10 – Zum 10. Mal steht der SK Sturm im UNIQA ÖFB Cup Finale. Der SK Rapid nimmt bereits zum 30. Mal am Endspiel teil.



10 – Zum 10. Mal in Folge findet das Duell um den Titel im UNIQA ÖFB Cup heuer in Klagenfurt statt. Erstmals ohne Beteiligung des FC Red Bull Salzburg.



12 – Die UNIQA ÖFB Cup Trophäe wiegt rund 12 Kilogramm. Der Pokal ist 70 Zentimeter hoch, hat einen Durchmesser von 43 Zentimetern und wurde aus 38 Einzelteilen handgefertigt.



14 – Rapid konnte den UNIQA ÖFB Cup bereits 14 Mal gewinnen. Sturm durfte bisher 5 Titel bejubeln.



28 – Rapid muss schon seit 28 Jahren auf einen Cup-Titel warten. Zuletzt konnten die Hütteldorfer 1994/95 die Trophäe stemmen. Seitdem setzte es drei Final-Niederlagen. Sturm gewann den Bewerb zuletzt in der Saison 2017/18.



34 – Am Tag des Finales sind die ältesten Spieler beider Klubs 34 Jahre alt. Nämlich Jakob Jantscher (Sturm) und Guido Burgstaller (Rapid). Letzterer, gebürtiger Kärntner, feiert einen Tag vor dem entscheidenden Spiel seinen Geburtstag.



260 – In der laufenden Cup-Saison wurden 260 Gelbe Karten verteilt. Dazu kommen 4 Gelb-Rote und 11 Rote Karten.



305 – So viele Kilometer trennen das Stadion des SK Rapid von der 28 Black Arena in Klagenfurt. Sturm muss 147 Kilometer zurücklegen.

Ausverkauftes ÖFB-Cup-Finale und neuer Zuschauer-Rekord

30.000 – Die 28 Black Arena in Klagenfurt bietet für knapp 30.000 Zuschauer Platz. Das UNIQA ÖFB Cup Finale zwischen dem SK Rapid und dem SK Puntigamer Sturm Graz ist ausverkauft.



120.000 – Beide Finalisten erhalten zusätzlich zu den bereits ausgeschütteten Zahlungen bis zum Semifinale eine Prämie von 120.000 Euro und sind zudem an den Einnahmen des Finales beteiligt.



141.470 – In der laufenden Cup-Saison kamen 141.470 Zuschauer in die Stadien. Inklusive der 30.000 aus dem Finale wird das einen neuen Rekord bedeuten. Die aktuelle Bestmarke liegt bei 153.125 Zuschauern aus der Saison 2018/19.