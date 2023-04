Wenn dem eloquenten WSG Tirol-Trainer Thomas Silberberger, der Medien & Zuschauer stets mit Entertainment & Wortwitz bereichert, nach einem Spiel die Worte fehlen und Brigitte Annerl im Duell zwischen den einzigen "Präsidentinnen-Klubs" der ADMIRAL Bundesliga hernach frenetisch durch die Coaching-Zone jeden vom TSV Hartberg abklatscht, muss spät was passiert sein. In der Tat: Die Wattener gaben Last-Second (!) einen 1:0-Vorsprung aus der Hand, wodurch das "Tiroler Tabu-Wort" Europa... weiter unter Verschluss bleibt, während die "Hartberger Hamster" auch im 4. Spiel en suite was mitnehmen. Hier STATEMENTS...

"Ein deja vu zum wiederholen Male"

Thomas Silberberger (Cheftrainer WSG Tirol, Foto) über...

…das Remis: „Mir fehlen komplett die Worte. Mit der letzten Aktion bekommt man den Ausgleich. Es ist ein Stück weit ein Spiel mit den Nerven. Jeder weiß, was auf dem Spiel steht. Wir müssen es analysieren. Mental ist es eine schwierige Kost die Qualirunde.“

...weiter zum Spiel: „Wir haben super begonnen in den ersten 12 Minuten bis zum Elfmeter. Und da war es wie abgerissen. Hartberg machte dann mehr. Wir waren fehleranfällig, ohne Durchschlagskraft. In der 2. Halbzeit mit den Wechseln ist es nicht wirklich besser geworden. Ein deja vu zum wiederholen Male. Ich habe bei vielen Offensivspielern nicht die Bereitschaft gesehen, defensiv zu denken. Hartberg hat es sich irgendwie verdient, weil sie nie aufgegeben haben – auch wenn es jetzt für uns bitter ist.“

"Eher Wut und Enttäuschung als Verzweiflung"

Ferdinand Oswald (Keeper & Kapitän WSG Tirol) über das späte Gegentor: „Eher Wut und Enttäuschung als Verzweiflung. Wir haben noch genügend Puffer nach hinten. Ich glaube, da ist eher die Wut heute an der Tagesordnung, nachdem wir in der letzten Sekunde das Tor kassieren.“



Thomas Sabitzer (Stürmer WSG Tirol): „Ein extremer Nackenschlag. Wenn du bis zur 94. Minute 1:0 in Führung bist, geht man natürlich davon aus, dass man 3 Punkte holt. Heute können wir traurig sein, aber nächste Woche ist das Rückspiel in Hartberg und da gilt es ein anderes Gesicht zu zeigen.“



Lukas Sulzbacher (WSG Tirol) über das späte Gegentor: „Richtig, richtig scheiße. Im Endeffekt muss man sagen, dass wir es einfach dumm verteidigt haben.“

"Auftrag ausgeführt, Avdijaj"! TSV-Cheftrainer Markus Schopp und sein Unterschiedsspieler Donis Avdijaj, der mit seinem blitzsauberen Ferserl-Tor (inzwischen im TSV-Trend) in letzter Sekunde ein 1:1-Remis rettete, wodurch die Ost-Steirer seit 4 Spielen unbesiegt sind (3U, 1S = 6 Punkte).

"21 Torschüsse, 12 aus Box, da geht irgendwann Hoffnung verloren"

Markus Schopp (Cheftrainer TSV Egger Glas Hartberg) über...

…das Spiel: „Am Ende nimmt man dankend diesen Punkt. Wir haben sowohl in der ersten als auch in der 2. Halbzeit die ersten Minuten verschlafen. 1. Halbzeit sind wir bestraft worden, 2. Halbzeit Gott sei Dank nicht, dadurch waren wir noch am Leben. 21 Torschüsse, 12 aus der Box, da geht irgendwann die Hoffnung verloren, dass man noch trifft. Dass es am Schluss doch noch geklappt hat, freut mich.“



…Donis Avdijaj: „Donis ist ein Spieler, der für uns den Unterschied ausmachen kann. Einer der weiß, wo das Tor steht. Den man oft in die richtige Position bringen muss. Es freut mich, dass er uns am Schluss mit dem Tor beschenkt hat.“



…den Abstiegskampf: „Es ist für alle eine Runde weniger zu spielen. Wir haben bei einer extrem starken Mannschaft auswärts einen Punkt geholt. 3 Mal unentschieden gespielt, das bringt dich nicht weiter, das muss man ehrlich sagen. Aber es sind noch 2 Mannschaften hinter uns, die ein ähnliches Thema haben. Es wird wichtig sein, dass wir uns einmal mit 3 Punkten belohnen. Verdienen würden wir es uns.“

„Der Druck liegt nicht bei uns“

Donis Avdijaj (1:1-Torschütze TSV Egger Glas Hartberg) über...

…das Spiel: „Im Großen und Ganzen tut es gut, dass wir etwas mitnehmen können. Wir hatten ein paar richtig gute Chancen, ich glaube sogar die besseren aus dem Spiel heraus. Wir haben uns am Anfang nicht belohnt und sind immer ganz kurz davor gewesen. Was uns die letzten Spiele auch begleitet hat, ist die Chancenauswertung und diese 15-20 Minuten, die wir pro Spiel haben, wo wir nicht ins Spiel finden und das ist immer eine Phase, wo wir ein Tor kassieren. Das müssen wir schleunigst abstellen.“



…die schwache Anfangsphase: „Wir waren sehr gut vorbereitet auf den Gegner, was man im Verlauf des Spiels auch gesehen hat. Am Anfang haben wir uns ein bisschen einschüchtern lassen. Der Elfmeter kam ungelegen, gleich zu Beginn und hat Unsicherheit reingebracht. Trotzdem kann man nicht nur das Negative sehen. Wenn du auswärts früh 1:0 in Rückstand gerätst, so eine Anfangsphase hast und so ins Spiel kommst, ist es ein verdienter Punkt.“



…den Abstiegskampf: „Der Druck liegt nicht bei uns. Solange wir alles in der Hand haben, Spiele abliefern und uns dann belohnen, glaube ich fest daran, dass wir keine Probleme haben werden.“

Schlusspfiff. Nach einem Last-Minute-Ausgleich der Hartberger müssen wir uns mit einem Punkt begnügen.



⏱️90’+5 | #WSGHTB | 1:1 | #WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/a8JTxCuM1t — WSG Tirol (@WSGTIROL) April 29, 2023 „Sie haben sich schlussendlich das Tor redlich verdient“ Walter Kogler (Sky Experte) über das Spiel: „Die WSG war in den ersten 30 Minuten die bessere Mannschaft, da waren sie richtig gut in den Zweikämpfen und aggressiv, aber danach ist Hartberg immer besser ins Spiel gekommen und hatte die eine oder andere Chance. In der 2. Hälfte war die WSG Tirol einfach zu passiv und die Hartberger, vor allem auf der linken Seite Prokop ist immer wieder gefährlich nach vorne gekommen. Sie haben sich schlussendlich das Tor redlich verdient.“ Bereits am kommenden Samstag treffen beide Klubs, die von Präsidentinnen - beim TSV Hartberg Brigitte Annerl und bei der WSG Tirol Diana Langes-Swarovski (eigentlich: Diana Fernández de Córdova Hohenlohe-Langes Swarovski) - geführt werden, zum Retourmatch wieder aufeinander (6. Mai, 17 Uhr, Profertil Arena Hartberg - Ligaportal-Liveticker).

27. Spieltag, ADMIRAL Bundesliga, 5. Runde Quali-Gruppe

WSG Tirol - TSV Egger Glas Hartberg 1:1 (1:0)

Samstag, 29. April, 17 Uhr, Tivoli Innsbruck, Z.: 2.000; SR: Josef Spurny

Torfolge: 1:0 Prica (10., Elfmeter), 1:1 Avdijaj (90.+6., Assist Heil).

