Der Countdown für das große Uniqa-ÖFB-Cup-Finale am letzten April-Tag, dem heutigen Sonntag, 30. April, zwischen den Traditionsklubs SK Rapid Wien und SK Puntigamer Sturm Graz (20.30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) läuft. Die Fans aus beiden Lagern waren bereits mit Märschen in Klagenfurt unterwegs, seit 18:30 Uhr ist auch Einlass in der 28 Black Arena, dem Wörthersee-Stadion, das restlos ausverkauft sein wird. Noch nie zuvor standen sich der SK Rapid (aktuell Vierter der ADMIRAL Bundesliga) und Liga-Zweite SK Sturm in einem ÖFB-Cup-Finale gegenüber. Gespannt sein darf man, wie kreativ beide Fan-Gruppen sein werden.

Choreographie während der jüngsten, vorgezogenen Partie der 27. Runde in der ADMIRAL Bundesliga am Mittwochabend von den Fans des SK Sturm Graz gegen den anderen Wiener Klub, die Austria vom Verteilerkreis. Auch heute werden sich die Fans des SK Sturm & SK Rapid sicher wieder was einfallen lassen.

SK Rapid-Kapitän Burgstaller in seiner Heimat Kärnten mit 34. Wiegenfest

7000 SK Rapid-Anhänger beteiligten sich am Fanmarsch zum Stadion in der Kärntner Landeshauptstadt. Bereits der gestrige Samstag war kein normaler Tag für die Grün-Weiß-Fans. So sammelten sich in Wien-Hütteldorf knapp nach 10 Uhr hunderte Rapid-Fans vor dem Allianz Stadion ein, um die Mannschaft um Kapitän Guido Burgstaller bei der Abfahrt nach Klagenfurt zu verabschieden. Was schließlich eine Stunde später rund 1.000 Rapid-Fans in höchst emotionaler und motivierender Art taten.

Knapp nach nach 15 Uhr traf der Tross um Cheftrainer Zoran Barišić gestern am Wörthersee ein. Besondes willkommen der gebürtige Kärntner Guido Burgstaller. Der Villacher feierte am Samstag sein 34. Wiegenfest. Dafür gab es im Teamhotel beim Abendessen natürlich auch eine keine Überraschung von den Mannschaftskollegen.

Das Traditionsduell gegen den SK Rapid Wien verspricht Unterhaltung auf höchstem Niveau. Auf dem Feld werden sich der aktuelle Tabellenvierte und Tabellenzweite der ADMIRAL Bundesliga (der SK Sturm gewann alle 3 Liga-Duelle in dieser Saison) gegenüberstehen. Auf den Tribünen werden die zwei stimmgewaltigsten Kurven des Landes, die über die Staatsgrenzen hinaus bekannt sind, für eine wahrscheinlich noch nie dagewesene Stimmung sorgen.

Zwei Choreografien werden die 22 Akteure um kurz vor 20:30 Uhr in der Wörthersee Arena empfangen.

Das Final-Duell im Überblick:

SK Rapid Wien vs. SK Puntigamer Sturm Graz (Ligaportal-Liveticker)

Sonntag, 30.4. 2023, 20.30 Uhr, 28 Black Arena Klagenfurt

Schiedsrichter: Christopher Jäger, Linienrichter: Roland Riedel und Jasmin Sabanovic; 4. Offizieller: Sebastian Gishamer

VAR: Dieter Muckenhammer; VAR-Assistent: Andreas Rothmann

Fotocredit: Ligaportal