Als der Klassiker zwischen Rekordmeister SK Rapid Wien vs. FC Red Bull Salzburg (1:1) in der vorgezogenen Partie der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga in der Schlussviertelstunde im Finish war, wurde das Match hektisch. Tragische Figur: Michael Sollbauer, der in der 82. Min. vom Tiroler Referee Walter Altmann die Rote Karte erhielt und somit im bevorstehenden Uniqa-ÖFB-Cup-Finale in Klagenfurt (Sonntag, 20:30 Uhr) gesperrt ist. Und das in seinem Geburtsland Kärnten (St. Veit an der Glan). Mit seinem 1:1-Tor brachte der 32-jährige Innenverteidiger die Hütteldorfer im Viertelfinale beim WAC überhaupt erst in die Verlängerung (1:3).

Bitter! Routinier Michael Sollbauer, hier gegen Marin Ljubičić vom LASK, wird dem SK Rapid am Sonntag im Uniqa-ÖFB-Cup-Finale nach der Roten Karte gegen die Roten Bullen fehlen.

Tätlichkeit von Michael Sollbauer kontra Karim Konaté

Zur Szene in der 81. Minute einer turbulenten, hektischen Schlußphase: SK Rapid-Außenspieler Jonas Auer leistete sich einen Fehler im Spielaufbau, Nutznießer Benjamin Sesko, der Nicolas Capaldo in die Tiefe schickt. Den Abschluss des Argentiniers fängt SK Rapid-Keeper Niklas Hedl ab, ehe Rapid-Routinier Michael Sollbauer und Salzburgs Youngster Karim Konate aneinander geraten. Referee Walter Altmann zeigt dem Innenverteidiger der Grün-Weißen die Rote Karte für einen Schlag am Hals und Umklammerung am Kopf des Ivorers, der sich zu Boden fallen lässt und für seinen Revanche-Akt mit Gelb davonkommt - trotz VAR-Check. Bemerkenswert und wie die TV-Bilder belegen, erwischte Konaté zunächst Sollbauer im Gesicht.

Glück für den Gäste-Torschützen zum 1:0 bei seinem Bundesliga-Startelf-Debüt, dass er mit der gelben Karte davonkam.

Siehe auch Ligaportal-Liveticker!

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at