In der finalen Partie der "Kaugummi-Runde" 27 der ADMIRAL Bundesliga, die sich von Mittwoch bis Sonntag hinzog, feierte der LASK gegen den Tabellensechsten SK Austria Klagenfurt in der Raiffeisen Arena in Linz mit dem 4:0-Erfolg den 3. Heimsieg in seiner 3. Meister-Playoff-Partie vor. Bei Halbzeit der Meisterrunde ist den Linzern kaum mehr Platz 3 zu nehmen, ja womöglich sogar nach oben noch was drin, bei weiter nur 3 Punkten Rückstand auf den SK Sturm Graz. In der Meisterplayoff-Tabelle ist die Kübhauer-Elf sogar die Nr. 1. STATEMENTS aus dem Linzer Lager (Austria Klagenfurt folgen separat)

28 Pflichtpartien für den LASK (25 in der ADMIRAL Bundesliga, 4 im Uniqa-ÖFB-Cup) "zierte" Ziereis sich, ein Tor zu erzielen...im 29. Match ist der Bann gebrochen: Debüt-Treffer für den 30-jährigen, deutschen Athletiker-Abwehrchef für die Linzer und in der Bundesliga. Resultierend aus einem Cornerball von Peter Michorl zum 1:0 in der 55. Minute.! "Michorl-Trauner"...hieß es vor wenigen Jahren mal als Faustpfand "Standard-Bälle" beim LASK...nunmehr vlt. "Michorl-Ziereis"

"Mit Tor von `Zierl´ wurden Schleusen geöffnet"

LASK-Cheftrainer Dietmar Kühbauer über...

…das Spiel: „Heute war’s ein unglaublich schöner Tag. Die Konstellation war nicht einfach, wenn der Sechste bei uns gastiert, gehen viele schon im Vorhinein davon aus, dass wir da drüberfahren. Aber wir wussten, dass Klagenfurt schwer zu bespielen ist, das haben sie mit einer guten Defensivleistung in der 1. Hälfte auch bewiesen. Da hatten wir die Partie zwar voll im Griff, aber es fehlte uns an Präzision und Energie. Mit dem Tor von Zierl (Philipp Ziereis, Anm.) wurden dann die Schleusen geöffnet und wir konnten das Spiel in die richtige Richtung bringen. Das war wieder einmal eine unglaublich stabile Leistung meiner Mannschaft.“

...weiter zum Spiel: "Wenn du 4 Tore machst, wirst du nicht jammern darüber. Auch in der 1. Halbzeit war es ein gutes Spiel, nur die letzte Idee war nicht gut ausgespielt. Da haben wir teilweise ein bisschen zu langsam gespielt, wobei wir das Spiel komplett unter Kontrolle gehabt haben. Aber Spiele brauchen Tore, da haben wir den Schlüssel noch nicht gehabt. Mit dem 1:0 sind wir aber gut reingekommen und haben absolut verdient gewonnen. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Leistung."

Kühbauer über Ziereis-Tor: "Es gibt aber doch Wunder im Leben"

…in welches Ohr der Ohrring kommen wird, den er Ziereis versprochen hat: "Ich war beidseitig früher, wie als Kicker, beide Füße gehabt. Ich habe wirklich nicht daran geglaubt, das gebe ich ehrlich zu. Es gibt aber doch Wunder im Leben. Es freut mich brutal für den ‚Zierl‘. Abgesehen davon, dass er ein Tor gemacht hat, was ich ihm nicht zugetraut hätte, hat er auch noch ein wichtiges Tor geschossen. Was ich verspreche, halte ich immer. Ich muss schauen, ob ich das Ohr noch aufstechen kann, aber es wird schon passen."



…Torhüter Tobias Lawal nach dem Spiel: "Der Tobi hat sehr gute Fähigkeiten, auch für ihn freut es mich extrem. Er hat selten gespielt, aber wenn er gespielt hat, hat er es sehr gut gemacht. Auch heute hat er uns mit seinem Save extrem geholfen. Ich bin wirklich froh darüber, dass wir so einen Tormann haben. Auch hinten haben wir noch sehr gute Torhüter, wenn der Alex weggeht."

"Es wurde auf jeden Fall Zeit"

Führungstorschütze Philipp Ziereis über...

…das Spiel: "Ich glaube schon, dass wir die erste halbe Stunde sehr dominant waren, ohne die Riesen-Torchancen rauszuspielen. Klagenfurt hat es defensiv gut gemacht. Insgesamt waren wir sehr dominant. Das 1:0 war der Dosenöffner, Tobi hat uns dann noch im Spiel gehalten, hinten raus haben wir verdient den Sack zugemacht."



…seinen BL-Premierentreffer: "Es wurde auf jeden Fall Zeit. Ich habe dieses Jahr schon einige auf dem Kopf gehabt, er wollte aber noch nicht reingehen. Wir haben heute früh noch Standards trainiert. Ich habe aus ähnlicher Position zwei drüber gesetzt. Dann hat der Trainer gesagt, bevor ich einmal einen reinmache, lässt er sich einen goldenen Ohrring stechen. Deswegen ist es umso schöner, dass er heute reingegangen ist. Ich bin gespannt, ob er das einlösen wird."



…die Chancen des LASK auf Platz 2: "Wenn man unsere letzten Wochen anschaut, können wir mit breiter Brust auftreten. Wir wollen das Maximum rausholen, sind in einem Lauf. Man sieht, wie viel Spaß das macht, wenn man zuhause die Punkte macht und solche Spiele abliefert. Wir sind heiß auf mehr."

"Wollen nächste Woche in Klagenfurt bisschen bessere Leistung zeigen"

Doppeltorschütze Robert Zulj: "Wir haben es uns in der 1. Halbzeit sehr schwer gemacht, Klagenfurt ist mit 10 Mann in der eigenen Hälfte gestanden. Wir haben unsauber gespielt und haben, wenn wir vorne einmal die Chance hatten, die falsche Entscheidung getroffen. Dann ist es bezeichnend, dass du mit einer Standard-Situation in Führung gehst.

Das ist natürlich der Dosenöffner, damit du schlussendlich 4:0 gewinnst, auch wenn ich glaube, dass es ein zu hohes Ergebnis war. Wir wollen nächste Woche in Klagenfurt eine bisschen bessere Leistung vielleicht noch zeigen in der 1. Halbzeit und dann schauen wir weiter."





"...habe versucht, dass ich irgendwie ein Körperteil noch hinter den Ball bringe"

Torhüter Tobias Lawal über...

…seine Parade beim Stand von 1:0: "Ich habe in der Situation versucht, dass ich mich groß mache, irgendwie ein Körperteil noch hinter den Ball bringe. Dabei habe ich natürlich ein bisschen Glück gehabt, das gehört in der Situation aber dazu."



…den Posten als potenzielle Nr. 1 beim LASK nächste Saison: "Ich habe davor schon extremes Vertrauen gespürt vom Verein. Das hat mir heute und in den letzten Monaten geholfen. Da kann ich richtig befreit spielen. Ich versuche mich im Training und den Spielen einfach zu beweisen und will zeigen, was ich drauf habe."

"Reha verläuft gut, es ist wirklich ein sehr langer Weg"

Rekonvaleszent Tobias Anselm über...

..seinen Heilungsverlauf: "Die Reha verläuft gut, es ist wirklich ein sehr langer Weg. Natürlich ist es anfangs sehr schwer das zu verkraften, vor allem das 2. Mal. Man muss generell positiv bleiben, Verletzungen gehören dazu im Fußball. Positiv ist, dass ich kurz vor dem Einstieg mit der Mannschaft bin. Ich habe ein gutes Gefühl. Es ist quasi die Vorbereitung für die Vorbereitung. Das Ziel von uns allen ist, dass ich ab Sommer wieder voll dabei bin."



…den Kontakt mit Trainer und Mannschaft: "Ich bin mit dem Trainer ständig im Kontakt. Generell bin ich jeden Tag ganz normal bei der Mannschaft dabei, bin auch bei den Spielen dabei. Das Teamgefüge ist sehr gut, ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt beim LASK und freue mich, wenn ich hier endlich spielen darf."

Nicht nur Gegenspieler, wie hier Kosmos Gkezos von Austria Klagenfurt (vor einer Woche noch Doppeltorschütze für die Kärntner Violetten), sind an LASK-Unterschiedsspieler Keito Nakamura dran.

„Wenn unmoralisches Angebot kommt, werden wir überlegen“

Dino Buric (Sportkoordinator LASK) über...

..Tobias Lawal: "Tobi ist ein junger Torhüter, der seine ersten Bundesligaminuten sammelt. Er macht das sehr gut uns wird unser vollstes Vertrauen bekommen. Wir sind auf der Torhüterposition mit Tobi Lawal, Nikolas Polster und Lukas Jungwirth gerade gut aufgestellt, vor allem was die Österreicher betrifft, die alle in ihren diversen Nationalteams vertreten sind. Das sind alles Zukunftsaktien. Wir wollen auf die Jungs bauen, ihnen vertrauen und ihnen die Chance geben."



...die Gerüchte eines LASK-Interesses an Dominik Baumgartner (WAC): "Wir handhaben es die ganze Saison schon so, dass wir uns zu Gerüchten nicht äußern. Wir können nicht jedes Gerücht, das kursiert, kommentieren. Dann würden wir gar nichts anderes mehr machen. Ich glaube, jeder Verein in Österreich beschäftigt sich irgendwo mit Dominik Baumgartner, weil er seine Qualitäten hat und Österreicher ist. Viel mehr kann ich dazu aber nicht sagen."



...mögliche Neuzugänge im Sommer: "Wir sondieren natürlich den Markt und werden nur etwas machen, von dem wir überzeugt sind, was uns weiterhilft. Wir haben im Winter eigentlich schon auf den Sommer vorgegriffen mit Moses Usor und Ibrahim Mustapha, auch Taloverov, der sich nahtlos eingefügt hat in die Mannschaft und auch im Training überzeugt. Das waren Vorgriffe, das sind spannende Spieler für den Sommer schon gewesen."



...Keito Nakamura: "Wir wussten um seine Stärke und seine Qualität, deswegen haben wir vor der Saison auch den Vertrag bis 2025 verlängert. Keita ist die spannendste Aktie und der beste Flügelspieler der österreichischen Bundesliga, das zeigen auch seine Scorerpunkte. Was dann im Sommer ist, ist aktuell schwierig zu sagen. Wenn ein unmoralisches Angebot kommt und Unsummen auf uns zukommen, dann wird unser Sportchef Radovan Vujanovic, der als schwieriger Gesprächspartner in Verhandlungen gilt, auch überlegen."



…Tobias Anselm und eine etwaige erneute Leihe nach Tirol: "Damit beschäftigen wir uns gar nicht. Er ist auf einem sehr guten Weg, macht jeden Tag enorme Fortschritte. Wir freuen uns, dass er bald wieder bei der Mannschaft ist. Wir haben ein Zeichen gesetzt, indem wir den Vertrag mit ihm verlängert haben, weil uns wichtig war, dass er das Vertrauen vom ganzen Verein spürt. Er kriegt alle Zeit der Welt und wir werden noch viel Spaß mit ihm haben."

"Spielverlauf hat Linzern extrem in die Karten gespielt"

Marc Janko (Sky Experte) über...

…das Spiel: "Im Endeffekt hat den Linzern der Spielverlauf extrem in die Karten gespielt, mit dem Führungstor. Bis dahin hat es Klagenfurt richtig gut gemacht, sie haben den LASK gespiegelt. Der LASK hat für meine Begriffe zu wenig gemacht, beziehungsweise haben sie sich zu wenig einfallen lassen, um die Klagenfurter in Bedrängnis zu bringen. Mit dem 1:0 war klar, dass Klagenfurt auch was nach vorne machen muss. Das hat wiederum dem LASK in die Karten gespielt."



…den LASK: "Es ist auf jeden Fall ein sehr guter Start gewesen für den LASK. Man merkt, dass die Leute stolz sind auf ihr neues Schmuckkästchen, das zeigt man auch gern her. Da muss man Siegmund Gruber neidlos ein riesengroßes Kompliment machen. Was er hier mit seinem Mitarbeitern auf die Beine gestellt hat, kann sich schon sehen lassen."



...Keito Nakamura: "Bei ihm hat man große Erwartungen gehabt, als man ihn geholt hat. Man darf aber nicht vergessen, dass das Level und die körperliche Fitness, wo er zuvor gespielt hat, überschaubar gewesen sind. Deswegen hat er ein bisschen gebraucht, bis er wieder zu alter Stärke gefunden hat. Er ist natürlich ein absoluter Klassespieler für österreichische Verhältnisse, wenn er topfit ist. Er kann immer den Unterschied machen, ist ein Spieler, der den Abschluss gerne selber sucht, aber auch Assists liefern kann."



...vor der Partie über den LASK: "Ich habe den LASK beim Auftaktspiel gegen Lustenau hier, finde ich, zurecht kritisiert. Das war ja wirklich ein eher unansehnliches Spiel. Seitdem ist der Knoten geplatzt und ich sehe einen aktiven LASK, einen LASK der nach vorne spielt, mit Selbstvertrauen spielt. Das geht wieder mehr in die Richtung, die wir alle mit dem LASK verbunden haben seit dem Wiederaufstieg in die erste Liga. Das spüren auch die Fans und bestätigen das mit dem regen Interesse am Verein.”

27. Spieltag, ADMIRAL Bundesliga, 5. Runde Meistergruppe

LASK - SK Austria Klagenfurt 4:0 (0:0)

Sonntag, 30. April, 17 Uhr, Raiffeisen Arena - Linz, Z.: 10.200, SR: Alexander Harkam

Torfolge: 1:0 Ziereis (52.), 2:0 Žulj (71.), 3:0 Žulj (77.), Flecker (86.)

