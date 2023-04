Der SK Puntigamer Sturm Graz hat sich am Sonntag bei seiner 10. Teilnahme in einem Uniqa-ÖFB-Cup-Finale zum 6. Mal zum österreichischen Pokalsieger gekrönt. Die Steirer feierten vor 30.000 Zuschauern in der ausverkauften 28-Black-Arena in Klagenfurt einen verdienten 2:0-Sieg (Halbzeit 0:0) über den SK Rapid Wien. Beide Tore erzielte Manprit Sarkaria (66., 84.). Nachfolgend Foto-Impressionen nach dem Abpfiff samt Sieger-Ehrung und frenetischer Freude seitens der Steirer, die damit einen Titel in dieser Saison sicher haben und sogar das Double noch schaffen können. Spielfilm im Ligaportal-Liveticker.

Der SK Sturm Graz machte am Sonntag, den 30. April 2023, das halbe Dutzend voll an ÖFB-Cup-Siegen in seiner Klub-Historie und durchbrach in den vergangenen 10 Jahren zum zweiten Mal die Erfolgs-Phalanx von Seriensieger FC Red Bull Salzburg.

Kapitän Stefan Hierländer war der einzige aus der heutigen Startelf des SK Sturm Graz, der bereits beim Cup-Sieg in 2018 dabei war und damals im Finale gegen den FC Red Bull Salzburg gar das "goldene Tor" nach Verlängerung zum 1:0-Endstand gegen die Roten Bullen erzielte.

Nun hat auch Cheftrainer Christian Ilzer seinen 1. Titel mit dem SK Sturm Graz. Seit Amtsübernahme des 45-Jährigen im Juli 2020 wurde eine neue Ära bei den Steirern geprägt. Und was war das für eine Pokal-Reise in dieser Saison mit Triumphen über Erzrivale GAK 1902, Seriensieger FC Red Bull Salzburg und im Frühjahr dem so formstarken LASK. Und nun im Finale gegen den österreichischen Rekordmeister SK Rapid Wien die Krönung.

Für den 21-jährigen Alexander Prass in seiner noch jungen Karriere der erste Titel (nach Meister-Ehrungen in seiner Jugend) und ein emotionaler Höhepunkt. Was für eine Saison auch für den aus der Jugend des LASK stammenden Mittelfeldspieler: im Herbst von ÖFB-Team-Chef Ralf Rangnick ins Nationalteam berufen und nun der Cup-Sieg mit dem SK Sturm Graz.

Werden sicher in Graz und Umgebung "die Nacht zum Tag machen": Feier in den Mai für die SK Sturm-Fans.

Freudentränen bei Matchwinner Manprit Sarkaria. Ausgerechnet ein Ex-Austria Wien-Akteur besiegelte die Final-Niederlage des SK Rapid Wien. Und mit seinem Doppelpack überholte der 26-jähriger Wiener auch noch das vor dem Finale führende Duo Tai Baribo (WAC) und Renan (Ex-FC Dornbirn), je 5 Treffer, in der Torschützenliste und wurde mit 6 Treffern Torschützenkönig. Was für eine Woche für Sarkaria: erst in der Liga der Doppelpack gegen Austria Wien beim 3:2-Heimsieg, nun auch 2 Tore gegen den Erzrivalen der Violetten, den SK Rapid. Damit hat die Nr. 11 von Sturm Graz je 6 Tore in der ADMIRAL BL und im ÖFB-Cup erzielt.

Dank an die Fans von SK Sturm-Stürmertalent Emanuel Emegha und Co.!

