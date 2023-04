Für das derzeitige Tabellenschlusslicht der ADMIRAL Bundesliga, SV Guntamatic Ried, folgt binnen 8 Tagen das "Doppel" gegen Aufsteiger SC Austria Lustenau, den Spitzenreiter der Qualifikations-Gruppe. In Runde 27 empfangen die Innviertler die Vorarlberger zunächst daheim in der josko Arena - Samstag, 29. April, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker - und 8 Tage später geht es für das Team um Cheftrainer Maximilian Senft ins Reichshofstadion. Die Bundesliga-Bilanz spricht bisher klar für die Oberösterreicher, die in 14 Duellen noch unbesiegt sind gegen die Vorarlberger. "Lieblingsgegner Lustenau" für die SV Ried auch am Samstag?

Das erste Heimspiel dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison und gegen Austria Lustenau gewannen der derzeit verletzte Stefan Nutz und die SV Guntamatic Ried gegen Matthias Maak und Austria Lustenau am 30. Juli 2022 in Runde 2 glücklich mit 1:0. Matchwinner: Julian Wiessmeier (20. Min.).

"Es ist noch Luft nach oben und geht noch besser"

Die SV Guntamatic Ried spielte in der vergangenen Runde der Admiral Bundesliga in Altach 1:1 und ist mit 11 Punkten Tabellenletzter.

SVR-Stürmer Seifedin Chabbi, gebürtiger Vorarlberg über das vergangene Spiel: „Wir haben gegen Altach ein gutes Spiel gezeigt. Daran müssen wir anknüpfen und unsere Chancenauswertung verbessern. Es war eine gute kämpferische Leistung und auch spielerisch ein Schritt nach vorne. Wir dürfen aber nicht damit zufrieden sein, ein gutes Spiel gezeigt zu haben. Es ist noch Luft nach oben und geht noch besser.“

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Die Leistung gegen Altach an sich war bis auf die Chancenverwertung sehr ordentlich. Wir waren natürlich über das Ergebnis enttäuscht. Gleichzeitig bin ich aber sehr zuversichtlich und habe großes Vertrauen, dass die Chancenauswertung gegen Lustenau besser werden wird.“

Nach dem SCR Altach geht es für die SV Guntamatic Ried in ihren "Vorarlberg-Wochen" nun gegen den zweiten Klub aus dem Ländle, und das gleich doppelt. Austria Lustenau ist nicht nur die Nr. 1 in Vorarlberg, sondern auch in der Quali-Gruppe und setzte sich in der vergangenen Runde im "Gipfeltreffen" des Unteren Playoff gegen die WSG Tirol mit 2:0 durch. Die Mader-Mannen führen mit 22 Punkte die Tabelle an.

"Wir wissen, dass unsere Fans uns tragen können"

„Lustenau ist ein Gegner, der momentan einen sehr guten Lauf hat. Dennoch gehen wir in dieses Spiel, um 3 Punkte zu holen und nichts anderes“, sagt Seifedin Chabbi. „Ich bin überzeugt, dass uns das gelingen kann, wenn wir fokussiert sind, unsere Leistung abrufen und Tore machen. Wir wissen, dass unsere Fans uns tragen können. Wir brauchen jetzt jede Unterstützung. Die ganze Mannschaft hofft auf eine positive Grundstimmung, auch wenn es einmal nicht so laufen sollte. Die Fans können jetzt den Unterschied ausmachen.“

SVR-Coach Maximilian Senft meint: „Wir werden gegen Lustenau eine große Intensität auf den Platz bringen müssen, weil wir auf eine Mannschaft treffen, die derzeit eine gewisse Leichtigkeit verspürt. Wir werden um jeden Zentimeter kämpfen und so versuchen, wie gegen die WSG Tirol von Beginn an das Stadion mitzunehmen. Das Ziel sind ganz klar 3 Punkte.“

Am 23. Oktober in Lustenau holten Philipp Pomer und die SV Guntamatic Ried einen Punkt (0:0). Rechts der Ex-Austrianer Bryan Teixeira, der im Winter zum SK Sturm Graz wechselte.

