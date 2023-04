Nach dem vielversprechenden 1:0-Auftaktsieg im Qualigruppen-Playoff am 1. April gegen die WSG Tirol blieb CASHPOINT SCR Altach seither in den darauffolgenden 4 Partien ohne vollen Erfolg (2U, 2N) und holte aus dem Heimspiel-Doppel binnen einer Woche gegen die SV Guntamatic Ried (1:1) und RZ Pellets WAC nur 1 Punkt. Wenn es in dieser 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Samstag in Ried ungünstig für die Schmidt-Schützlinge läuft, wandert die Rote Laterne aus dem Innviertel ins Rheindorf. Nachfolgend STATEMENTS vom SCRA nach der 0:2-Heimniederlage gegen die Kärntner. Vom WAC siehe separat!

Rackerte wie gewohnt, doch blieb gegen die kompakte Kärntner Abwehr glücklos: Atdhe Nuhiu, hier in der Vorwoche gegen den Rieder Gragger.

„Mit Naivität wird man in der Quali-Runde keine großen Schritte machen"

Klaus Schmidt (Trainer CASHPOINT SCR Altach) über...

…das Spiel: „Die Leistung war besser als letzte Woche. Wir waren zwingender, wir waren couragierter, aber stehen trotzdem mit null Punkten da. Und das ist natürlich nicht erfreulich. Beim 1:0 waren wir sehr naiv. Mit Naivität wird man in der Quali-Runde keine großen Schritte machen und wenn wir solche Tore bekommen, wird es schwierig. Das 2:0 ist natürlich auch bitter. Jurica Jurcec ist 20 Jahre alt, er spielt die Position wahrscheinlich das zweite oder dritte Mal. Wir können nicht aus einem 20-jährigen Jungen einen Spieler machen, der rund um perfekt ist. Leider hat er diesen Fehler gemacht, er wird daraus lernen und ich hoffe, dass wir das in Zukunft nicht mehr machen.“



…wie er die Mannschaft nach der Niederlage wieder aufbaut: „Wir werden aus der Leistung, die wir heute gezeigt haben, positive Dinge herausziehen. Ich hoffe, dass die Köpfe bis nächsten Freitag frei sind, damit wir bereit sind, mental noch einmal so aufzutreten und die Fehler, die wir heute angeboten haben, nicht mehr machen.“

"Waren heute über weite Strecken die bessere Mannschaft und haben verloren"

Atdhe Nuhiu (Top-Torjäger CASHPOINT SCR Altach) über...

…das Spiel: „Leistung und Ergebnis haben heute nicht zusammengepasst, aber von dem können wir uns nicht viel kaufen. Fakt ist, dass wir die Partie verloren haben. Letzte Woche haben wir glücklich einen Punkt geholt, und da waren wir über weite Strecken die schlechtere Mannschaft. Heute, denke ich, waren wir über weite Strecken die bessere Mannschaft und haben verloren.“



…die unterschiedliche Bewertung des Körpereinsatzes von Verteidigern und Stürmern: „Es ist jede Woche fast immer dasselbe mit den Schiedsrichtern. Wenn ich mich 100 % in den Zweikampf reinhaue, ist es ein Foul. Die Verteidiger können auf mich draufhauen und es wird nie irgendwas gepfiffen. Ich weiß nicht, was sie denken, dass man gegen mich machen kann, nur weil ich 1,96 m bin. Es ist mir ein Rätsel.“



…die Vorbereitungen für das Rückspiel nächste Woche: „Der Trainer wird sicher ein paar Worte in der Kabine verlieren und ich glaube, dass die durchaus positiv sein werden. Fakt ist aber, wir brauchen Punkte und heute haben wir keine geholt. Nichtsdestotrotz kommen noch Spiele, nächste Woche beispielsweise wieder gegen den WAC. Und wenn wir da an diese Leistung heute anknüpfen, glaube ich, dass wir dort was holen können. Wir haben heute nicht komplett chancenlos 2:0 verloren, so ehrlich muss man schon sein. Wir werden probieren, die Mannschaft wieder aufzurütteln und ihnen zu sagen, dass das ein wichtiger Schritt war, auch wenn wir uns davon nichts kaufen können.“



…seine Zukunftspläne beim SCR Altach: „Ich will mit Altach Bundesliga spielen nächste Saison. Deswegen hat sich mein Vertrag verlängert, deswegen will ich da bleiben in der Bundesliga. Ich bin sehr gerne da und werde alles dafür tun, dass wir die Liga halten werden.“



...seine Vertragsverlängerung beim CASHPOINT SCR Altach vor dem Spiel: „Ich bin sehr glücklich über die Vertragsverlängerung beim SCR Altach. Der Verein und die Fans haben mich seit meinem Wechsel im Sommer 2021 herzlich aufgenommen. Die Planungssicherheit über die laufende Saison hinaus gibt mir und meiner Familie auch persönlich ein gutes Gefühl und ich bin dankbar für das Vertrauen, das der Verein in mich setzt. Ich werde weiterhin hart arbeiten, um meine Leistungen auf dem Platz zu steigern und dem SCR Altach zu helfen, seine Ziele zu erreichen.“



Lukas Jäger (Mittelfeldspieler CASHPOINT SCR Altach): „Ich denke, wir haben grundsätzlich kein schlechtes Spiel gezeigt. Wir haben mehr vom Spiel gehabt, haben mehr Chancen gehabt, aber stehen schlussendlich mit dem 0:2 da. Es ist natürlich keine einfache Situation. Aber wir müssen das Spiel jetzt so schnell wie möglich verarbeiten. Wir haben nächsten Freitag wieder den WAC vor der Brust und müssen es besser machen.“

„Es gibt irgendwo im Schnabelholz Zweitliga-Schublade, habe sie noch nicht gefunden"

Georg Festetics (Sportdirektor CASHPOINT SCR Altach) über...

…die Vertragsverlängerung von Atdhe Nuhiu: „Wir sind sehr froh darüber, dass wir Atdhe Nuhiu auch in der kommenden Saison in unserem Team haben werden. Er hat über die vergangenen eineinhalb Jahren konstant gezeigt, welch wichtige Rolle er beim SCR Altach einnimmt. Seine Größe und seine körperliche Präsenz machen ihn zu einem schwer zu verteidigenden Spieler. Wir sind überzeugt, dass er auch in Zukunft für uns sehr wertvoll sein wird, und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.“



…ob der SCR Altach auch nächste Saison noch in der ersten Liga spielt (in der Halbzeitpause): „Es gibt irgendwo im Schnabelholz eine Zweitliga-Schublade. Ich habe sie noch nicht gefunden, wir planen mit der 1. Liga. Das gilt auch für die Spieler und auch für die Trainer-Schattenliste, wo man regelmäßig Gespräche führt.“

Erhielt sowas wie "Welpenschutz" von seinem Trainer Klaus Schmidt: Der 22-jährige Kroate Jan Jurcec - siehe oben Schmidt-Statement.

„Unter Umständen entscheidet direktes Duell, wer Gang in 2. Liga antritt“

Alfred Tatar (Sky Experte) über...

…das Spiel: „Die 1. Halbzeit war auch geprägt von Möglichkeiten aufseiten von Altach. Da waren einige vielversprechende Möglichkeiten dabei, die man aber nicht verwerten konnte. Der WAC hingegen hat das Tor gemacht. Diese 1:0 Führung war für die Kärntner auch Gold wert, weil man eben immer ruhiger und stabiler geworden ist und den Gegner immer mehr kontrolliert hat. Das hat sich fast die ganze zweite Hälfte so gezeigt, dass man das Spiel der Altacher im Griff hatte und selbst dann das 2:0 nachgelegt hat. Bim WAC bin ich zufrieden mit der Leistung, die sie geboten haben. Die Altacher haben sich redlich bemüht, haben gekämpft und gefightet, aber leider ist nichts Fruchtbares rausgekommen. “



…die Leistung der Altacher im Vergleich zur Vorwoche: „Die Leistung war besser, das Ergebnis war schlechter. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass aufseiten von Ried damals Seifedin Chabbi drei oder vier fast 1000%ige Chancen ausgelassen hat. Da wäre man ja auch schon von Ried von der Verliererstraße gekommen, so hat man ein Unentschieden erkämpft. Heute gegen den WAC hätte man eben diese Möglichkeiten, die man hatte, nutzen müssen. Es waren drei Möglichkeiten da, ein Tor zu erzielen, diese hat man nicht genutzt. Der WAC hat aus einer Chance das Tor gemacht. Effizienz ist also auch eine Frage.“



…die Position von Altach in der Tabelle: „Mittlerweile verdichtet sich mein Eindruck, dass es bis zum Ende eng bleibt. Ich glaube, dass weder Ried noch Altach die Kapazitäten haben, im Rennen wegzuziehen. Es wird ein enges Rennen werden und unter Umständen wird das direkte Duell darüber entscheiden, wer den Gang in die zweite Liga antreten wird. Alle Chancen sind da.“



…die Bedeutung der Freitagabendpartien: „Die Freitagabendpartien sind genau dieser Hebel. Wenn man gewinnt, ist der Druck bei den anderen. Wenn man verliert, ist der Druck bei dir noch höher. Dann muss man schauen, wie die anderen spielen, und das ist eben morgen Ried. Ich glaube, dass die Lustenauer Ried auch zusetzen werden, ich denke also nicht, dass Ried Altach morgen überholt.“

25. Runde ADMIRAL Bundesliga, Quali-Gruppe 5. Runde

Freitag, 28. April 2023, 19:30 Uhr, CASHPOINT Arena, Z: 3891, SR: Julian Weinberger

CASHPOINT SCR Altach - RZ Pellets WAC 0:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 Veratschnig (29., Assist Malone), 0:2 Röcher (84.).

