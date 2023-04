Es wird allmählich Usus bei den ADMIRAL Bundesligisten vor dem Ankick eines Heimspieles noch schnell eine Vertragsverlängerung zu verkünden. Am Mittwoch der SK Rapid Wien mit Torwart-Talent Niklas Hedl, heute der CASHPOINT SCR Altach vor der Heimpartie gegen den RZ Pellets WAC - seit 19:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker - mit Atdhe Nuhiu. Der 33-jährige Hüne aus dem Kosovo erlängert den Vertrag und geht auch in der kommenden Saison 2023/24 im Rheindorf auf Torjagd.

"Seine Größe und körperliche Präsenz machen ihn zu einem schwer zu verteidigenden Spieler"

Der SCR Altach sorgt bei Atdhe Nuhiu (Foto) für Planungssicherheit. Unabhängig einer Vertragsklausel, aufgrund derer sich der Vertrag ab einer bestimmten Anzahl an Einsätzen verlängert hätte, hat sich der SCRA mit dem 1,96 Meter großen Mittelstürmer auf eine vorzeitige Ausdehnung der Zusammenarbeit verständigt.

Nuhiu wechselte im Sommer 2021 von APOEL Nikosia in die CASHPOINT Arena und avancierte seither zum Fanliebling und treffsichersten Angreifer des SCRA. In der laufenden Spielzeit erzielte der ehemalige Kosovarische Nationalspieler bislang 12 Pflichtspiel-Treffer (10 in der ADMIRAL Bundesliga) und gab 2Assists.



Georg Festetics, SCRA-Sportdirektor: „Wir sind sehr froh darüber, dass wir Atdhe Nuhiu auch in der kommenden Saison in unserem Team haben werden. Er hat über die vergangenen eineinhalb Jahren konstant gezeigt, welch wichtige Rolle er beim SCR Altach einnimmt. Seine Größe und seine körperliche Präsenz machen ihn zu einem schwer zu verteidigenden Spieler. Wir sind überzeugt, dass er auch in Zukunft für uns sehr wertvoll sein wird und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit."



Atdhe Nuhiu: „Ich bin sehr glücklich über die Vertragsverlängerung beim SCR Altach. Der Verein und die Fans haben mich seit meinem Wechsel im Sommer 2021 herzlich aufgenommen. Die Planungssicherheit über die laufende Saison hinaus gibt mir und meiner Familie auch persönlich ein gutes Gefühl und ich bin dankbar für das Vertrauen, das der Verein in mich setzt. Ich werde weiterhin hart arbeiten, um meine Leistungen auf dem Platz zu steigern und dem SCR Altach zu helfen, seine Ziele zu erreichen."

