beide am Sonntag blaues Auge davongetragen"

SK Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer: „Auf uns wartet ein weiteres ganz wichtiges und richtungsweisendes Spiel gegen einen richtig guten Gegner, der in den beiden letzten Auswärtsspielen gegen Rapid und Salzburg sehr beeindruckende Leistungen gezeigt hat. Was wir aktuell gemeinsam haben, ist, dass wir am Sonntag beide ein blaues Auge davongetragen haben und wir beide sicher alles versuchen werden, um diese schmerzvollen Niederlagen auszumerzen.

Deshalb erwarte ich mir ein sehr intensives Kampfspiel, in dem wir einen klaren Kopf und Einfachheit in unserem Spiel benötigen und mit größtmöglicher Überzeugung unserer Stärken ausspielen müssen. Am Ende wollen wir mit Zusammenhalt und großer Leidenschaft vor unseren fantastischen Fans auf die Siegesstraße zurückkehren!"



Ilzer zur Personalsituation: „Nach einem extrem intensiven und fordernden Spiel wie am Sonntag ist klar, dass einige Spieler größere bzw. kleinere Blessuren davongetragen haben. Nichtsdestotrotz wird am Mittwoch eine absolut schlagkräftige Truppe zur Verfügung stehen, die auf dieses Duell mit der Austria brennt.“

"Werden anderes Gesicht zeigen als am Sonntag"

SK Sturm-Offensivspieler Manprit Sarkaria (Foto) meint vor dem Match gegen seinen Ex-Klub aus Wien-Favoriten:

"Das Spiel gegen Salzburg ist abgehakt, jetzt zählt nur das Heimspiel gegen die Wiener Austria, da wollen wir 3 Punkte holen. Wir werden ein anderes Gesicht zeigen als am Sonntag, wollen die zweiten Bälle gewinnen und wieder den absoluten Willen zeigen, das Spiel zu gewinnen!"

Morgen wollen wir mit einem vollen Erfolg gegen die Veilchen wieder auf die Siegerstraße zurückkehren! 💪 #sturmgraz #AdmiralBL #STUFAK https://t.co/6qjcZUkIoh — SK Sturm Graz (@SKSturm) April 25, 2023

Fakten zum Spiel

Aktuell (Stand Dienstag Nachmittag) sind rund 12.600 Tickets für das Spiel verkauft, die Stadionkassen öffnen am Mittwoch um 14 Uhr.

Der SK Puntigamer Sturm Graz gewann in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga beide Duelle gegen den FK Austria Wien – vergangene Saison gewann die Wiener Austria noch zwei Duelle, bei einem Remis und einer Niederlage. Mehr als zwei Saisonsiege gegen die Austria gelangen den Steirern zuletzt 1999/2000 (3).

Der SK Puntigamer Sturm Graz ist in der ADMIRAL Bundesliga seit fünf Heimspielen gegen den FK Austria Wien ungeschlagen (3S 2U) – wie zuletzt von 2014 bis 2016 (damals sogar 6 Heimspiele). Die Steirer gewannen erstmals seit 2015 zwei BL-Heimspiele gegen die Wiener Austria in Folge.

Der SK Puntigamer Sturm Graz verlor in der ADMIRAL Bundesliga zwei der fünf Heimspiele in diesem Kalenderjahr und damit so viele wie von den 15 BL-Heimspielen im Kalenderjahr 2022. Sturm verlor zwei der letzten drei Heimspiele in der Meistergruppe – so viele wie von den vorangegangenen neun Meistergruppen-Heimspielen.

SK-Puntigamer-Sturm-Graz-Spieler Manprit Sarkaria traf beim 3:1-Sieg gegen den FK Austria Wien im letzten Duell. Für die Wiener Austria erzielte er in der ADMIRAL Bundesliga in 69 Spielen 11 Tore, für Sturm in 53 BL-Spielen 17 Tore, vier davon erzielte er gegen sein Ex-Team – gegen kein Team traf er in der Bundesliga häufiger.

