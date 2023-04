Der Tabellendritte LASK empfängt am Sonntag, den 30. April (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker), den Sechstplatzierten SK Austria Klagenfurt in der Raiffeisen Arena. Die wettbewerbsübergreifend drei bisherigen Saisonduelle endeten stets mit LASK-Siegen, Duell Nummer 4 markiert den Abschluss der Finaldurchgangs-Hinrunde. Eine Woche später begegnen sich beide Teams dann zum Retourmatch in Klagenfurt (Sonntag, 7. Mai, 14:30 Uhr).

Greift nach 5 Spielen Zwangspause wegen einer Knöchelverletzung wieder an: Der gallige Thomas Goiginger, der für Cheftrainer Dietmar Kühbauer personell für Sonntag eine weitere Option ist. Beim ersten Aufeinandertreffen der Saison gegen Austria Klagenfurt in Runde 1 am 23. Juli 2022 steuerte der 30-jährige Salzburger ein Tor zum 3:1-Sieg in Pasching beisteuerte.

LASK nach 4 Meisterplayoff-Runden unbesiegt und im Frühjahrs-Flow

Halbzeit im Finaldurchgang! Zum Hinrunden-Abschluss der Meistergruppe gastiert am Sonntag die Klagenfurter Austria in der Raiffeisen Arena. Die Kärntner, denen in dieser Saison zum 2. Mal in Folge der Sprung in die Meistergruppe gelang, taten sich im Finaldurchgang zunächst schwer und unterlagen gegen Meister FC Red Bull Salzburg, SK Rapid Wien und SK Puntigamer Sturm Graz.

Am letzten Spieltag setzte die Elf von Peter Pacult aber ein Ausrufezeichen: Dank eines Last-Minute-Elfmetertreffers von Kosmas Gkezos gelang ein 2:1-Auswärtssieg bei der Wiener Austria, wodurch Klagenfurt nur noch einen Punkt hinter einem Europacup-Play-off-Platz liegt. Der LASK schuf sich indes eine gute Ausgangsposition für die verbleibenden 6 Runden: In der Meistergruppe erspielten die Athletiker bislang 2 Heimsiege und 2 Auswärtsremis – erstmals blieb der LSK in den ersten vier Spielen ungeschlagen. Damit gehen die Schwarz-Weißen mit sechs Punkten Vorsprung auf Rang vier (und einem Spiel weniger) in die 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga.

Gegen die Kärntner weist der LASK, bei dem Außenspieler René Renner und Torjäger Marin Ljubičić bei aktuell jeweils 4 Gelben Karten aufzupassen haben, eine ungeschlagene Bilanz vor: 12 Siege und 3 Remis stehen bisher zu Buche. In der laufenden Saison trafen die Teams bereits 3 Mal aufeinander: Zwei 3:1-Siegen in der Liga ließ der LASK einen 1:0-Heimsieg im Cup-Viertelfinale folgen.

Personell steht bei den Linzern Thomas Goiginger wieder zur Verfügung, der Rechtsaußen kehrte nach einer Knöchelverletzung zuletzt wieder ins Mannschaftstraining zurück. Es fehlen weiterhin Anselm, Boller, Letard, Taoui und Wiesinger.

"Mannschaften von Peter Pacult sind bekannt dafür, bis zur letzten Minute zu fighten"

LASK-Cheftrainer Didi Kühbauer: „Die Burschen haben es bis jetzt sehr, sehr gut gemacht. In den Spielen, die noch vor uns liegen, wollen wir das weiter so durchziehen. Die drei bisherigen Saisonduelle mit Klagenfurt haben wir allesamt gewonnen, aber die Partien waren oftmals enger als das Endergebnis.

Mannschaften von Peter Pacult sind bekannt dafür, bis zur letzten Minute zu fighten. Deshalb stellen wir uns auf ein physisch geprägtes Spiel ein, in dem wir gute Lösungen und Ideen brauchen.“

Schenkten sich in den bisherigen Duellen nichts: LASK-Torjäger Marin Ljubičić (11BL-Saisontore) und der zuverlässige Austria Klagenfurt-Innenverteidiger Nicolas Wimmer. Dem Linzer Sommer-Neuzugang gelang beim 1. Duell in Runde 1 sein Einstandstor für die Athletiker.

