Der 14-malige ÖFB-Cup-Sieger SK Rapid Wien wartet seit 28 Jahren (!) auf einen Cup-Erfolg! Für die Grün-Weißen ist es in dieser Saison die letzte Chance, einen Titel zu holen, nachdem der Rückstand in der Liga auf den FC Red Bull Salzburg uneinholbar ist (15 Punkte). Die Statistik auf einen Cup-Erfolg spricht eher für den SK Sturm Graz, der in der Meisterschaft alle 3 Duelle gegen die Hütteldorfer gewann und aktuell 12 Punkte voran liegt. Warum für Mentalcoach Wolfgang Seidl trotzdem der SK Rapid am Sonntag (20:30 Uhr Ligaportal-Liveticker) triumphieren wird und was die Erfolgsformel ist, erfahren wir in seiner neuen Kolumne.

Spielt sich viel im Kopf ab

Am interessantesten wird es im Fußball immer dann, wenn es schwierig wird und um etwas Großes geht, wie in einem Cup-Finale in einem ausverkauften Stadion. Dann können sich nämlich Spieler und Teams auszeichnen, die den Unterschied ausmachen.

Dabei spielt sich sehr viel im Kopf ab. Diese Situationen sind auch für die Zuseher jene Momente, die den besonderen Nervenkitzel ausmachen: Schafft es das Team, trotz der großen Herausforderungen erfolgreich zu sein? Wird es sich aktiv dagegenstemmen und bei Rückständen weiterkämpfen oder ergibt es sich der Situation und lässt sich gehen?

Das Erfolgsrezept

Das Erfolgsrezept ist eine gute Mischung aus „den Titel unbedingt zu wollen“ und trotzdem „locker zu bleiben“.

Auch wenn beide Teams versichern, dass sie den Titel unbedingt wollen, ist möglicherweise in den Köpfen der Sturm-Spieler, unterbewusst, der Haupt-Fokus auf die Meisterschaft gerichtet. Das kann in so einem Finale am Ende den Unterschied ausmachen. Nur jenes Team, dass seinen Fokus zu 100 Prozent auf dieses Finale ausgerichtet hat, wird Chancen haben, dieses auch zu gewinnen.

Und hier glaube ich persönlich, dass die Spieler vom SK Rapid, aufgrund der Tatsache, dass sie in der Meisterschaft nicht mehr vorne mitspielen können, ihren Hauptfokus auf das Cup-Match gerichtet haben.

Mental starke Spieler haben sich sogenannte „Pregame“ Routinen erarbeitet

Dann gilt es noch die gewisse Lockerheit zu bewahren. Vielfach ist die Anspannung der Spieler vor einem so wichtigen Match zu groß, was dazu führt, dass die sportliche Leistung darunter leidet. Mental starke Spieler haben sich sogenannte „Pregame“ Routinen erarbeitet, um ihre innere Anspannung bewusst zu regulieren. Dazu zählen spezielle Atemübungen, Selbstgespräche oder Visualisierungsübungen.

Am Ende sollten beide Teams auch auf ein etwaiges Elfmeterschießen vorbereitet sein. Gerade hier entscheidet die mentale Stärke der Spieler über Sieg oder Niederlage. Aus der Sportpsychologie wissen wir, Elfmeterschießen können und sollten trainiert werden, um am Ende als Sieger die Trophäe nach oben zu stemmen.

In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen ein spannendes Cup-Finale und möge die bessere Mannschaft gewinnen.

⚽ 🏆 Schiedsrichter Christopher Jäger leitet das UNIQA ÖFB Cup Finale zwischen dem @skrapid und dem @sksturm.



Wir haben mit vor dem Spiel mit ihm gesprochen ➡ https://t.co/cUa1rVqiDc#GlaubeWilleMut pic.twitter.com/cHOYQJehWl — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) April 29, 2023

Wolfgang Seidl, ist selbstständiger akademischer Mentalcoach mit einer Praxis in der Steiermark und Wien. Er betreut als Coach Sportler, stressgeplagten Menschen, Mannschaften und Unternehmen. Der Schwerpunkt seiner Arbeit mit Fußball liegt einerseits in der mentalen individuellen Betreuung von SpielerInnen sowie in der mentalen Beratung von Mannschaften.



MANA4YOU

Wolfgang Seidl, MBA

Akademischer Mentalcoach

Dipl. Teamentwickler

HeartMath®Coach

Praxis Steiermark: Burgauerstrasse 49; 8283 Bierbaum

Praxis Wien: Cumberlandstrasse 102; 1140 Wien

+43 650 415 5401

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

www.mana4you.at

www.amschwalbenhof.at