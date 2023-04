Wie der FK Austria Wien, aktuell Tabellenfünfter der ADMIRAL Bundesliga, in seiner Presseaussendung vom Freitag, den 28. April 2023, mitteilt, habe der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 20. April 2023, nach intensivem Austausch und ebensolchen Beratungen einstimmig beschlossen, Herrn Dr. Kurt Gollowitzer als Präsidentschaftskandidat vorzuschlagen.

Wahl des neuen FK Austria Wien-Präsidenten am 22. Mai

Die außerordentliche Generalversammlung zur Wahl des neuen FAK-Präsidenten, findet am Montag, den 22. Mai 2023 um 18:30 Uhr statt.

Der 52-jährige Dr. Kurt Gollowitzer wurde am 22. November 1972 im Burgenland geboren. Der gelernte Jurist absolvierte sein Doktoratsstudium an der Universität Wien. Seinen beruflichen Werdegang begann Gollowitzer in renommierten Rechtsanwaltskanzleien. Seine hauptberufliche Tätigkeit seit 2018 ist Geschäftsführer, Wien Holding GmbH.

Weitere ehrenamtliche Tätigkeiten sind:

Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, FK Austria Wien AG (seit 31. März 2022)

Aufsichtsratsmitglied, Jüdisches Museum der Stadt Wien Gesellschaft m.b.H.

Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, UIV Urban Innovation Vienna GmbH

Aufsichtsratsmitglied, Vereinigte Bühnen Wien Ges.m.b.H.

Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, Wiencont Container Terminal Gesellschaft m.b.H.

Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, Wiener Hafen Management GmbH

Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, Wiener Sportstätten Betriebsgesellschaft m.b.H.

Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstaltungsges.m.b.H.

Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, WTH Wien Ticket GmbH

Mitglied der Tourismuskommision für Wien

Beiratsmitglied im Landesbeirat für das Bundesland Wien der Wiener Städtische Versicherung AG

Der Verwaltungsrat hat nach intensivem Austausch und ebensolchen Beratungen einstimmig beschlossen, Herrn Dr. Kurt Gollowitzer als Präsidentschaftskandidat vorzuschlagen.

Die außerordentliche Generalversammlung zur Wahl des neuen Präsidenten findet am 22. Mai statt.#faklive #FAK pic.twitter.com/kH9cJem2ZG — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) April 28, 2023

Fotocredit: FAK