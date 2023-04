Er weiß wie man den ÖFB-Cup gewinnt, hat vor 10 Jahren mit seiner Mannschaft Geschichte für die Ewigkeit geschrieben, mit dem damaligen Regionalligisten FC Pasching Historisches geschaffen und den Pokal - letztmals im Wiener Ernst-Happel-Stadion (vor 16.500 Zuschauern mit 1:0 über Austria Wien) in die Höhe gestemmt: Coach Gerald Baumgartner, UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber und erfahrener Bundesliga-Trainer. Doch auch wenn der 58-jährige Salzburger voller Stolz zurückblicken darf, lassen wir ihn nach Vorne schauen...mit seiner Prognose für das morgige, mit großer Spannung erwartete, ausverkaufte Pokal-Finale der Saison 2022/23 in Klagenfurt zwischen den ADMIRAL Bundesligisten SK Rapid Wien und SK Sturm Graz - ab 20:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker.

Hat für Furore mit seinen Mannschaften im Uniqa-ÖFB-Cup gesorgt: Gerald Baumgartner, der mit dem FC Pasching und SKN St. Pölten jeweils im Finale stand.

Cup-Coup mit FC Pasching und auch mit SKN St. Pölten im Finale

Nach dem großen Cup-Coup mit dem FC Pasching, der damals der Reihe Austria Klagenfurt sowie sogar auswärts die Bundesligisten SK Rapid Wien und FC Red Bull Salzburg "eliminierte", stand Gerald Baumgartner ein Jahr später im Jahre 2014 schon wieder im Finale. Mit dem SKN St. Pölten, diesmal im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt, wo seither alljährlich das nationale Pokal-Endspiel stattfindet.

Mit den Niederöstereichern unterlag Baumgartner allerdings dem großen Favoriten FC Red Bull Salzburg (2:4), der fortan - bis auf eine Ausnahme (2018, SK Sturm Graz) stets den Cup-Titel holte, ja gar das Double. Der Final-Verlierer SKN St. Pölten hatte sich damals dennoch für den Europacup qualifiziert, was für die Wölfe ein großer Erfolg war.

"SK Sturm aufgrund Saison-Performance favorisiert - doch 2:1 für SK Rapid"

Ligaportal-Experte Gerald Baumgartner mit seiner Pokalfight-Prognose am Sonntag, den 30. April 2023:

"Seit langer Zeit wieder einmal ein ÖFB-Cup-Finale, wo meiner Meinung nach der Ausgang dieser Begegnung völlig offen ist. Die beiden Traditions-Vereine SK Rapid Wien und SK Sturm Graz sind in diesem Match sicher auf Augenhöhe! Die Steirer sind meiner Meinung nach leicht favorisiert aufgrund ihrer Performance schon über die ganze Saison. Auch in der Meisterschaft hat das Team von Christian Ilzer noch eine Minimal Chance, den Salzburgern die Meisterschale noch zu entreißen.

Im ÖFB-Cup Finale wartet mit dem SK Rapid ein Wiener Grossklub, der seit einer gefühlten Ewigkeit auf den ersehnten Cup-Titel hofft. Aber auch die Grün-Weiß-Fans erwarten sich den Cup-Titel von ihrer Mannschaft, das erzeugt viel Druck.

Für die Wiener geht es um ziemlich alles in diesem Spiel, wollen sie nun endlich wieder einen Titel nach Hütteldorf holen. Die Ausgangslage ist sehr einfach: in diesem Finale zählt nur der Sieg. Ein unglaubliches Gefühl wenn man nach harten 90 Minuten (oder 120 Minuten, mit oder ohne Elfmeterschießen!) diesen Pokal in den Händen hält.

Mein Tipp: 2:1 für den SK Rapid"

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at