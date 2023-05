Halbzeit im Playoff der ADMIRAL Bundesliga. 5 Runden gespielt (gesamt in der Saison 2022/23 = 27), 5 stehen noch aus. Der "Mai ist gekommen", die "Träume schlagen aus", jetzt ist Crunchtime, werden die "Preise vergeben". Große Spannung...noch ist nix fix, kein Tabellenplatz gesichert. Runde 5 - in der mit SK Sturm, WAC & LASK nur 3 Teams Dreier holten - und 6 sind Schnitt-Partien mit je 6 Duell-Doppeln. Hin- und Rückspiel. Apropros Rück... wir schauen auf den zu Ende gegangenen April mit der Nachlese der "4-Tage-Runde", die von Mittwoch bis Sonntag andauerte. Hier die Nachlese, beginnend mit dem Sonntagspiel.

"Dream on"...träumen bzw. schielen und lechzen da (von rechts) Thomas Goiginger, Marin Ljubicic und Robert Žulj (Doppeltorschütze, daher auch zu Zweit samt Nachwuchs auf Foot...) etwa noch mit dem LASK nach oben? Geht da noch mehr für den Tabellendritten, der im Meisterplayoff weiter unbesiegt ist und mit 11 Punkten die meisten aller 6 Klubs holte (dahinter RB Salzburg & SK Sturm Graz = je 9) . Zur Belohnung ist Montag & Dienstag erst mal frei...Zeit zum Träumen...

Von A wie Austria-Albtraum bis Z wie Ziereis & Zulj

LASK - SK Austria Klagenfurt 4:0 (0:0)

16 Pflichtpartien zwischen LASK und Austria Klagenfurt von Regional- bis Bundes-Liga. Duell-Bilanz: 13 Siege für die Linzer, 4 Remis. Und, werte Waidmannsdorfer vom Wörthersee, jetzt tapfer sein, Torverhältnis: 49:14! Klagenfurter Klagen, ein Austria-Albtraum diese Linzer. Die in dieser Saison wettbewerbsübergreifend alle 4 Duelle gegen die Kärntner Violetten gewannen. 3:1, 3:1 und nun 4:0 in der Liga, dazu 1:0 im ÖFB-Cup-Viertelfinale Anfang Februar. Es scheint wie ein Fluch für den Kärntner Klub. Wobei die Resultate in dieser Saison die Kräfte- bzw. Spielverhältnisse nicht ganz widerspiegeln.

Auch diesmal hatte die Pacult-Elf ihre Phasen, wo der Tabellensechste nicht nur an einem Treffer dran, sondern womöglich mehr drin war. Doch "Klagen fort"...denn wie meinte der von einer Linzer Spieleragentur betreute Austria-Abwehrspieler Nicolas Wimmer, der sich nach dem Linzer Kantersieg kämpferisch gab, noch am Sonntag in der Raiffeisen-Arena vor der Rückreise an den Wörthersee: "Mund abputzen und nächste Woche gegen den LASK die Revanche".

Natürlich ein schweres Unterfangen, denn die Kühbauer-Elf ist im Frühjahrs-Flow, kassierte nur eine BL-Niederlage in 11 Partien im Kalenderjahr (6S, 4U, 1N) und allmählich wird auch die neue Raiffeisen Arena zur "uneinnehmbaren Festung" für die Gegner - jüngst 3 Heimsiege en suite.

Robert Žulj erzielte seinen 5. BL-Doppelpack (dazu ein Dreierpack) und scorte in seinen letzten beiden BL-Spielen jeweils doppelt. Mit nun 11 Saisontoren hat der 31-jährige Welser seinen persönlichen Torrekord innerhalb einer BL-Saison eingestellt - 2012/13 traf der ehemalige Double-Gewinner mit dem FC Red Bull Salzburg (2014) und Zweitliga-Meister mit dem VfL Bochum (2021) für die SV Guntamatic Ried ebenfalls 11 Mal.

