Damit haben wenige gerechnet: Der Wahlausschuss des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) hat am Freitagabend bei seiner Tagung in Wien in seiner ersten Sitzung bei zwei Stimmenthaltungen überraschend schnell beschlossen, Mag. Klaus Mitterdorfer der Bundeshauptversammlung für die Wahl zum neuen ÖFB-Präsidenten als Nachfolger des zurückgetretenen Gerhard Milletich vorzuschlagen.

"Für mich ist es wichtig, dass es so eine breite Zustimmung gibt"

Klaus Mitterdorfer ist seit 2016 Präsident des Kärntner Fußballverbandes und beruflich als stellvertretender Direktor der Kärntner Ärztekammer tätig. Der 57-Jährige Jurist ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und eine Enkeltochter.

„Für mich ist es wichtig, dass es so eine breite Zustimmung gibt. Wir haben viele Herausforderungen im Spitzenbereich und im Breitenfußball vor uns, und diese gilt es gemeinsam anzugehen und im Sinne des Fußballs zu bewältigen. Ich werde mich dieser Herausforderung mit voller Kraft widmen und lade alle Beteiligten ein, diesen Weg mit mir zu gehen“, so Klaus Mitterdorfer in einer ersten Stellungnahme.



Dr. Wolfgang Bartosch, Vorsitzender des Wahlausschusses: „Diese schnelle Entscheidung mit einer breiten Unterstützung ist ein Zeichen der Geschlossenheit. Das Präsidium hat gezeigt, dass es vollkommen geeint in die Zukunft gehen wird."

Klaus Mitterdorfer wurde mit deutlicher Mehrheit gewählt. Der Kärntner Verbandsboss folgt damit auf Johann Gartner, der nach dem Rücktritt von Gerhard Milletich im Jänner den Posten interimistisch übernommen hatte.

Bisherige ÖFB-Präsidenten

2021–2023: Gerhard Milletich

2009–2021: Dr. Leo Windtner

2002–2008: Friedrich Stickler

1984–2002: Beppo Mauhart

1982–1984: Herbert Raggautz

1976–1982: Karl Sekanina

1970–1976: Heinz Gerö

1955–1969: Hans Walch

1945–1955: Josef Gerö

1926–1938: Richard Eberstaller

1922–1925: Karl Volkert

1914–1922: Ignaz Abeles

1907–1914: Adolf Wallner

1906–1907: Ignaz Abeles

1904–1906: Heinrich Strehblow

Fotocredit: Gerhard Pulsinger