Mit dem 2:0-Sieg beim Tabellenvorletzten CASHPOINT SCR Altach feierte der RZ Pellets WAC in der 25. Rd. der ADMIRAL Bundesliga seinen 7. Saison-Auswärts-Sieg, allein 3 davon im Ländle, wo die Wölfe wildern nach Belieben und ungeschlagen bleiben in dieser Saison. Soweit die gute Nachricht für die Kärntner. Die schlechte...: es gibt in dieser Saison kein Spiel mehr in Vorarlberg für die Lavanttaler, die mit dem 3. Dreier im Quali-Gruppen-Playoff den Vorsprung auf die Rheindorfer auf 7 Zähler aufbaute. Am Samstag, den 6. Mai, treffen beide in Wolfsberg wieder aufeinander. Vorher gibt´s STATEMENTS aus dem Wölfe-Lager.

Rackerte wie gewohnt, doch blieb gegen die kompakte Kärntner Abwehr glücklos: Atdhe Nuhiu, hier in der Vorwoche gegen den Rieder Gragger.

„Mit Veratschnig haben wir ein Riesentalent, der noch viel lernen muss"

Manfred Schmid (Cheftainer RZ Pellets WAC) über...

…das Spiel: „Das Ergebnis war wunderbar. Die Mannschaft hat heute wirklich zusammengearbeitet, sich zusammengekämpft und sich taktisch total klug verhalten. Wie wir die langen Bälle verteidigt haben, war richtig gut und dann waren wir zusätzlich dazu auch noch richtig effizient. Das ist auch sehr wichtig in so entscheidenden Spielen, da entscheiden oft Kleinigkeiten und ich glaube, den Sieg haben wir uns heute verdient.“



…das Tor von Nikolas Veratschnig: „Ich freue mich natürlich sehr für ihn. Die Vorarbeit war wieder von Maurice Malone, der jetzt die letzten Wochen überragende Leistungen zeigt. Ich glaube, das war sein 5. Assist, ein Tor hat er auch gemacht. Mit Veratschnig haben wir ein Riesentalent, der noch viel lernen muss. Aber man hat heute gesehen, was er drauf hat, wirklich ein sehr, sehr schönes Tor.“



…seine Einwechslung von Thorsten Röcher: „Man braucht natürlich ein bisschen Glück auch, aber ich kenne die Spieler jetzt um einiges besser als noch vor ein paar Wochen. Thorsten Röcher hat das Problem, dass er immer trifft, wenn er eingewechselt wird, deshalb wird es scher für ihn, dass er in die Startformation rutscht. Er ist ein überragender Fußballspieler, der alles kann am Ball, vielleicht ein bisschen mehr Tempo brauchen würde. Menschlich ist er aber top, stellt sich in den Dienst der Mannschaft, das ist wirklich überragend, was der Junge für uns macht. Ich bin sehr glücklich über ihn. Er ist jemand, der alles dem Erfolg unterordnet, das ist nicht immer der Fall.“



…die kommenden Wochen und den Blick nach oben in der Tabelle: „Wir wissen schon, dass das jetzt noch nicht vorbei ist. Nächste Woche noch einmal nachlegen, dann schaut das schon sehr, sehr gut aus. Ich glaube, dass wir jetzt schon einmal nach oben schielen dürfen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, was hinter uns alles passiert. Ich glaube, wenn wir zu Hause drei Punkte machen, ist das für uns sicher die Entscheidung, was den Abstieg betrifft. Wenn wir verlieren, kann es noch mal eng werden, je nachdem wie die anderen Mannschaften dann spielen.“

„Ich war danach übertrieben glücklich und habe erst einmal realisieren müssen, dass das mein 1. Tor war“

BL-Premieren-Torschütze Nikolas Veratschnig (RZ Pellets WAC, Foto...im Duell gegen Cvetko von Austria Klagenfurt) über...

