Die "3" steht beim Tabellen-2. SK Puntigamer Sturm Graz gegen den FK Austria Wien! 3. Saison-Duell, 3. Sieg, 3. Mal 3 Punkte und 3. Mal wieder 3 Tore. Nach dem 3:0 und 3:1 im Grunddurchgang wurde es diesmal knapp beim 3:2-Heimsieg in der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga nach gar 1:2-Rückstand. Die Steirer in einem Match mit Schockmoment wieder mit viel Mentalität & Moral, die Wiener Austria mit Mut & Offensivdrang, doch weiter im Meisterplayoff sieglos (3U, 2N) und zum 4. Mal eine Führung "aus der Hand gebend". Nach einer intensiven Partie mit 2 Doppelpackern gab es viel Gesprächsbedarf...hier die STATEMENTS.

Endstation Austria Wien-Torhüter Christian Früchtl für SK Sturm-Torjäger Emanuel Emegha, der nunmehr seit 4 BL-Spielen ohne Torerfolg ist, nachdem der 20-jährige Niederländer in den 3 Partien davor in Serie traf und gesamt 4 Mal.

Ilzer: „Es fordert mich mental brutal“

Christian Ilzer (Trainer SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…das Spiel: „Es war wirklich Unterhaltung pur und ein offener Schlagabtausch. In dem Spiel war so ziemlich alles drinnen, was man sich von einem Spiel erwartet. Viele Torchancen, Schiedsrichterentscheidungen, die für viel Ärgernis gesorgt haben, einfach ein munteres Fußballspiel. Wir waren in Rückstand und haben uns aus einer schwierigen Situation befreit und das Spiel zuhause gegen eine offensiv sehr starke Mannschaft gewonnen.“



…die Schiedsrichterentscheidungen: „Beim Elfmeter - Da ist bei mir der Brustmuskel, dann kommt die Schulter und dann beginnt die Hand. Wir haben vor 2 Wochen in Klagenfurt gespielt, da hat Harald Lechner wegen jeder Kleinigkeit seinen Schiedsrichter rausgebeten zur Online-Review. Wir werden dann einen klaren Elfmeter an Emegha noch sehen. Es ist ganz klar. Es fordert mich mental brutal. Die letzten Wochen sind mental eine riesengroße Herausforderung dieser professionellen Herangehensweise, die wir hier verfolgen. Dann mit etwas konfrontiert zu werden, das ich einfach nicht benennen möchte. Das tut mir im Herzen weh und fordert mich mental unglaublich in den letzten Wochen.“



…die aktuelle Situation und die mentale Leistung der Grazer: „Es ist natürlich keine einfache Situation. Man hat natürlich auch das Endspiel im Kopf. Wir haben am Sonntag eine Niederlage bekommen gegen Salzburg, wo wir uns einfach sehr viel erwartet haben. Trotzdem waren die Salzburger diejenigen, die hier eine Topleistung geboten haben, und wir waren dann der verdiente Verlierer. Trotzdem haben wir uns wieder aufgerichtet und heute schon eine Leistung gezeigt, die viel gebraucht hat. Wir waren früh in Rückstand und haben die ein oder andere Torchance liegen lassen. Wir haben auch diese Elfmetersituationen und unverständlichen Schiedsrichterentscheidungen weggesteckt und die Partie gedreht. Da muss ich wirklich ein extremes Kompliment aussprechen, was die mentale Leistung meiner Mannschaft betrifft.“



…den Unfall des Austria-Fans nach dem 1:0: „Wir haben ja immer extreme Situationen erlebt, was Gesundheitszustände betroffen hat. Die Rettungskräfte sind heute dafür zurecht geehrt worden wegen den Leistungen, die sie gebracht haben. Wir sind für die Unterhaltung da, aber da geht es um Leben und das haben die Rettungskräfte auch in den Wochen davor hervorragend gemacht. Das war heute wieder eine brenzlige Situation. Ich habe sofort gesehen, wie schnell die Rettungskräfte vor Ort waren. Ein Betreuer der Austria hat mir dann gleich gesagt, dass es dem Fan dementsprechend gut geht. Ich bin froh, dass es dem Burschen gut geht und nichts Ärgeres passiert ist.“

"Bei Sturm Graz wird gut gearbeitet, vor Trainings, nach Trainings und mit speziellen Programmen"

Alexandar Borkovic (SK Puntigamer Sturm Graz) über..

…den Elfmeter der Wiener Austria: „Für mich ist es kein Handspiel. Ich glaube, dass es die Schulter war.“



…seine Verletzung: „Man muss sich keine Sorgen machen. Ich hatte nur ein bisschen Wehwehchen im Adduktorenbereich. Ich glaube, dass es heute nur präventiv ist für das Sonntagsspiel.“



…seine besser gewordene Verletzungsanfälligkeit: „Ich glaube, dass einfach gut gearbeitet wird bei Sturm Graz, vor den Trainings, nach den Trainings und mit speziellen Programmen, die spezifisch an den Spieler angepasst sind. Dadurch, dass ich das dann umsetze und dadurch, dass die Trainings auch hart sind, gewöhnt sich der Körper daran. Ich glaube, dass mir das sehr geholfen hat.“



…seine Zukunft: „Ich weiß, dass die Vereine Gespräche führen. Ich sage es immer wieder, dass ich mich hier sehr wohl fühle. Wir werden sehen. Es wird sich demnächst entscheiden.“

„Habe sehr gute Leistung von uns gesehen, bis auf Unaufmerksamkeiten wieder in der Abwehr“

Michael Wimmer (Trainer FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Ich fand schon, dass wir kompakter waren und mehr aus der Ordnung gepresst haben. Klar haben wir Chancen zugelassen, aber das wirst du hier nicht verhindern können in Graz gegen so eine Topmannschaft. Ich habe eigentlich eine sehr gute Leistung von uns gesehen, bis auf Unaufmerksamkeiten wieder in der Abwehr. Die müssen wir abstellen, denn wir können nicht immer zwei oder drei Tore schießen.“



…wie defensive Unachtsamkeiten abgestellt werden können: „Wir müssen es analysieren und im Training weiterhin an den Basics des Kettenverhaltens arbeiten. Dann heißt es weitermachen, Einzelanalyse und Gruppenanalysen. Dann hoffen wir, dass wir es abstellen. Denn ansonsten reicht es im Oberen Play-Off nicht, um Spiele zu gewinnen.“



…im Vorfeld Rückkehr von Tabakovic und Fitz: „Haris (Anm. Tabakovic) ist aufgrund seiner Präsenz vorne extrem wichtig. Er sichert die Bälle gut. Das wird heute wichtig sein gegen das Pressing von Sturm, dass wir ihn vorne als Ankerspieler haben, der die Bälle festmacht. Fitz ist einer, der aus dem nichts den tödlichen Ball spielen kann und das kann auch heute gelingen.“



…im Vorfeld Reservistenrolle von Manuel Polster: „Es ist auch ein bisschen Schutz für Manuel (Anm. Polster). Er hat in den letzten vier Spielen immer wieder unglückliche Aktionen dabeigehabt. Es ist dann einiges eingeprasselt auf ihn und von da her haben wir uns heute mit Matan (Anm. Baltaksa) für die defensivere Variante entschieden. Er trainiert ordentlich und bekommt daher heute die Chance.“



Manuel Ortlechner (Sportdirektor FK Austria Wien) über den Unfall des Austria-Fans beim Torjubel zum 1:0: „Das, was ich relativ rasch erfahren habe ist, dass er wohlauf ist. Er hat auch schon wieder herumgescherzt. Ich glaube, dass es eine Armverletzung gab und natürlich auch eine Verletzung am Kopf. Das Wichtigste ist, dass der Zustand den Umständen entsprechend in Ordnung ist. Ich muss schon sagen, dass wir zu dem Zeitpunkt sehr schockiert waren. Ich habe auch verstanden, dass es im Stadion ganz ruhig war. Auf alle Fälle gute Besserung.“

Machte nach seiner Sperre da weiter, wo er davor aufgehört hat: Haris Tabakovic trifft weiter wie am Schnürchen. Bereits sein 4. Doppelpack in dieser Saison und nunmehr gesamt 14 Saisontreffer, allein 12 davon im Frühjahr. Wahnsinns-Quote!

"Ich hatte einen Schock"

Haris Tabakovic (FK Austria Wien) über den Unfall des Austria-Fans beim Torjubel zum 1:0: „Ich war ganz vorne und habe nur gesehen, wie er gefeiert hat. Dann ist er glaube ich mit dem Kopf voran auf den Boden gefallen. Dann hat er sich nicht mehr bewegt.

Ich hatte einen Schock und deshalb habe ich die Physiotherapeuten gerufen, dass sie so schnell wie möglich kommen. Ich hoffe ihm geht es gut. Ich habe schnell nachgefragt, anscheinend ist er jetzt im Spital. Gute Besserung von meiner Seite aus.“

„Kommt mir so vor, als wenn Austria Führungsphobie hätte"

Andreas Herzog (Sky Experte) über...

…das Spiel: „Es war schon so, dass die Austria Möglichkeiten auf das 3:1 hatte, dann wäre es entschieden gewesen. Es kommt mir so vor, als wenn sie eine Führungsphobie hätten. Jedes Mal verschenken sie eine Führung und Punkte. Jetzt hat Sturm das Spiel gedreht und geht jetzt mit einem guten Gefühl in das Spiel gegen Rapid.“



…Emanuel Emegha: „Er ist extrem laufstark. Seine Statur und seine langen Beine helfen ihm. Er hat eine richtige Stärke bei langen Sprints, denn da läuft er fast jedem Abwehrspieler davon. Die langen dünnen Beine sind beim Abschluss oft noch ein bisschen zu unkoordiniert. Seine Qualitäten beim Herausspielen von Chancen sind momentan noch viel besser als der Abschluss selbst.

Da muss er noch weiterlernen, denn dann hat er noch eine richtig große Zukunft vor sich. Er ist noch ein junger Spieler. Wir reden davon, wo er sich noch verbessern kann, beziehungsweise muss, wenn er dorthin kommen möchte, wo er sicher seine Träume hat. Für Sturm ist er in der Offensive trotzdem ein belebendes Element, weil er jeder Abwehr mit seinen Bewegungen und Läufen extreme Probleme bereiten kann.“



…das Freistoßtor von Sarkaria: „Das war ein kleiner Geniestreich von Sarkaria. Einfach richtig gut gemacht von ihm. Ich finde es ja richtig deppat, wenn ein Spieler hinter der Mauer liegt. Für mich ist das ein absolutes No-Go. Viele werden jetzt sagen, dass dann das Tor nicht passiert wäre, aber ich brauche doch nicht so hoch springen in der Mauer. Das war von der Mauer schon auch sehr unglücklich. Unten durchrollen ist übertrieben gesagt eine Blödheit der Mauer.“



…Unfall des Fans beim Führungstor der Wiener Austria: „Das Spiel ist super losgegangen. Dann passiert sowas, ein richtiger Schockmoment. Ich hoffe natürlich, dass es dem Zuschauer gut geht. Dem Spiel hat es 10 Minuten nicht gutgetan, aber danach dürfte der Fußball wieder in den Vordergrund gerückt sein. Die Spieler haben das danach dann spielerisch sehr gut gemacht.“



…im Vorfeld über die Wiener Austria: „Tatsache ist, dass die Austria Qualität hat. Fakt ist aber auch, dass sie zum Schluss Unkonzentriertheiten haben. In Situationen, bei denen sie super angefangen haben, weiß ich nicht, ob sie sich einfach zu sicher gefühlt haben, oder ob sie zum Schluss hin einfach den Fokus ein bisschen verlieren. Das wird der Trainer besser wissen als ich.

Fakt ist, dass sie eine viel bessere Ausgangsposition verspielt haben in den letzten Spielen. Sie spielen heute in einem vollen Stadion. Sie wissen, dass sie gegen Klagenfurt Punkte liegen lassen haben und die müssen sie heute wieder retour holen. Die Möglichkeit ist da, weil sie einfach in den letzten Wochen über viele Phasen sehr gut gespielt haben. Sie haben aber trotzdem zu wenige Punkte geholt.“

SK Puntigamer Sturm Graz - FK Austria Wien 3:2 (1:2)

Torfolge: 0:1 Tabakovic (10.), 1:1 Sarkaria (23.), 1:2 Tabakovic (39.), 2:2 Kiteishvili (62.), 3:2 Sarkaria (63.)

Zum Live-Ticker: SK Puntigamer Sturm Graz - FK Austria Wien

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL