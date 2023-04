Per 5-Euro-Aktion lockt die SV Guntamatic Ried bei der "Mission Klassenerhalt" Zuschauer in die josko Arena, verschwieg jedoch, dass vs. SC Austria Lustenau in der 27. Rd. der ADMIRAL Bundesliga ein "Tag der Offenen Tore" geboten wird. Was eine Achterbahnfahrt in der Messestadt samt "Debütanten-Ball" - die Rieder Youngster Beganovic (18) und Madritsch (17) erzielten erste BL-Tore. Wechselbad der Emotionen zweier Teams, die in dieser Saison oft Tor-Minimalismus betrieben. Dem Aufsteiger genügte meist auch ein 1:0. Diesmal nicht! Was ein 8-Tore-Spektakel mit 4:4-Last-Minute-Tor. Als Zugabe "Halbzeit 3" mit Statements...

Nachdem der so wichtige, ersehnte Heimsieg zum Greifen nahe war, die SV Ried am Ende am Boden. Symbolisiert durch Matthias Gragger, der ebenso wie SVR-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger den 23-jährigen Kameruner Michael Cheukoua bei dessen Dribbling zum 4:4-Endstand nich mehr aufhalten konnte.

"Saison wird am letzten Spieltag entschieden und nicht heute"

Maximilian Senft (Chefrainer SV Guntamatic Ried) über...

…das Spiel: „Mit der 1. Halbzeit sind wir sicher nicht zufrieden. Wir wollen dominanter auftreten. Belmin Beganovic, ein Akademiespieler, nachdem er selbst sehr unglücklich den Elfer verursacht, kommt zurück mit seinem ersten Bundesligator. Wir kommen aus der Halbzeit, Diego Madritsch, auch ein Akademiespieler, in so einer schwierigen Phase bei 1:3 macht das Tor.

Eine sehr gute 2. Halbzeit mit einem bitteren Ende. Trotzdem sieht man, dass wir von der Leistung her am richtigen Weg sind. Ich habe es den Jungs vorher auch im Kreis gesagt, die Saison wird am letzten Spieltag entschieden und nicht heute.“



…das Ende der Torflaute: „Für mich war es eine Frage der Zeit, wenn wir solche Leistungen bringen, dass wir Tore schießen. Schlussendlich geht es aber darum, dass wir mehr Tore als der Gegner schießen und das ist uns heute nicht gelungen.“

"Wenn wir so weitermachen, schaut es gut für uns aus"

Matthias Gragger (Abwehrspieler SV Guntamatic Ried) über...

…das Spiel: „Es ist schwer in Worte zu fassen. Wir sind eigentlich ins Spiel gegangen mit richtig viel Mut, mit Überzeugung. Wir wollten unsere Tugenden auf den Platz bringen. Das ist uns 1. Halbzeit leider nicht gelungen. In der Halbzeit hat es eine saftige Ansprache gegeben. Man hat in der 2. Hälfte gesehen, dass wir kurz davor sind. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir, wenn wir so weitermachen, es gut ausschaut für uns.“



…das späte Gegentor: „Schwer in Worte zu fassen. Vor allem, weil es so bitter ist und das Tor so spät fällt. Wir sind richtig am Drücker und schießen dann noch den Führungstreffer. Dann treten wir mit einer Brust auf und bekommen dann einfach unglücklich wieder das Tor. Das spiegelt bislang die Saison ein wenig, aber dennoch sind wir guter Dinge.“



…die 4 Tore der SV Guntamatic Ried: „Auch das macht Mut. Wir haben lange auf die Tore hingearbeitet. Heute sind uns vier gelungen. Wir hätten ein fünftes gebraucht oder eines weniger bekommen sollen, aber trotzdem glaube ich, wenn wir so weiter machen, wird es auch mit dem Tore schießen. Wir sind zuversichtlich.“

Auf dem Weg zum Last-Minute-Treffer für Austria Lustenau: Michael Cheukoua, der auch von SVR-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger in dieser Szene der Nachspielzeit nicht mehr aufzuhalten war und seinen 3. Saisontreffer (den ersten auswärts) erzielte. Damit blieb Austria Lustenau im 4. Auswärtsspiel in Folge unbesiegt, hatte sich nach drei Siegen zuvor auf des Gegners Platz (allesamt "zu Null") diesmal mit einem Remis zu begnügen. Die "Nr. 1 von Vorarlberg" hat beim Retourmatch in einer Woche gegen die SV Guntamatic Ried Matchball zum Klassenerhalt.

„Das zeigt, wie stark die Mannschaft charakterlich ist“

Markus Mader (Cheftrainer SC Austria Lustenau) über...

…die schwache 2. Halbzeit des SC Austria Lustenau: „Das hat auf alle Fälle mit den sehr gefährlichen Standardsituationen des Gegners zu tun. Es ist nicht einfach, wenn du mit einer breiten Brust in die Halbzeit gehst, du führst mit zwei Toren, hast eigentlich alles im Griff, und du weißt aber, solche Spiele sind immer noch nicht entschieden, weil der Gegner über solche Qualitäten verfügt. Das hat sich dann auch bewiesen. Wir haben in den ersten zehn Minuten nach der Halbzeit sechs Standards gegen uns bekommen und aus diesen Standards fallen dann die Tore. Das ist eine große Qualität von Ried und die haben wir nicht gut verteidigen können.“



…die Charakterstärke der eigenen Mannschaft: „Wir wussten, dass es eine sehr schwere Aufgabe wird. Es ist nicht einfach, wenn du mit einer Führung in die Halbzeit gehst, dann kommst du raus, kriegst 3 Tore, bist auf einmal hinten und fightest trotzdem bis zur 95. Minute und machst dann den Ausgleich. Das zeigt, wie stark die Mannschaft charakterlich ist und welche Moral sie heute gezeigt hat.“

...das Last-Minute-Tor zum 4:4: "Ich hatte so ein Bauchgefühl und bin extra von der Trainerbank nochmal aufgestanden, um bereit zu sein für einen Torjubel."



…seine Zukunft: „Ich habe zwar schon graue Haare und bin ja noch nicht lange Profitrainer, aber anscheinend bin ich ein Trainertalent. Wer weiß, was die Zukunft bringt, aber über das Thema verschwende ich keinen Gedanken. Wir haben die Saison immer noch nicht zu Ende gebracht, haben noch fünf interessante Spiele und wollen dort so viele Punkte wie möglich machen. Es ist wunderschön in Lustenau als Trainer zu arbeiten, mit meiner Zukunft spekuliere ich nicht.“

„Ein Wechselbad der Gefühle“

Lukas Fridrikas (Doppeltorschütze SC Austria Lustenau) über...

…das Spiel: „Ein Wechselbad der Gefühle. Zuerst ein Hoch, dann brennheiß, am Ende wieder glücklich, dass wir doch noch einen Punkt gemacht haben. Wir haben super gespielt erste Halbzeit, 3:1 gegen den Letzten. Wir haben keinen Grund, verunsichert aus der Kabine zu kommen und dann kriegen wir fünf Mal den gleichen Angriff und kriegen zwei Tore daraus. Dann waren wir komplett verunsichert. Jetzt bin ich einfach nur glücklich, dass wir noch einen Punkt mitgenommen haben.“



…die schwache 2. Halbzeit: „Wir waren zu passiv gegen den Ball und mit Ball haben wir uns selbst hineingeritten. Gegen den WAC haben wir das schon einmal gehabt vor zwei, drei Wochen, wo es ähnlich war. Ich habe es immer wieder auch in Interviews gesagt, wir haben trotz allem eine sehr junge Mannschaft und aus dem müssen wir lernen. Auch wenn wir 3:1 vorne waren, im Endeffekt sind wir glücklich, dass wir einen Punkt gemacht haben. Im Endeffekt sind wir noch immer Lustenau und nicht Rapid Wien oder Austria Wien.“

"Ich will den nächsten Schritt in meiner Karriere machen"

Jean Hugonet (Spieler SC Austria Lustenau) zur Halbzeit über seine Zukunft nach dieser Saison: „Wenn du bei deinem Vertragsende bist, hast du Möglichkeiten. Ich glaube, unser Sportdirektor hat die Situation sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich habe ein Angebot von Lustenau, aber ich habe auch Angebote von anderen Vereinen. Ich will den nächsten Schritt in meiner Karriere machen.

Jetzt muss ich mich auf Lustenau fokussieren und ich lasse mir Zeit, um nachzudenken, denn ich will die richtige Entscheidung treffen.“

Der erst 18-jährige Bosnier Belmin Beganovic mit seinem ersten BL-Tor, zum 1:1-Ausgleich (20.), nach dem Seitenwechsel traf auch der nächste Akademie-Spieler der SV Guntamatic Ried zum Premierentor in der ADMIRAL Bundesliga, der erst 17-jährige Diego Madritsch. Jugend forsch, frech und treffsicher.

„Das war nicht Lustenau-Like“

Walter Kogler (Sky Experte) über...

…das Spiel der SV Guntamatic Ried: „Sie haben gekämpft und gefightet, waren ebenbürtig. Schon bei 0:1, auch trotz des 1:3 zur Pause, sie haben nicht aufgesteckt und haben eine fantastische zweite Hälfte gespielt, bis auf diese eine Szene in der Nachspielzeit.“



…die Chancenverwertung der SV Guntamatic Ried: „Wenn sie in der Lage sind, so viele gefährliche Chancen zu kreieren, dann wird sich das von selbst erledigen. Das war in der Vergangenheit das Manko, man hat relativ wenige Chancen herausgespielt. Heute hatten sie die Chancen und haben sogar mehr erzielt als expected.“



…das Spiel des SC Austria Lustenau: „Sie hätten sicher gerne 2 Punkte mehr gemacht, aber sie sind die Mannschaft in dieser Gruppe, die sich das momentan erlauben kann. Sie haben zumindest noch den einen Punkt mitgenommen. Lange hat es ausgesehen, als ob sie das Auswärtsspiel gewinnen können, haben dann aber in der 2. Hälfte total den Faden verloren. Da werden sie sich zusammenreden müssen, weil das war nicht Lustenau-Like.“



…Markus Mader: „Er hat es super gemacht. Erst in Dornbirn, jetzt bei Lustenau aufgestiegen. Ein sensationelles Jahr. Das Ende des Weges ist noch nicht absehbar.“

Was für ein verrücktes Spiel in Ried. Wir reisen nach einem 4:4-Unentschieden mit einem Punkt zurück ins Ländle! 🟢⚪️

__________________________#SVRALU | 4:4 | Endstand pic.twitter.com/JzNVz0N7OS — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) April 29, 2023

27. Runde ADMIRAL Bundesliga, 5. Runde Qualifikationsgruppe

SV Guntamatic Ried - SC Austria Lustenau 4:4 (1:3)

Samstag, 29. April 2023; 17 Uhr; josko Arena; Z: 3.620, SR Andreas Heiß

Torfolge: 0:1 Fridrikas (5.), 1:1 Beganovic (20.), 1:2 Diaby (36.), 1:3 Fridrikas (41.), 2:3 Madritsch (49.), 3:3 C. Lang (57.), 4:3 Maak (74./Eigentor), 4:4 Cheukoua (90./+3).

