Im 2. Samstag-Spiel der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga empfängt in der Quali-Gruppe die WSG Tirol im Innsbrucker Tivoli den TSV Egger Glas Hartberg - 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker. Teil 1 vom "Hartberg-Doppel" für die Wattener, die derzeit 4 Punkte hinter Spitzenreiter SC Austria Lustenau und 4 vor den Ost-Steirern liegen. Die Hartberger ihreseits haben nur 3 Zähler Vorsprung vor Schlusslicht SV Guntamatic Ried. Schiedsrichter in Innsbruck: Josef Spurny.

Sandi Ogrinec (li.), hier in Aktion beim ersten Aufeinandertreffen der Saison am 31. Juli gegen den TSV Hartberg (2:1) in Aktion, wird der WSG Tirol weiter wegen einer Kapselverletzung fehlen.

"Fast 40% aller Tore der Qualirunde basieren auf Standardsituationen"

Der Blick auf den Punktestand vor der 5. Runde im Unteren Playoff der ADMIRAL Bundesliga signalisiert die Bedeutung der Partie. Gewinnt die WSG Tirol gegen den TSV Hartberg auch das dritte Aufeinandertreffen in dieser Saison, dürfen die Wattener vorsichtig, aber doch, wieder nach oben schielen. Verlieren die Silberberger-Schützlinge, wird die Luft nach unten 5 Runden vor dem Ende der Meisterschaft plötzlich wieder verdammt dünn. Richtungsweisend!

Bei den Gastgebern stehen Cheftrainer Thomas Silberberger bis auf den slowenischen Mittefeldspieler Sandi Ogrinec und den argentinischen Angreifer Lautaro Rinaldi alle Kaderspieler zur Verfügung.

"Treffen 2 Mannschaften aufeinander, die ähnliche Philosophie haben"

WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger über...

...den Start der WSG in die Quali-Gruppe: „Ähnlich wie im letzten Jahr. 4 Punkte aus 4 Spielen hatten wir damals auch. Dann kam Ried und wir konnten uns aller Abstiegssorgen entledigen. Das hätten wir heuer mit dem Hartberg-Doppel auch vor. Wenngleich die Situation heuer entspannter ist, als sie es letztes Jahr war. Im Vorjahr hatten wir zum gleichen Zeitpunkt 1 Zähler Vorsprung auf den Tabellenletzten, aktuell sind es 7. Und die wollen wir an diesem Wochenende mit einem Heimsieg ausbauen.“

… auf was es gegen Hartberg ankommt: „Schaut euch unsere Gegentreffer an. 4 Gegentore, 4 Standardsituationen. Da müssen wir endlich hellwach sein – in der Entstehung und in der Verteidigung. Ich hab‘ schon vor Beginn der Qualirunde gesagt, dass die Standards ein gefährliches und spannendes Tool sein werden. Fast 40% aller Tore der Qualirunde basieren auf Standardsituationen. Wir müssen da fokussierter sein.

Aber unabhängig davon ist Hartberg seit der Übernahme von Markus Schopp wieder jenes Hartberg, das man damals unter Markus Schopp kannte. Sie probieren Fußball zu spielen. Irgendwie taugt mir die Art, wie sie Fußball spielen. Sie haben extrem hohe Qualität vorne rein. Es wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel. Da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die eine ähnliche Philosophie haben."

… ob die hohe Gefahr bei Standards etwas mit fehlender Konzentration zu tun hat: „Ja, ganz viel. In Altach sind wir auf einen Bauerntrick reingefallen, in Ried war die Absprache zwischen Ozegovic und Bacher desaströs. Der Elfmeter gegen Lustenau war in der Entstehung ein Wahnsinn. Und den Ball vor dem 2. Ball schießt sogar Real Madrid ins Aus, wenn sie in Bedrängnis sind. Es wären alle vier Gegentore extrem leicht zu verteidigen gewesen. Aber es passieren halt Fehler.“

Fehlt beim TSV Hartberg in Innsbruck wegen der 5. Gelben Karte: Angreifer Ruben Providence (r.).

