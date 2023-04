In der finalen Partie der "Kaugummi-Runde" 27 der ADMIRAL Bundesliga, die sich von Mittwoch bis Sonntag hinzog, kassierte der Tabellensechste SK Austria Klagenfurt gegen den Tabellendritten LASK, im Meister-Playoff bisher das Team mit den meisten Punkten, in der Raiffeisen Arena in Linz eine 0:4-Niederlage. Die den Spielanteilen nach jedoch zu hoch ausfiel. Dennoch bleiben die "Schwarz-Weißen" für die Kärntner Violetten ein "rotes Tuch". 4. Saison-Niederlage im 4. Duell (inkl. Cup) und in allen 16 Pflicht-Partien gegen die Linzer sieglos. Nachfolgend STATEMENTS aus dem Klagenfurter Lager - siehe auch aus Linzer Lager separat.

Einfach wegschauen...! Der 28-jährige Innenverteidiger Nicolas Wimmer (li.), der vom Linzer Spielerberater Max Hagmayr betreut wird, kassierte mit Klagenfurt wettbewerbsübergreifend die 4. Saison-Niederlage gegen die Kühbauer-Elf und erlebte einmal mehr, dass am Ende wieder der LASK jubelt und mit 4:0 gar den höchsten Saisonsieg über die Kärntner Violetten feiert.

"Sind 50 Minuten gut gestanden, haben wenig zugelassen für LASK"

Cheftrainer Peter Pacult über...

...das Spiel: "Wir waren ein bisschen undiszipliniert. Ich habe schon Verständnis dafür, dass man bei 0:1 oder 0:2 versuchen will, etwas zu korrigieren. Dass wir uns dann so verhalten, dass der Gegner ohne große Probleme dann noch das dritte und vierte Tor macht, mit unseren Fehlern noch dazu, da muss man schon noch darüber reden."



…Gegentreffer zum 0:1 durch einen Eckball: "Man darf nicht vergessen, dass die beiden Innenverteidiger auch nicht die Kleinsten sind. Der Michorl schießt einfach gute Standards. Das kann einmal passieren, da mache ich der Mannschaft keinen Vorwurf. Einen Vorwurf mache ich ihr dafür, was wir nach dem 2:0 gemacht haben. Wir sind 50 Minuten lang gut gestanden, haben wenig zugelassen für den LASK.

So eine Standardsituation ist ab und zu oft ein Dosenöffner. Beim Stand von 1:0 haben wir sogar eine Riesenmöglichkeit auf das 1:1 gehabt. Auch nach einem 0:2 darf man aber nicht so blind nach vorne spielen und so einfach so die Räume aufgeben, den LASK im eigenen Stadion zum Kontern einladen."

"Das darf uns einfach nicht passieren"

Abwehrspieler Nicolas Wimmer über...

...das Spiel: "Nach dem 1. Gegentor haben wir komplett den Faden verloren, wir haben dem LASK nur mehr Räume gegeben, obwohl wir wissen, dass sie im Umschaltspiel extrem stark sind. Dann kommt so eine Niederlage leider zustande. Wir haben uns einiges vorgenommen. Man hat gesehen, dass wir in der 1. Halbzeit super drin waren, auch spielerisch mutig gespielt haben, dann verlierst du das Spiel aber mit 4:0. Jetzt heißt es Mund abputzen und nächste Woche gegen den LASK die Revanche."



…erstes Gegentor: "Wir haben viele kopfballstarke Spieler, das darf uns einfach nicht passieren, dass der so alleine zum Kopfball kommt."



Keeper Phillip Menzel...ob das 4:0 ein zu eindeutiges Ergebnis sei: "Ich finde es passt schon gut zusammen. Wir haben bis zum 1:0 gut gespielt und dann unerklärlicherweise einfach alles über den Haufen geworfen. Wir haben dann Fehlpässe gespielt, sind vorne angelaufen ohne Zugriff zu haben, sind nicht mehr vernünftig in die Zweikämpfe gekommen, nicht zurückgelaufen. Deswegen geht das Ergebnis auch in der Höhe, aufgrund der letzten halben Stunde von uns, völlig in Ordnung."

„Haben bewiesen, dass wir reif für den Europacup sind“

Matthias Imhof (Geschäftsführer Austria Klagenfurt) vor dem Spiel über...

...ob er Markus Pink in China nach wie vor verfolgt: "Wir schauen natürlich immer, wie der Pinki gespielt hat, er hat ja letztes Mal auch getroffen. Uns war ja klar, dass er dort auch einschlagen wird."



…möglichen Pink-Nachfolger: "Wir haben schon drei Stürmer für die neue Saison. Wir haben auch nicht vor, da etwas zu ändern. Wir trauen es allen drei Jungs zu, dass sie das schaffen können, in die sehr großen Fußstapfen zu treten."



...ob man das Spiel nach dem Pink-Abgang nächste Saison etwas umstellen müssen wird: "Das ist eine gute Frage. Man muss sehen, wer noch bleibt, wer vielleicht geht und was man Neues holt. Zurzeit haben wir immer ein 4-3-3- als unser System gehabt, dann haben wir zwischendurch auch 3-5-2- gespielt. Wir werden uns noch einmal zusammensetzen, mit dem aktuellen Kader können wir beide Systeme spielen."



...ob Austria Klagenfurt bereit für den Europacup ist: "Ich glaube wir haben bewiesen, dass wir reif sind. Wir haben in dieser Saison Sturm Graz und jetzt die Austria geknackt, jetzt steht nur noch der LASK auf der Liste. Ich gehe davon aus, dass wir sie in einem der beiden Spiele, die wir jetzt hintereinander haben, einmal knacken werden."

"Das ist ein richtig tolles Fußballstadion"

...das neue LASK-Stadion: "Natürlich ist man da neidisch. Das ist ein richtig tolles Fußballstadion. Das, und die Anzahl der Zuschauer hätten, wir in Klagenfurt auch mal gerne. Unsere Mannschaft hätte das wirklich verdient, so wie sie das die letzten drei Jahre gemacht haben."



...Möglichkeiten, das Wörtherseestadion auch in der Liga zu füllen: "Ich glaube, mehr machen als wir können wir nicht. Wir spielen einen super Fußball, sind aufgestiegen, zwei Mal unter die Top Sechs gekommen. Mehr machen können wir nicht. Der Funke springt von und eigentlich über, die Zuschauer müssen den Zuschauer nur irgendwann aufnehmen."



...das Cupfinale in Klagenfurt: "Natürlich wären wir gerne dabei gewesen. Heute sieht man einmal, dass das Stadion ausverkauft ist. Da sollen die Klagenfurter und Kärntner mal hinschauen, wie schön das sein kann, wenn das Stadion ausverkauft ist."

Bei den ersten 3 Saison-Duellen gegen den LASK war Markus Pink noch für Austria Klagenfurt dabei, konnte gegen seinen "Schattenmann" Felix Luckeneder (li.) auch nicht verhindern, dass die Kärntner Violetten gegen die Linzer leer ausgingen.

"Bin auch noch mit zwei, drei Leuten von Klagenfurt im Austausch"

Markus Pink (Ex-Austria Klagenfurt-Torjäger und jetzt bei Shanghai Port FC) über...

...seinen neuen Verein: "Shanghai Port ist extrem groß. Das merkt man, wenn man die Nachrichten schaut. Ich natürlich nicht, weil ich kann noch nicht wirklich was verstehen, bin eher am Laptop unterwegs. Man merkt, wenn man irgendwo hinfährt, am Spieltag beim Hotel oder am Trainingsgelände, es sind immer Leute vor Ort. Die wollen immer Autogramme oder Bilder machen. Der Andrang ist schon sehr hoch."



...die neue Sprache: "Ein, zwei Wörter kann ich, die Wichtigsten bis jetzt. Das feiern sie, weil sie schon merken, dass du versuchst, die Kultur anzunehmen. ‘Ni Hao’ ist das Wort, das ich schon am besten beherrsche, das ist ja auch nicht wirklich schwierig. Mit der Begrüßung und Danke kommst du schon sehr weit."



…die österreichische Bundesliga: "Ich verfolge das tatsächlich, bin auch noch mit zwei, drei Leuten von Klagenfurt im Austausch. Nicht nur von Klagenfurt, sondern mit den etwas älteren in der Bundesliga, mit denen ich gespielt habe. Durch die Zeitverschiebung passt das super, dass ich mit Sky Go die Samstags- oder Sonntagsspiele verfolge."

„Haben sich das nicht erlogen und erstohlen, dass sie in Meistergruppe dabei sind“

Marc Janko (Sky Experte) über...

…das Spiel: "Im Endeffekt hat den Linzern der Spielverlauf extrem in die Karten gespielt, mit dem Führungstor. Bis dahin hat es Klagenfurt richtig gut gemacht, sie haben den LASK gespiegelt. Der LASK hat für meine Begriffe zu wenig gemacht, beziehungsweise haben sie sich zu wenig einfallen lassen, um die Klagenfurter in Bedrängnis zu bringen. Mit dem 1:0 war klar, dass Klagenfurt auch was nach vorne machen muss. Das hat wiederum dem LASK in die Karten gespielt."



...Austria Klagenfurt (vor der Partie): "Sie haben sich das nicht erlogen und erstohlen, dass sie in der Meistergruppe dabei sind, sondern sie haben sich das erspielt. Sie sind eine Mannschaft, die bei circa der Hälfte aller Partien in der Bundesliga krasser Außenseiter sind, aber sie werden dieser Rolle nicht immer gerecht. Sie überraschen sehr oft. Sie sind unangenehm zu spielen, haben einen Trainerfuchs auf der Bank, der genau weiß, wie er den einen oder anderen anzusprechen hat. Da ist schon viel Erfahrung und Qualität dabei, auch was das Teammanagement betrifft.”



...wie man einen Verein aus Krisenzeiten führen kann: "Wenn man da immer nur gewisse Prozesse einhalten müsste, würde das ja jeder so machen. Wenn du auch über die Grenzen hinaussiehst, ist das nicht immer so einfach, das umzusetzen. Ab und zu helfen reinigende Gewitter, ab und zu helfen Mannschaftsabende, ab und zu funktioniert es auch von Haus aus und du musst nicht viel dazu beitragen. Auch die strukturelle Ebene ist wichtig, die Mannschaftszusammenstellung, dass du die richtigen Charaktere einkaufst. Wenn du dir einen faulen Apfel in den Obstkorb holst, weißt du ja was passiert."

27. Spieltag, ADMIRAL Bundesliga, 5. Runde Meistergruppe

LASK - SK Austria Klagenfurt 4:0 (0:0)

Sonntag, 30. April, 17 Uhr, Raiffeisen Arena - Linz, Z.: 10.200, SR: Alexander Harkam

Torfolge: 1:0 Ziereis (52.), 2:0 Žulj (71.), 3:0 Žulj (77.), Flecker (86.).

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at

Zum Live-Ticker: LASK LINZ - SK Austria Klagenfurt