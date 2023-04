Wenn die SV Guntamatic Ried in Runde 27 zum 3. Mal in dieser Saison auf ihren "Lieblingsgegner Lustenau" (1:0, 0:0) trifft, allerdings ist der Aufsteiger seit Wochen im Flow & Quali-Gruppen-Erster der ADMIRAL Bundesliga, ist er nach langer Leidenszeit wieder an Bord: Kapitän Marcel Ziegl. Das 30-jährige Rieder Urgestein laborierte über ein halbes Jahr an einer Knieverletzung und kam im Frühjahr lediglich im ÖFB-Cup-Halbfinale bei Rapid zu einem Kurz-Einsatz. Gegen Austria Lustenau - heute 17 Uhr Ligaportal-Liveticker - ist der Seewalchener bereit und wieder im Kader, doch auch in der Start-Elf? Ligaportal fragte nach

SVR-Kapitän Marcel Ziegl (diese Saison 9 BL-Spiele, 1 Assist, 3 GK) steht vor seinem Comeback und ist mit seinen Leader-Qualitäten samt kämpferischen Tugenden gerade in dieser Saisonphase um den Klassenerhalt wertvoll. Links der schmerzlich vermisste Rieder Regisseur Stefan Nutz (Kreuzbandriss). 3. von links Julian Wiessmeier, der beim 1. Saisonduell und Heimspiel am 30. Juli das 1:0-Siegtor gegen Austria Lustenau erzielte. Der letzte Heimsieg der Innviertler war ebenfalls mit 1:0, ist allerdings schon ein halbes Jahr her, am 15. Oktober gegen SK Rapid.

"Ich bin völlig schmerzfrei, muskulär ist alles voll gut"

SV Guntamatic Ried-Kapitän Marcel Ziegl über...

...Status Quo seines Gesundheitszustandes: "Mir geht es ziemlich gut, danke der Nachfrage. Ich war diese Woche und Ende der Woche davor voll im Training. Ich bin gegen Austria Lustenau dabei, freue mich natürlich schon extrem auf das Spiel und hoffe auf 3 Punkte. Ich bin völlig schmerzfrei, muskulär ist alles voll gut. Das Knie ist soweit auch schmerzfrei. Von dem her bin ich guter Dinge, dass ich für die letzten Wochen mitwirken kann."

...einen Startelf-Einsatz vs. Austria Lustenau: "Zu den Startelf-Aussichten kann ich wenig sagen, das entscheidet der Trainer. Wir erfahren das dann zeitgerecht vor dem Spiel. Ich bin natürlich gespannt, weiß aber natürlich auch, dass ich jetzt nicht eine sehr lange Zeit konstant gespielt habe. Deswegen würde ich mich freuen wenn ich spiele und würde auch verstehen, wenn ich nicht spiele. Wichtig ist jetzt nicht irgendein einzelner Spieler, sondern dass wir als Team punkten."

...Ausblick zum Heimspiel: "Austria Lustenau ist sehr gut drauf und steht souverän ganz oben in der Qualigruppe. Nichtsdestotrotz, wenn man sich die zwei Spiele anschaut, die wir heuer gegen sie hatten, war es zwei Mal sehr eng. Daheim haben wir gegen sie gleich am 2. Spieltag 1:0 gewonnen. Wobei ich denke, dass Lustenau an dem Tag eigentlich einen Tick besser war.

In Lustenau war es ein 0:0, wo wir dem Sieg etwas näher waren. Es wird wieder eine sehr enge Partie. Letzte Woche in Altach war ein sehr gutes Spiel von uns. Nicht nur im taktischen und kämpferischen Bereich, sondern auch fußballerisch. Was wir diesmal zunächst brauchen, ist, dass wir uns in das Spiel gegen Lustenau reinkämpfen und die Zweikämpfe gewinnen. Dass wir wichtige zweite Bälle haben, was sehr entscheidend ist. Das brauchen wir, denn das gibt ein bisschen Sicherheit und dann kommt auch das Fußballspielen wieder dazu. Ich bin zuversichtlich und hoffe natürlich auf den ersehnten Dreier.

