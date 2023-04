Das die Fans elektrisierende Uniqa-ÖFB-Cup-Finale zwischen den österreichischen Kult- und Resonanz-Klubs SK Rapid Wien und SK Puntigamer Sturm Graz in Klagenfurt stellt größte organisatorische Herausforderungen, zumal ja auch vor dem Abend-Match ein anderes Event - (woerthersee-autofrei.at) - stattfindet. Damit das Fußball-Fest auch ein würdiges wird, laufen bereits Sicherkeitsvorkehrungen und Maßnahmen. Die Hauptstadt Kärntens wird am kommenden Sonntag, den 30. April im Ausnahmezustand sein. Dabei richtete die Polizei im Vorfeld schon mal u.a. einen Appell an die Anrainer der ausverkauften 28-Black-Arena

„Bitte entfernt eure im Freien geparkten Fahrzeuge"

Es herrscht Alarm im Vorfeld in Klagenfurt, bevor die zahlreich anreisenden Fans des SK Rapid Wien und SK Sturm Graz die Kärntner Hauptstadt befüllen werden. Die Polizei traf bereits aktiv Präventiv-Maßnahmen und klebte Flugzettel an die Haustüre der Anrainer der 28-Black-Arena, vielen noch als Wörthersee-Stadion bekannt, mit den Worten: „Bitte entfernt eure im Freien geparkten Fahrzeuge.“

Die Ordnungshüter empfehlen weiter, auch Mistkübel und Blumentöpfe „sicher zu verwahren".

Klagenfurt ist bereit für ein großes Fußball-Fest. Das Stadion wird mit 30.000 Zuschauern ausverkauft sein. Von den Rapid-Fans wurde bereits ein Marsch von Minimundus zur Arena angemeldet. Die regionale Polizei wird am Sonntag unterstützt von Einsatzkräften aus Wien und der Steiermark. Im Vorfeld wurde ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept erstellt und SK Rapid-Anhängern empfohlen, über den Semmering anzureisen und bei Minimundus abzufahren.

Den Fans vom amtierenden Vizemeister SK Sturm Graz wird nahegelegt über die Süd-Autobahn bis zur Ausfahrt Klagenfurt Ost anzureisen, um sich dann in einem eigens errichteten “Fandorf" auf das Finale am Abend einzustimmen.