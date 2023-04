Im 3. Saison-Duell zwischen Rekordmeister SK Rapid Wien und Serienmeister FC Red Bull Salzburg erringen die Hütteldorfer zum 2. Mal ein verdientes 1:1 (das erste im Herbst in Salzburg). In der vorgezogenen Partie der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga brachte Karim Konaté bei seinem BL-Startelf-Debüt die Roten Bullen mit einem sehenswerten Tor in Führung, ehe Guido Burgstaller, der nun mit 17 Treffern die Torschützenliste anführt, noch vor der Pause der Ausgleich zum 1:1-Endstand gelang. In der Schlussviertelstunde wurde der Klassiker nochmal hektisch. Dabei sah Sollbauer Rot! Nachfolgend Rapid-STATEMENTS!

Guido Burgstaller bugsiert nach Hereingabe von rechts durch Patrick Greil den Ball zum 1:1-Ausgleich über die Torlinie. 17. Treffer für den SK Rapid-Kapitän, der damit die Torschützenliste der ADMIRAL Bundesliga anführt und wettbewerbsübergreifend im 9. Heimspiel (!) in Folge scorte (12 Treffer!)

"Haben verabsäumt, Sack zuzumachen"

SK Rapid-Kapitän Guido Burgstaller über...

...das Spiel und was man für das ÖFB-Cup-Finale daraus mitnehmen kann: "Im Großen und Ganzen können wir, was das Fußballerische betrifft, vor allem mit der 1. Halbzeit sehr zufrieden sein. Wir haben als ganze Mannschaft gut gegen den Ball gearbeitet, gut gepresst und in der 1. Halbzeit auch gut den Ball laufen lassen. Wir haben es gut gespielt, doch verabsäumt, den Sack zuzumachen oder das Spiel zu gewinnen. Das ist uns leider heuer schon öfters passiert. Aber wir haben ein gutes Spiel gemacht, was uns sicher ein gutes Gefühl für die nächsten Tage gibt."

...Rote Karte von Michael Sollbauer und die Szene: "Ich habe es nicht mitbekommen. Durch den Videoschiedsrichter wird das, glaube ich, eine klare Sache gewesen sein. Ich hab´s leider nicht gesehen. Man muss sagen, dass es eine dumme Aktion gewesen ist. Er fehlt uns jetzt im Cup-Finale. Wir sind eh schon dünn gesät hinten in der Innenverteidigung. Tut natürlich sehr weh. Absolut blöde Aktion."

...ob alles in allem mit Ergebnis zufrieden: "Ja, klar...wir nehmen das jetzt mit. Wir waren wieder 1:0 im Rückstand und haben eigentlich in der 1. Halbzeit ein super Spiel gemacht. Konnten vlt. wir führen, haben viele Corner gehabt. Doch der Ball wollte nicht rein. Wir haben echt viele Situationen vor dem gegnerischen Tor gehabt. Im Großen und Ganzen ist man natürlich mit einem 1:1 gegen Salzburg zufrieden, aber wir hätten sicher auch gewinnen können."

Sollbauer" hätte das Ganze anders lösen können"

SK Rapid-Cheftrainer Zoran Barišić über...

...das Spiel: "Ein sehr gutes Spiel von unserer Mannschaft von Beginn weg. Wir haben uns nicht versteckt, waren sehr aktiv, mutig, läuferisch sehr stark und zweikampfstark. Und haben trotzdem immer wieder versucht, um spielerische Mittel zu finden und durchzubrechen über das Kombinationsspiel. Auch um unsere Spieler in Eins-gegen-Eins-Situationen zu bringen. War insgesamt gesehen wirklich eine sehr, sehr gute Leistung von meiner Mannschaft gegen einen sehr, sehr starken Gegner. Salzburg steht über allen in unserer Liga.

Das macht sehr viel Mut, gibt mir sehr viel Zuversicht für die Zukunft, weil die Jungs gezeigt haben, dass wenn sie alles auf das Tablot bringen, sie eine gute Mannschaft sind. Mit der immer zu rechnen ist. So erwarte ich mir eine Mannschaftsleistung wie wir sie heute gebracht haben. War wirklich schön anzuschauen. Bis zum Schluss. Bis natürlich die Rote Karte von Sollbauer, die nicht notwendig war. Er hätte das Ganze anders lösen können. Doch ist leider Gottes passiert"

Beim Gegentor sah Niklas Hedl zwar unglücklich aus, ansonsten war der 20-jährige Wiener jedoch der gewohnt zuverlässige SK Rapid-Rückhalt.

"Wir können auf das aufbauen"

SK Rapid-Keeper Niklas Hedl über...

...seine Vertragsverlängerung und 1:1 gegen RB Salzburg, ob mit Tag zufrieden: "Ich glaube durchaus, dass wir zufrieden sein können heute. Die ganzen Vertragsverhandlungen sind endlich vorbei. Ich bin überglücklich. Und mit dem Spiel können wir auch großteils zufrieden sein."

...was man aus Spiel für ÖFB-Cup-Finale am Sonntag mitnehmen kann: "Dass wir wieder mit Mut gespielt haben, den Ball laufen haben lassen und gezeigt haben, dass wir auch Fußball spielen können. Auch wenn der Gegner Red Bull Salzburg heißt. Wir können auf das aufbauen."

...seine Pläne nach Vertragsverlängerung: "Jetzt erstmal die Saison vorüberbringen, bestmöglich mit einem Titel. Dann wird sich zeigen, was in Zukunft passiert. Aber ganz klar, ich spiele gerne bei Rapid und es macht Riesen-Spass hier."

"Haben uns sehr oft gut lösen können vom Salzburger Pressing"

SK Rapid-Mittelfeldspieler Roman Kerschbaum über...

...was mitzunehmen aus dem Spiel: "Wir können auf jeden Fall sehr viel Positives aus dem Spiel mitnehmen. Speziell wie wir reingestartet sind und die 1. Halbzeit waren wir auch spielerisch generell sehr, sehr gut. Wir haben uns sehr oft gut lösen können vom Salzburger Pressing. Auf das können wir auf jeden Fall aufbauen. Wir können in erster Linie mal einen Punkt für die Liga mitnehmen und eine breite Brust und ganz viel Selbstvertrauen für Sonntag. Im Cup-Finale werden wir alles rein hauen und dann ist am Sonntag viel möglich."

...sein aberkanntes Tor zum vermeintlichen 2:1: "Dürfte ganz knapp abseits gewesen sein. Ärgerlich, weil ich extra geschaut habe, dass ich eben nicht vorn bin. Aber dürfte halt wirklich nur Zehenspitzen gewesen sein. Ist halt ärgerlich, weil das Spiel dann nochmal in eine Richtung für uns gegangen wäre."

...Szene zur Roten Karte für Michael Sollbauer: "Muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich da auf dem Feld nichts mitbekommen habe. Ich kann jetzt auch nichts dazu sagen."

🎙️ Zoran #Barisic: „Die Leistung macht mir Freunde und gibt Zuversicht für die kommenden Aufgaben. Die Burschen haben heute gezeigt, wenn sie die Leistung voll abrufen, sind sie eine richtig starke Mannschaft. Da war heute vieles richtig gut anzuschauen.“ #SCRRBS — SK Rapid (@skrapid) April 26, 2023