"Sind deutlich besser als ihre derzeitige Tabellensituation vermuten lässt"

Letzteres hat bestimmt auch Aufsteiger Austria Lustenau, wäre doch mit einem Sieg bei dann 14 Punkten Vorsprung auf die Rieder der Klassenerhalt fix und könnte man sich neue Ziele stecken. Doch auch wenn die Vorarlberger mit viel Selbstvertrauen im Gepäck anreisen und als Referenz eine wahre Erfolgsserie im Frühjahr haben (aus den jüngsten 6 BL-Spielen 5 Siege, darunter 4 Mal ohne Gegentor) warnt Cheftrainer Markus Mader: "Gegen die Rieder wird es kein Spaziergang. Sie sind deutlich besser als ihre derzeitige Tabellensituation vermuten lässt. Das haben alleine die Spiele gegen die WSG und auch gegen Altach gezeigt. Sie brauchen dringend Punkte und werden alles in die Waagschale werfen, um den Dreier einzufahren und damit eine Schritt vorwärts hinsichtlich Klassenerhalt zu machen".

Gegen die Innviertler gab es in dieser Saison zwei knappe Duelle (1:0 in Rd. 2 in Ried für die Gastgeber, 0:0 in Lustenau), nach denen die Lustenauer immer noch auf den ersten Treffer und ersten Sieg warten. Das Momentum spricht derzeit für die Vorarlberger, bei denen nach dem Sieg gegen die WSG Tirol leise Rufe nach dem bereits geschafften Klassenerhalt zu vernehmen wahren. Zumal auch die Statistik belegt, dass wer zu diesem Zeitpunkt nach 4 Runden im Playoff 22 Punkte auf dem Konto hat, noch nie abgestiegen ist..

Doch rechnerisch ist es halt noch möglich und deswegen wird Markus Mader nicht müde, auf die Euphoriebremse zu drücken: "Der Sieg gegen die WSG war enorm wichtig, wir konnten mit einer starken 2. Halbzeit verdient die 3 Punkte holen. Das ist enorm wichtig für unser Ziel den Klassenerhalt. Auch wenn es für manche schon sicher scheint, wir haben immer noch einen Weg vor uns". Die Grün-Weißen haben sich in der Trainingswoche daher auch nicht ausgeruht, sondern sich ruhig und konzentriert auf die Rieder vorbereitet.

"Sie haben eine qualitiativ gute Mannschaft und werden es uns nicht leicht machen. Wir werden aber auch alles geben, um unsere Ziele so schnell wie möglich zu erreichen. Ein Sieg wäre enorm wichtig, da wir es noch nicht geschafft haben, die Liga zu halten", erklärt Mader.

Kadertechnisch muss der Austria-Coach mit seinem Team auf Anderson Gomes (Sperre), Thorben Rhein (Aufbautraining) und Jean Hugonet (Knieprobleme) verzichten.

SV Ried in 14 BL-Duellen unbesiegt vs. Austria Lustenau

Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und Austria Lustenau in Runde 13 der laufenden Saison am 23. Oktober ´23 in Lustenau aufeinander und trennten sich 0:0.

Insgesamt gab es 34 Pflichtspiel-Duelle: 14 Mal in der 1. Liga, 18 Mal in der 2. Liga und 2 Mal im ÖFB-Cup. Bilanz: 18 Siege SV Ried, 4 Siege Austria Lustenau, 12 Remis – Tordifferenz von 44 :24 für Ried. In der obersten Liga holte Ried aus den 14 Spielen 7 Siege und 7 Unentschieden (Tordifferenz 19 zu 8).

GEMEINSAM zum Klassenerhalt! 💪



Hol dir dein Ticket für die West um nur € 5,- und unterstütze unsere Mannschaft am Samstag gegen SC Austria Lustenau! ⚫️🟢



👇https://t.co/hhVs5dwQWn#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/6eWdK5kjMP — SV Ried 1912 (@svried1912) April 26, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL