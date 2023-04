Vor dem vorgezogenen Spiel der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem amtierenden Vizemeister SK Sturm Graz und dem Vorjahres-Dritten FK Austria Wien wurde verdientermaßen ein Lebensretter geehrt, der bei einem Notfall eines Zuschauers auf der Tribüne am 2. April - wir berichteten - vor der Partie der Steirer gegen Rapid geistesgegenwärtig per 1. Hilfe zur Stelle war. Danach gab es einen zweiten Reanimations-Fall, bei dem auf den Rängen wieder Stille herrscht. Und heute zum 3. Mal der Schock...ein Fan-Unfall im Gäste-Block. Siehe auch JETZT Ligaportal-Liveticker.

Dank an Sanitäter nach gleich 2 Not-Fällen

Gerade hatte Rückkehrer und Top-Torjäger Haris Tabakovic das Führungstor für die Wiener Violetten erzielt, begab sich zum Torjubel Richtung Gäste-Block, um dann wie die 14.000 Zuschauer zu erstarren und tief betroffen zu sein. So nah liegen binnen weniger Sekunden Freud und Leid beisammen. Der 28-jährige Schweizer sah mit an wie ein Austria-Fan beim Torjubel kopfüber von den Rängen in die Tiefe und den Stadiongraben stürzte und mit dem Kopf aufschlug.

Es wurde muchsmäuschenstill im Stadion. Sowohl die Sturm- als auch Austria-Anhänger gaben kaum Laute von sich. Gedämpfte, ungute Atmosphäre in der Merkur-Arena in Graz-Liebenau. Der betroffene Austria-Fan befindet sich mittlerweile auf dem Weg ins Krankenhaus. Gute Besserung von dieser Warte.

Doch ein Unglück kommt selten allein...! Laut Sky-Informationen kollabierte eine weitere Person vor dem Stadion. Die Sanitäter im Großeinsatz, verdienen einen großen Dank. Bei all diesen Schock-Nachrichten kommt das sportlich so bedeutsame Spiel nahezu zur Nebensache - siehe alles Weitere im Ligaportal-Liveticker.

Die Partie ist unterbrochen, da beim Jubel des mitgereisten @FKAustriaWien-Anhangs ein Fan in den Stadiongraben gestürzt ist. Wir wünschen auf diesem Wege gute Besserung! #sturmgraz #AdmiralBL #STUFAK

STU 0:1 FAK |⏱️12' — SK Sturm Graz (@SKSturm) April 26, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL