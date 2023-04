Nach 12 Auswärtssiegen en suite hatte sich Serienmeister FC Red Bull Salzburg in der vorgezogenen Partie der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga beim Rekordmeister SK Rapid Wien mit einem leistungsgerechten 1:1 zu begnügen, blieb allerdings 25 Runden in Folge weiterhin unbesiegt. Allerdings reduzierte sich der Vorsprung in der Tabelle auf Verfolger SK Sturm Graz, der sein Heimspiel zuvor gegen Austria Wien mit 3:2 gewann. Sehenswert der Führungstreffer von BL-Startelf-Debütant Karim Konaté, der allerdings Glück hatte im turbulenten Spiel-Finish keine rote Karte zu erhalten. Nachfolgend Salzburger STATEMENTS!

Guido Burgstaller bugsiert nach Hereingabe von rechts durch Patrick Greil den Ball zum 1:1-Ausgleich über die Torlinie. 17. Treffer für den SK Rapid-Kapitän, der damit die Torschützenliste der ADMIRAL Bundesliga anführt und wettbewerbsübergreifend im 9. Heimspiel (!) in Folge scorte (12 Treffer!)

"Die Leistung war nicht gut genug"

Matthias Jaissle (Cheftrainer FC Red Bull Salzburg) über...

…die Emotionen im Spiel: „Ich glaube, dass es der Sport ist, den die Fans lieben, wenn es im Rahmen bleibt. Natürlich ist der Frust noch groß, denn wir wollten 3 Punkte hier mitnehmen, aber die Leistung war nicht gut genug. Deswegen war das ein gerechtes 1:1, glaube ich. Wir haben es einfach verpasst, dort anzuschließen, wo wir am Sonntag gegen Graz aufgehört haben.

Die 2. Halbzeit war exemplarisch für das. Im Spiel gegen den Ball haben wir es nicht geschafft, Rapid so unter Stress zu setzen, so früh Druck zu machen und auch die letzten Schritte zu machen, die es gebraucht hätte, um Rapid nicht ins Spiel kommen zu lassen. Das haben wir nicht geschafft. Auch mit dem Ball war die Zielstrebigkeit nicht so vorhanden, wie wir es eigentlich vorhatten, um Rapids Abwehr zu stressen, gezielt hinter die Kette zu kommen und unseren Speed vorne zu nutzen. Wenn du das nicht schaffst, haben wir die 3 Punkte hier nicht verdient.“

„Große Herausforderung mit vielen verletzten Spielern, viele davon mit Startelfpotential“

…die Verletzungssituation: „Das ist Tatsache und ein Fakt, den wir nicht wegdiskutieren können. Es ist eine große Herausforderung aktuell, mit so vielen verletzten Spielern, sehr viele davon mit Startelfpotential. Wir haben uns im Trainerteam aber immer gesagt, dass wir nicht jammern wollen. Wir machen immer das Beste daraus oder versuchen zumindest, das Beste daraus zu machen. Es ist auch etwas, womit wir nicht hadern, denn das bringt uns nichts.

Wir haben trotzdem noch einen Kader, der hier die Sache besser machen kann. Deswegen fassen wir uns an die eigene Nase. Natürlich tun uns jetzt die paar Tage mehr zum nächsten Spiel auch gut, dass hoffentlich der ein oder andere noch zurückkommt für das nächste Spiel gegen Rapid. Nochmal aber, jammern werden wir nicht und Ausreden suchen wir auch nicht.“



…die strittige Situation zwischen Karim Konaté und Michael Sollbauer: „Ich glaube, dass sich da beide nicht hinreißen lassen brauchen. Die Hände haben im Gesicht vom Gegner nichts zu suchen.“



…im Vorfeld über das Spiel: „Ich glaube, dass es für Rapid heute auch um ganz viel geht. Für die Fans von Rapid ist es ein ganz spezielles Spiel, auch für unsere Fans. Demnach gehen wir davon aus, dass Rapid heute alles raushauen wird, um uns hier Paroli bieten zu können.“



…im Vorfeld über Karim Konaté: „Der Junge hat unglaublich viel Potential. Er soll frei aufspielen und auch diese Unbekümmertheit auf den Platz bringen, die in zuletzt auch ausgezeichnet hat, sowohl im Training als auch bei seinen Einwechslungen. Ich freue mich da heute schon darauf.“



…im Vorfeld über die Chancen von Benjamin Sesko auf die Torjägerkrone: „Ich hoffe, dass er grundsätzlich immer motiviert ist. Eine Torjägerliste dann aber auch anzuführen, wünscht sich ein Stürmer schon insgeheim. Vor allem bei ihm, der dann im Sommer den Verein verlässt. Schauen wir einmal, wie es läuft, aber er darf heute sicher ein, zwei Tore machen.“

„Natürlich ist Fair-Play an 1. Stelle, aber Mitspieler verteidigen genauso"

Rechtsverteidiger Amar Dedic (FC Red Bull Salzburg) über...

…die hitzige Schlussphase und die Rudelbildung: „Wenn ich mir das so anschaue, dann verstehe ich nicht, warum er den Ball nicht hergibt. Man sollte natürlich Fair-Play spielen. Unser Job ist einfach, unseren Mitspieler zu verteidigen, das ist doch logisch, wenn dann so eine Rudelbildung ist. Natürlich ist Fair-Play an erster Stelle, aber Mitspieler verteidigen genauso. Mir ist egal, wohin der Schiedsrichter schaut, ich verteidige meinen Mitspieler und er (Anm. Spieler von Rapid) braucht gar nicht so dorthin stürmen. Ich mache einfach meine Aufgabe und fertig.“

…das Spiel: „Rapid hat gut gekämpft, sie haben es gut gemacht. Es war auch nicht unser bestes Spiel. Wir müssen einfach positiv bleiben. Wir haben heute gegen einen Gegner, der es gut gemacht hat, gespielt.“



…das Titelrennen und den Sieg von Sturm Graz: „Wir schauen jetzt nicht so viel auf solche Details, sondern fokussieren uns auf unser Spiel und unsere Mannschaft. Wir haben noch 5 Spiele und versuchen, diese bestmöglich zu bestreiten.“

Scorte sogleich bei seinem BL-Startelf-Debüt: Karim Konaté, der mit einem "Kunstschuss" bzw. Geniestreich fast von der Toraußenlinie die Roten Bullen in Führung schoss. Sein 2. Saisontor für den FC Red Bull Salzburg. Hinzu kommen vom 19-jährigen Ivorer noch 6 Treffer im Herbst in der Youth League für die Jungbullen und 14 für Kooperationspartner FC Liefering in Liga 2.

"Für mich war Rapid 60 Minuten lang die bessere Mannschaft"

Andreas Herzog (Sky Experte) über...

…das Spiel: „Das Unentschieden war verdient von Rapid. Für mich war Rapid 60 Minuten lang die bessere Mannschaft, dann ist Salzburg besser geworden. Die Rapidler haben es gut gemacht, waren in der 1. Halbzeit spielerisch die bessere Mannschaft. Wenn es dann ein bisschen hektisch wird, musst du die Nerven besser im Griff haben. Man hat es bei der roten Karte von Sollbauer gesehen, dass das unnötig war.

Auf der anderen Seite wird wahrscheinlich nur Konaté nach seinem Schlag ausgeschlossen, wenn sich Sollbauer zuerst fallen lässt. Wenn einer eine Rote Karte bekommt, dann muss der andere auch eine bekommen. Es war schon so eine 50/50 Entscheidung, die Rapid in den letzten Minuten sicher nicht geholfen hat. Über 90 Minuten müssen beide Trainer zufrieden sein. Rapid hat es in Ballbesitz besser gemacht als Sturm Graz am Sonntag.

Die Rapidler haben die Breite ausgenutzt gegen die Raute im Mittelfeld der Salzburger und auch viele Spielverlagerungen reingebracht. Über die Außenpositionen haben sie den Salzburgern richtig Probleme bereitet. Salzburg hat keine Topleistung geboten, aber mit einem Punkt in Wien gegen eine gute Rapid müssen sie heute auch zufrieden sein.“

„Es ist ein bisschen ein Haaland-Verschnitt“

…im Vorfeld über Benjamin Sesko: „Es ist ein bisschen ein Haaland Verschnitt. Es ist trotzdem schwierig, einen Spieler mit dem anderen zu vergleichen. Ich meine einfach vom Alter her, was sie für einen Körper und eine Wucht haben. Sesko hat angeblich auch ein Angebot von Manchester United erhalten, also es gibt schon gewisse Parallelen zwischen ihm und Haaland. Es wäre nicht gut, wenn man ihn mit Haaland vergleicht, denn dann wäre der Druck schon immens, weil man ja sieht, dass Haaland in Europa alles zerschießt.

Fakt ist, dass Sesko sich heuer zu Beginn der Saison auch mit dem Transfer zu Leipzig keinen Gefallen getan hat. Er war dann bei Salzburg in Ungnade. Ich weiß nicht warum, man hat verschiedene Sachen gehört. Fakt ist, dass er normalerweise 30 Tore haben müsste. Dann wäre Salzburg vielleicht schon Meister. Jetzt ist er aber gerade in der wichtigen Phase ins Rollen gekommen und wahrscheinlich der Faktor, der Salzburg zu einer Titelverteidigung schießen kann. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass er noch immer nicht Deutsch spricht, obwohl er jetzt doch schon 3 Jahre hier ist.

Vielleicht ist es auch ein bisschen Angst im Interview, das wäre okay. Wenn ich aber weiß, als junger Spieler, dass ich von Österreich nach Deutschland gehe, dann glaube ich schon, dass ich mich auch in dem Land ein bisschen besser verständigen können muss, wenn ich professionell sein möchte.“



…im Vorfeld über den jungen Kader der Salzburger: „Die Jungs haben ihre Qualitäten, keine Frage. Aber jetzt in dieser Phase, wo der Vorsprung der Salzburger im Vergleich zu den anderen Saisonen nicht so groß ist, ist es natürlich schon wichtig, dass ein paar gestandene Spieler dabei sind. Das geht sich ja gar nicht mehr aus mit den Gestandenen, denn heute spielt Konate, der ja gerade erst 19 Jahre alt geworden ist. Man weiß aber auch, dass die Jungs, die die Salzburger holen, schon mit 18 beziehungsweise 19 Jahren in der österreichischen Bundesliga absolut für Furore sorgen können.“