…das Spiel: „Wenn man in einem so schwierigen Spiel, wo wir es vor allem die ersten 15 Minuten schwer gehabt haben, 1:0 in Führung geht, ist es für die Mannschaft und für den Kopf sehr, sehr wichtig. Wir haben gewusst, dass das heute 90 Minuten ein Kampf wird. Jedes Spiel ist schwer hier unten, jedes Spiel ist ein Kampf und jeder muss sich zu 100 % reinhauen. Das Wetter hat heute auch noch eine Rolle gespielt. Der Platz war tief, die Füße sind schneller schwer geworden. Aber ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und unsere Leistung.“



…sein Tor: „Im Spiel denkt man nicht so viel nach, da macht man einfach das, was man kann und woran man als Erstes denkt. Ich war danach übertrieben glücklich und habe erst einmal realisieren müssen, dass das mein erstes Tor war. Aber ich war dann sehr stolz darüber.“



…die Ansprüche des WAC: „Ich glaube, wir können uns jetzt schon als Ziel nehmen, dass wir oben dann ums Play-off spielen. Der Sieg hier in Altach war sehr, sehr wichtig für uns. Jetzt sind wir von unten ein bisschen weggekommen und können oben durchaus mitspielen.“

„Es ist wunderschön, wieder zurück zu sein, nach so langer Verletzungspause“

Dominik Baumgartner (Abwehrpieler RZ Pellets WAC) über...

…das Spiel: „Das Positive ist, dass wir 2:0 gewonnen haben und drei Punkte weg von Altach gekommen sind. Natürlich ist es immer schön, wenn man als Verteidiger zu null spielt, aber ich glaube, wir haben nicht unser bestes Spiel mit dem Ball gemacht. Kämpferisch haben wir alles reingelegt und versucht, sich in jeden Schuss zu werfen und ich glaube, das hat heute sehr gut funktioniert. Ich glaube, wir haben es mit dem Ball phasenweise wirklich nicht gut gemacht.

Wir hätten viel mehr Räume gehabt und vor allem in der 2. Halbzeit besser rausspielen müssen. Wir haben dann halt die Bälle hoch nach vorne geschossen. Ich glaube, dass wir da schon noch großes Potenzial haben, wenn wir ruhiger im Ballbesitz sind. Dann wird es nicht so eine Abwehrschlacht, da müssen wir uns steigern. Mich stört es aber nicht, wenn es regnet und ein bisschen nass ist. Der Platz war trotz des Regens sehr, sehr gut, hätte ich mir nicht gedacht.“



…Rückkehr nach seiner Verletzung: „Es ist natürlich wunderschön, wieder zurück zu sein, nach so einer langen Verletzungspause. Zwischenzeitlich habe ich kurz ein Comeback gefeiert, was aber nicht lange war. Ich hoffe, dass es jetzt einfach so wie heute weitergehen kann.“



…die Verteidigung bei gegnerischen Standards: „Wir haben auch jetzt in der Woche wirklich ein paar Trainings investiert in Standards. Es geht halt einfach darum, entschlossen in den Ball zu gehen, wenn wir Raumverteidigung spielen. Das haben wir heute alle fünf, die da in der Reihe stehen, sehr gut gemacht. Die davor haben versucht, so gut es ging, die Gegenspieler zu blocken und es war wie gesagt heute von den Standards sehr gut und sehr konzentriert verteidigt.“



…die Erwartungen für das Rückspiel nächste Woche: „Ich glaube, nächste Woche ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Wenn wir da noch einmal 3 Punkte holen, ist die Abstiegssorge weg und man kann nach oben blicken.“

25. Runde ADMIRAL Bundesliga, Quali-Gruppe 5. Runde

Freitag, 28. April 2023, 19:30 Uhr, CASHPOINT Arena, Z: 3891, SR: Julian Weinberger

CASHPOINT SCR Altach - RZ Pellets WAC 0:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 Veratschnig (29., Assist Malone), 0:2 Röcher (84.).