Pacult: "Jetzt ist der Knopf endlich aufgegangen“

Der erste Dreier ist in den Büchern, mit dem Sieg zuletzt in der 4. Runde des Meister-Playoffs bei Austria Wien (2:1) meldete sich die Austria Klagenfurt in der Meisterrunde der ADMIRAL Bundesliga im Kampf um die Startplätze im internationalen Wettbewerb an. Am Sonntag wollen die Violetten beim erstmaligen Auftritt im neuen "Fußball-Tempel" des LASK den nächsten Großen ärgern – doch den Waidmannsdorfer Verantwortlichen und Profis ist bewusst, dass es in der Stahlstadt eine hohe Hürde zu überwinden gilt.

Austria-Coach Peter Pacult: „Der Sieg in Favoriten hat uns extrem gutgetan, für so ein Erfolgserlebnis gibt es keinen Ersatz. Wir waren zuvor gegen Salzburg, Rapid und Sturm ja keineswegs chancenlos, aber jetzt ist der Knopf endlich aufgegangen und auch das Ergebnis hat gestimmt. Daran wollen wir anknüpfen, wobei sich der LASK gerade in einer starken Verfassung befindet. Wir brauchen eine außergewöhnliche Leistung, um etwas mitnehmen zu können."

Der Blick auf die Statistik ist wenig ermutigend für die Kärntner Violetten. Seit dem Aufstieg ins Oberhaus im Sommer 2021 ist es dem Pacult-Team nämlich noch nicht gelungen, den LASK zu biegen, der sich zudem zweimal in Folge im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Austria Klagenfurt durchsetzen konnte. In der Meisterschaft stehen zwei Remis und zwei Niederlagen für die Gäste zu Buche.

„Mit solchen Statistiken beschäftige ich mich grundsätzlich nicht. Und zwar ganz unabhängig davon, ob sie positiv oder negativ sind. Was war, hat keinen Einfluss darauf, wie das Match läuft. Wenn es uns gelingt, kompakt zu verteidigen, dem LASK wenig Räume anzubieten und mit dem Ball zielstrebig nach vorn zu spielen, dann ist einiges drin für uns“, blickt Pacult auf die schwere Partie voraus.

Die Linzer sind als Dritter im Klassement klar auf Europapokal-Kurs, haben schon 6 Punkte Vorsprung auf den Vierten SK Rapid Wien. Allerdings beträgt auch der Rückstand auf den Zweiten SK Puntigamer Sturm Graz 6 Zähler. Seit 5 Bundesliga-Spielen ist die Mannschaft von Dietmar Kühbauer ohne Niederlage, von den letzten 11 Partien verloren sie nur eine (0:2 gegen Leader FC Red Bull Salzburg, in Linz).

Gkezos: "In diesem Stadion sind wir ungeschlagen"

Davon lassen sich die Klagenfurter aber keineswegs einschüchtern, wie Verteidiger Kosmas Gkezos versichert, dem in Wien-Favoriten ein Doppelpack gelungen war. „Wir haben unser Saisonziel mit dem Einzug in das obere Playoff schon erreicht, den Klassenerhalt sicher. Daher können wir ohne Stress und mit Spaß aufspielen. Wir freuen uns auf das Match in Linz – und in diesem Stadion sind wir ungeschlagen“, nimmt Gkezos mit einem Augenzwinkern Bezug auf die negative Bilanz gegen den LASK.

Erst Ende Februar bezogen die Schwarz-Weißen ihr neues „Wohnzimmer“ auf der Linzer Gugl, respektive am Froschberg, nachdem sie ihre Gäste zuvor in Pasching begrüßt hatten. Daher heißt es für die Violetten: Neues Stadion, neues Glück. Mit welchem Kader die Busfahrt nach Oberösterreich angetreten wird, entscheidet Chefcoach Pacult am Samstag nach dem Abschlusstraining.

Christopher Cvetko (nach Rotsperre) und Sinan Karweina (nach Gehirnerschütterung) könnten ins Aufgebot zurückkehren. Florian Rieder und Rico Benatelli haben wegen jeweils bisher 4 Gelben Karten aufzupassen.

Am Sonntag (17 Uhr) wollen die Violetten mit dem @LASK_Official den nächsten Großen ärgern – doch den Waidmannsdorfer Verantwortlichen und Profis ist bewusst, dass es dazu eine hohe Hürde zu überwinden gilt.



Zum Vorbericht: https://t.co/qIwxWBr69u#ASKSKA #GEPApictures pic.twitter.com/zq7IEtLHIj — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) April 28, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Harald Dostal/www.sport-bilder.at