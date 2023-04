Ende einer 28-jährigen Durststrecke ohne ÖFB-Cup-Titel - SK Rapid - oder insgeheime Chance auf das nationale Double - SK Sturm: Das Duell zwischen dem SK Rapid Wien und SK Puntigamer Sturm Graz um die Trophäe im Uniqa-ÖFB-Cup-Finale vor mit 30.000 Besuchern ausverkaufter Kulisse in der 28-Black-Arena (Wörthersee-Stadion) in Klagenfurt verspricht Hochspannung- ab 20:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker. Die 12 Kilogramm schwere Trophäe wird erstmals seit 5 Jahren nicht an Red Bull Salzburg gehen. NACHFOLGEND die Mannschafts-Aufstellungen!

Die ÖFB-Cup-Trophäe wird nach 9 Mal in den vergangenen 10 Jahren diesmal definitiv nicht in die Vitrine vom Pokal-Seriensieger FC Red Bull Salzburg wandern, sondern - nach 33 Jahren - mal wieder in jene vom SK Rapid Wien oder - nach 5 Jahren - mal wieder in jene vom SK Sturm Graz.

Hofmann: "Es warten sehr, sehr viele Leute auf einen Titel von Rapid"

14 Mal gewann der SK Rapid Wien in seiner Klub-Historie bisher den ÖFB-Cup, 5 Mal der SK Sturm Graz. "Die Jungs haben die Chance, Geschichte zu schreiben", meinte SK Rapid-Cheftrainer Zoran Barišić vor dem Finale. Der 52-jährige Wiener war beim letzten Pokal-Triumph der Hütteldorfer als Spieler dabei, stemmte den Pokal 1995 als Libero in die Höhe. Auf den 15. Cup-Triumph wartet Rapid seither. Auf einen Titel generell seit 15 Jahren, der letzte war 2008 die Meisterschaft. Mit Rapid-Legende Steffen Hofmann, inzwischen Geschäftsführer: "Es warten sehr, sehr viele Leute auf einen Titel von Rapid."

Hierländer: "Gegen Rapid sind es immer Prestigeduelle"

Beim SK Sturm ist der letzte Titel noch nicht so lange her, wurde 2018 im ÖFB-Cup-Finale gegen Seriensieger FC Red Bull Salzburg gewannen und die Pokal-Phalanx der Roten Bullen durchbrochen. Vom damaligen 1:0 n.V. sind Kapitän Stefan Hierländer, die Torhüter Jörg Siebenhandl und Tobias Schützenauer sowie Jakob Jantscher dabei. Einzig der damalige Schüzte des "Goldenen Tores", der 32-jährige Villacher Stefan Hierländer, ist heute von Beginn an dabei und meinte im Vorfeld der Partie: "Gegen Rapid sind es immer Prestige-Duelle. Wir haben eine sehr große Vorfreude, sind gut gerüstet und wollen den Titel holen."

ÖFB-Cup-Finale Saison 2022/23

Sonntag, 30. April 2023, 20:30 Uhr, 28 Black-Arena Klagenfurt, Z: 30.000 (Ausverkauft), SR: Christopher Jäger/Salzburg

SK Rapid Wien - SK Puntigamer Sturm Graz

SK Rapid Wien: Hedl - Schick, Moormann, K. Wimmer, Auer - Kerschbaum, Pejic - Kühn, Greil, Grüll - Burgstaller (K). Trainer: Zoran Barišić.

Ergänzungsspieler: Gartler (TW), Strunz, Koscelnik, Oswald, Bajic, Druijf, B. Zimmermann.

SK Sturm Graz: Okonkwo - Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Schnegg - Hierländer (K), Gorenc-Stankovic, Kiteisvhili, Prass - Sarkaria, Emegha. Trainer: Christian Ilzer.

Ergänzungsspieler: Siebenhandl (TW), Borkovic, Bøving, Teixeira, Horvat, Geyrhofer, Dante.

Fotoocredit: GEPA/Media (Archivfoto)