3 Spiele in Serie unbesiegt stimmen TSV Hartberg zuversichtlich

0:1 gegen Lustenau, 3:1 in Ried, 2:2 gegen Altach und 2:2 in Wolfsberg. So die bisherigen 4 Qualigruppen-Resultate des TSV Hartberg, für den statt 5 Zählern mehr möglich gewesen war. Vor allem zuletzt gegen den WAC verspielten sich die Schopp-Schützlinge eine 2-Tore-Führung. Nichtsdestotrotz sind die Blau-Weißen erstmals in dieser Saison 3 Spiele in Serie unbesiegt.

Mit diesem Bewusstsein und einer Portion Selbstvertrauen aufgrund der konstant guten Auftritte zuletzt geht es nun in das Tirol-Doppel. Gegen die WSG gab’s in den letzten Duellen für die Blau-Weißen nichts zu holen, der letzte Punktgewinn liegt eineinhalb Jahre zurück. Bitter: Bei beiden Saisonniederlagen (1:2, 1:5) lag der TSV 1:0 in Führung. Den letzten Sieg feierte der TSV unter Markus Schopp (dessen Bilanz mit dem TSV gegen Tirol positiv ist: 2S, 1U, 1N) am 23. Februar 2021.

Fehlen wird den Ost-Steirern am Samstag in Tirol der französische Offensivakteur Ruben Providence, der nach der 5. Gelben gesperrt ist.

"Bild von WSG ist ähnlich gezeichnet wie jenes von Hartberg"

TSV Hartberg-Cheftrainer Markus Schopp: „Mit der WSG treffen wir auf eine Mannschaft, die die Meistergruppe sehr knapp verfehlt hat, aber im Grunddurchgang berechtigt sehr lange in der Konstellation war, dort oben reinzurutschen. In Tirol wird richtig gut gearbeitet, sie entwickeln Jahr für Jahr Spieler mit den nötigen Resultaten, fangen aber auch immer wieder bei null an. Das Bild von der WSG ist ähnlich gezeichnet wie jenes von uns in Hartberg.

Ich glaube, wir ähneln uns in vielen Bereichen, auch wenn man die Spiele ansieht. Beide Mannschaften versuchen in der Arbeit gegen den Ball Ideen zu haben und im Ballbesitz sehr viel zu entwickeln. Es eint uns noch eines, dass wir es in den bisherigen Spielen der Qualifikationsgruppe nicht geschafft haben, uns mit mehr Punkten zu belohnen, das gilt sowohl für die WSG als auch für uns. Im direkten Duell wird man ein Gefühl bekommen, in welche Richtung die Pendel ausschlagen. Ich bin sehr zuversichtlich, da ich der Meinung bin, dass wir ein gutes Momentum haben und dieses noch weiterlaufen lassen möchten. Vor allem im Auswärtsspiel gegen die WSG, da auch dort sehr viel möglich sein wird.“

Offensivspieler Dominik Frieser: „Ich denke, dass uns am Samstag ein sehr schwieriges Spiel erwarten wird. Der TSV hat in der Vergangenheit nicht immer gut ausgesehen gegen Wattens. Das wollen wir auf alle Fälle ändern, indem wir mutig aber mit Hirn auftreten. Es wird mit Sicherheit ein interessantes Spiel, es geht für beide Mannschaften um viel. Wir werden schauen, dass wir 3 Punkte mit nach Hartberg nehmen und wie in den letzten 3 Spielen weiterhin ungeschlagen bleiben!“

Daten & Fakten

5:0. Die WSG Tirol konnte die letzten 5 BL-Duelle gegen den TSV Hartberg für sich entscheiden.

4:5. Die Wattener holten in den ersten 4 BL-Spielen zur Qualifikationsrunde 4 Punkte, der TSV Hartberg 5.

7:7. Toptorschütze der Tiroler ist Tim Prica mit 7 Saisontoren. Der Toptorschütze der Hartberger, Dario Tadic, hält ebenso viele. Während der Schwede in Runde 25 zum bislang letzten Mal traf, durfte sich Tadic am vergangenen Wochenende als Torschütze feiern lassen mit einem Tor der Marke Extraklasse, per Ferserl. Der Routinier erzielte bisher 49 BL-Treffer für den TSV.