Florian Flecker traf zum .2 Mal in dieser BL-Saison, jeweils als Joker. Zudem war der 27-jährige Voitsberger erstmals seit März 2022 in einem BL-Spiel an 2 Toren direkt beteiligt (1 Tor, 1 Assist). Athletiker-Kreativkopf Peter Michorl lieferte seinen 5. BL-Assist in dieser Saison ab. Damit legte der 27-jährige Wiener und Langzeit-LASKler bereits mehr Tore auf als in der kompletten Vorsaison (4).

Abwehrchef Philipp Ziereis erzielte in seinem 25. BL-Spiel sein erstes Tor. Der 30-jährige Deutsche hatte mit 97 Ballaktionen die meisten in diesem Spiel.

Der Klagenfurter Grieche Kosmas Gkezos hatte mit 3 Tacklings den Spiel-Höchstwert in dieser "Disziplin".

Während der Partie gegen die Wiener Austria gab´s von den SK Sturm Graz-Anhängern mit kreativer Choreographie schon mal eine plakative Gruß-Botschaft an den anderen Wiener Klub, den SK Rapid...im Hinblick auf das ÖFB-Cup-Finale, das die "Blackies" letzendlich durch "Doppelpacker vom Dienst" Manprit Sarkaria am Sonntag mit 2:0 für sich entschieden.

Im Drehbuch vorn wie hinten bei Austria Wien: TORE!

SK Puntigamer Sturm Graz – FK Austria Wien 3:2 (2:1)

"Willst du viele Tore seh´n, musst du zu Spielen von Austria Wien gehn"...11:13 Treffer die Bilanz nach 5 Runden in der Meistergruppe. Macht rund ein 2:3 im Schnitt. Spektakel-Fußball mady by Mühl & Co.! Hinten hinein und vorne dank Tobakovic-Tor-Riecher rein. Auf der Habenseite sorgt Haris Tabakovic mit 5 Treffern für fast die Hälfte der Playoff-Treffer der Violetten, wobei der 28-jährige Schweizer in 3 von 4 Spielen scorte (nur gegen den LASK nicht, gegen Austria Klagenfurt war der Torgarant gesperrt).

Überhaupt dieser letztjährige Torschützenkönig der 2. Liga (für Aufsteiger Austria Lustenau)! Der Eidgenosse trifft mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks, erzielte im Jahr 2023 schon 12 BL-Tore und war an 13 Toren direkt beteiligt – jeweils Höchstwert. Haris Tabakovic gelangen allein in diesem Frühjahr für die Veilchen 4 Doppelpacks – so viele innerhalb einer BL-Saison verbuchte für Austria Wien zuletzt Alexander Gorgon (6) in der Saison 2015/16. Mit 5 Treffern erzielte "Torbakovic" auch die meisten im Playoff von allen Spielern der 12 Klubs.

Ein weiterer Unterschiedsspieler der Wiener Austria - Dominik Fitz - lieferte seinen 8. BL-Assist in dieser Saison ab – so viele gelangen dem 23-jährigen, gebürtigen Wiener zuvor nur 2019/20. Drei seiner 8 Assists lieferte Fitz für Tabakovic ab.

Manprit Sarkaria erzielte sein 6. BL-Tor gegen Austria Wien – gegen keinen anderen Verein traf der 26-jährige, gebürtige Wiener so oft wie gegen seinen Ex-Klub. Sarkaria markierte die letzten zwei direkten BL-Freistoßtore für Sturm Graz (zuvor am 21. November 2021). Sein Mannschaftskollege Otar Kiteishvili verbuchte sein 5. BL-Tor in dieser Saison. In Heimspielen traf der 27-jährige Georgier 4x nach der Halbzeitpause, auswärts 1x vor der Pause.

ÖFB-Jung-Nationalspieler Alexander Prass lieferte seinen 9. BL-Assist – für allesamt verschiedene Spieler (Anderson Niangbo, Jakob Jantscher, Stefan Hierländer, Manprit Sarkaria, Rasmus Højlund, Albian Ajeti, Emanuel Emegha, Tomi Horvat und Otar Kiteishvili).

Er taucht da auf und ab, wo ein Mittelstürmer instinktiv zu sein hat: Guido Burgstaller prolongierte seine Serie in seinem "Wohnzimmer Allianz Stadion" und scorte wettbewerbsübergreifend wenige Tage vor seinem 34. Geburtstag (war Samstag, 29. April) in der 9. Heim-Partie in Folge (gesamt 12 Tore!). Mit 17 Treffern führt der SK Rapid-Kapitän nun auch allein nach 27 Runden die Torschützenliste der ADMIRAL Bundesliga an. Am kommenden Sonntag steht der "2. Akt" für "Burgknaller" & Co. gegen die Roten Bullen an, diesmal in der Mozartstadt. Guidos Goal-Gesetz der Serie daheim SK Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 1:1 (1:1) Der SK Rapid blieb zwar auch im 15. BL-Duell in Folge gegen den FC Red Bull Salzburg sieglos (3U, 12N)...rang den Roten Bullen allerdings schon zum 2. Mal in dieser Saison ein 1:1-Remis ab. Die Jaissle-Elf hat sich damit nach 12 Siegen en suite in der Fremde mal wieder mit nur 1 Zähler zu begnügen und büsste zugleich 2 Punkte Vorsprung auf Verfolger SK Sturm Graz ein. Doch es darf nicht verschwiegen werden: Seit 25 BL-Spielen ist der Serienmeister in dieser Saison unbesiegt, kassierte überhaupt nur 1 Niederlage und hat derzeit außerdem großes Verletzungspech, darunter diverse Leistungsträger. Knipser-Konstanz weiter pur bei Guido Burgstaller. Der Rapid-Kapitän scorte in 8 BL-Heimspielen in Folge (plus ÖFB-Cup gar 9 Mal!) und stellte damit einen neuen Rekord beim Rekordmeister auf. Hamdi Salihi 2009 und Zlatko Kranjcar 1989 trafen zuvor für Rapid in 7 BL-Heimspielen in Folge. Der Ex-Klagenfurter Patrick Greil lieferte seinen 5. BL-Assist für Rapid ab – 4 davon vor der Halbzeitpause. Jungbulle Karim Konaté erzielte sein 2. BL-Tore – beide auswärts. Der 19-jährige Ivorer traf diesmal bei seinem Startelf-Debüt. Sein Mannschaftskollege Sékou Koïta lieferte seinen 3. BL-Assist in dieser Saison ab (allesamt in drei der jüngsten vier BL-Spiele) – nur 2020/21 waren es mehr (4). Die "Arbeitsbiene" der Roten Bullen, Nicolas Seiwald, hatte mit 102 Ballaktionen die meisten in diesem Match zwischen Rekord- kontra Serienmeister.

Wieder Mal in der Bundesliga-Datenbank bei Torschüssen und -Vorlagen vorn dabei: DFB-U21-Nationalspieler Maurice Malone, WAC-Schlüsselspieler, ausgeliehen bis Saisonende vom deutschen Bundesligisten FC Augsburg.

Wölfe wildern weiter in fremden Revieren - 7. Auswärtssieg

SC Cashpoint Rheindorf Altach – RZ Pellets WAC 0:2 (0:1)

Der WAC ist im Unteren Playoff der Gewinner der 27. Runde, holte als einziger der unteren Sechs einen Dreier. Nikolas Veratschnig legte mit seinem 1. BL-Tor zeitig vor der Pause vor, Routinier Röcher nach seiner Einwechslung als Joker spät blitzsauber und mit all seiner Erfahrung & Coolness nach. Zuhause gerade mal mit 2 Siegen, sind die Wölfe auswärts weiter eifrig auf Beutezug: bereits der 7. Sieg in fremden Revieren. Und: Die Wolfsberger nehmen die für sie erstmalige Teilnahme im Unteren Playoff beherzt an.

Bis auf den "Umfaller", die 0:4-Pleite bei der WSG Tirol, blieb die Schmid-Elf alle anderen 4 Partien unbesiegt, holte sogar 3 Siege und zog mit Runde 5 der Quali-Gruppe an der WSG Tirol vorbei auf Rang 2. Geht da womöglich noch was in punkto Europacup-Playoff? Zumindest beträgt erstmal der Abstand auf Schlusslicht SV Ried 5 Runden vor Abschluss bereits 8 Zähler.

Jugend forsch, formstark und treffsicher beim "Rieder Debütanten-Ball": Erst traf der 18-jährige Bosnier Belmin Beganovic für die Innviertler und war damit jüngster BL-Torschütze der SV Guntamatic Ried...doch nur kurzzeitig, denn dann wurde der Akademiespieler vom erst 17-jährigen Diego Madritsch als jüngster Torschütze abgelöst.

Tor-Minimalisten mit offenem Visier und Rieder Debütanten-Ball

SV Guntamatic Ried – SC Austria Lustenau 4:4 (1:3)

Vor dem Match: 19 Tore in 26 Spielen bei der SV Guntamatic Ried, nicht mal 1 Tor im Schnitt; Austria Lustenau im Frühjahr in 9 Spielen = 6 Tore (aber damit: 15 Punkte geholt)...einziger "Auszügler" war der 4:2-Heimsieg gegen Austria Klagenfurt, macht gesamt 10 Tore in 10 Spielen = 1 Tor im Schnitt. Beide hatten also Nachholbedarf und klappten früh das "Visier runter" und ließen in der Messestadt Ried eine denkwürdige Achterbahnfahrt folgen. Ungewohnte Torexplosion inklusive!

Lustenau vorn, dann Ausgleich, dann 3:1-Pausenstand pro Lustenau, dann Wahnsinns-Comeback der Wikinger mit 3 Toren in Halbzeit 2 zur Wende und 4:3-Vorsprung, ehe die pure Ernüchterung mit dem Last-Minute-Ausgleich für das Schlusslicht folgte. Das schon dabei war dem Aufsteiger die "Rote Laterne" mit ins Ländle zur Abgabe in Altach mitzugeben.

Doch dann tat sich für Michael Cheukoua noch viel Rasen halblinks am Sechzehner in der anfälligen Abwehr der Rieder auf, setzte der 26-jährige Kameruner zum Slalom an, umkurfte den sich ihm noch entgegenwerfenden SVR-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger, um per krönenden Abschluss den Ball zum 4:4 ins leere Tor zu schieben.

Den Austria-Anfang hatte "Torschütze vom Dienst" Lukas Fridrikas gemacht, der nach seinem frühen Führungstor zum Doppelpack kam und mit 4 Toren die Torschützenliste im Unteren Playoff anführt. Der 25-jährige Österreicher, der vom Linzer Spielberater Max Hagmayr betreut wird, scorte erstmals in 3 BL-Spielen in Folge und schnürte in seinem 30. BL-Spiel seinen ersten Doppelpack. Fridrikas, im vergangenen Sommer ablösefrei von Liga-Konkurrent Klagenfurt kommend, war erstmals an 3 Toren in einem Spiel direkt beteiligt (2 Tore, 1 Assist).

Belmin Beganovic war die tragische Figur in Halbzeit 1. Der Bosnier erzielte in seinem 9. BL-Spiel sein Premieren-Tor. Der 18-Jährig verursachte als zweiter Spieler in dieser BL-Saison einen Elfmeter und erzielte zugleich ein Tor im gleichen Spiel – zuvor Yadaly Diaby (Austria Lustenau) in Runde 22.

Diego Madritsch wurde durch sein Premierentor mit 17 Jahren und 270 Tagen der jüngste Torschütze der SV Guntamatic Ried in ihrer BL-Historie und unterbot Beganovic, der kurz zuvor mit 18 Jahren und 232 Tagen der jüngste Rieder Torschütze wurde. Madritsch ist auch der jüngste Torschütze in dieser BL-Saison.

Yadaly Diaby erzielte sein 2. BL -Tor – beide von außerhalb des Strafraums und vor der Pause. Bei diesem in der josko Arena war es aus Sicht der Rieder allerdings ein "billiges Gegentor", lieferten die Vorderleute vom machtlosen Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger doch in der Szene nur "Begleitschutz".

Rieds SK Sturm-Leihspieler Christoph Lang erzielte sein 3. BL-Tor und traf stets in der Josko Arena (2x für die SV Guntamatic Ried, 1x gegen Ried mit Sturm Graz).

Waren Lukas Sulzbacher und die WSG Tirol in der Nachspielzeit etwa schon zu sehr mit den Gedanken in der Kabine und wähnten sich ob es 1:0-Vorsprung zu siegessicher? