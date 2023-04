Der Champion der UNIQA ÖFB Cup Saison 2022/23 heißt SK Puntigamer Sturm Graz. Die Steirer können sich im Finale vor 30.000 Fans in der ausverkauften 28 Black Arena Klagenfurt 2:0 (0:0) gegen den SK Rapid Wien durchsetzen und sichern sich damit ihren insgesamt sechsten Cup-Titel. Manprit Sarkaria zeigt sich in einer intensiven Partie mit einem Doppelpack für die Tore verantwortlich und wurde mit zwei anderen Akteuren mit gesamt je 6 Treffern auch Torschützenkönig im Bewerb. Nachfolgend erste STATEMENTS aus beiden Spieler-Lagern.

Entschied mit seinem Tor-Doppelpack das ÖFB-Cup-Finale: Manprit Sarkaria. Was für eine Woche für den 26-jährigen Wiener. Erst der Doppelpack in der Liga gegen seinen Ex-Klub Austria Wien beim 3:2-Heimsieg und heute Matchwinner beim 2:0-Triumph über den SK Rapid Wien.

"In 2. Hälfte hatten wir Dominanz, die wir haben wollten"

Wie schon in der Spielzeit 2017/18 beendet Sturm eine Serie des FC Red Bull Salzburg von vier Cup-Titeln in Folge. Dazu bleibt die Elf von Trainer Christian Ilzer gegen Rapid das zehnte direkte Duell in Folge ungeschlagen und feiert inklusive der Begegnungen in der Bundesliga den vierten Sieg gegen die Hütteldorfer in der laufenden Saison

Manprit Sarkaria (SK Puntigamer Sturm Graz): "Es war ein geiles Match, eine geile Atmosphäre. Es freut mich, dass wir gewonnen haben. Dass ich dann noch zwei Tore gemacht habe - unbeschreiblich. Ich wollte meine vergebene Chance so schnell wie möglich abhaken. Das ist für mich ein sehr besonderer Tag."



Stefan Hierländer (SK Puntigamer Sturm Graz): "Rapid hat uns alles abverlangt. Wir sind überglücklich. Wir haben in der 1. Hälfte nicht so reingefunden, aber trotzdem wenig zugelassen. In der 2. Hälfte hatten wir die Dominanz, die wir haben wollten."

"Sturm ist zusammengespielter Haufen, die lassen nichts anbrennen"

Guido Burgstaller (SK Rapid): "So kurz danach ist eine absolute Leere da. Wir haben ein großes Ziel verpasst. In der 1. Hälfte war es ein super Fight von uns. Leider war bei uns der eine oder andere individuelle Fehler dabei, das hat Sturm ausgenützt. Sturm ist ein zusammengespielter Haufen, die lassen nichts anbrennen, sie sind sehr diszipliniert und waren cleverer. Aufgrund der zweiten Hälfte war Sturm der verdiente Sieger."



Roman Kerschbaum (SK Rapid, im Foto unten gegen Alexander Prass): "Es war lange eine ausgeglichene Partie, ein richtiger Fight. Sturm hat unseren Fehler eiskalt bestraft. Wir haben auch in der 2. Hälfte ganz gut dagegengehalten."





SK Rapid vs SK Puntigamer Sturm Graz 0:2 (0:0)

Sonntag, 30.4. 2023, 20.30 Uhr, 28 Black Arena Klagenfurt

Tore: Manprit Sarkaria (66., 85.)



SK Rapid Wien : Hedl - Schick, K. Wimmer, Moormann, Auer - Kerschbaum, Pejic - Kühn (73. Bajic), Greil (80. Druijf), Grüll (80. Strunz) - Burgstaller (K). Trainer: Zoran Barisic.



SK Puntigamer Sturm Graz: Okonkwo - Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Schnegg - Gorenc Stankovic - Hierländer, Kiteishvili (76. Horvat), Prass (89. Geyrhofer) - Sarkaria (92. Teixeira), Emegha. Trainer: Christian Ilzer.



Voting zum Player Of The Match

Die Fans haben sich entschieden: Manprit Sarkaria wurde in der ÖFB App zum Player Of The Match im UNIQA ÖFB Cup Finale gewählt.



Prämien

Beide Finalisten erhalten zusätzlich zu den bereits ausgeschütteten Zahlungen bis zum Semifinale eine Prämie von 120.000 Euro und sind zudem an den Einnahmen des Finales beteiligt.

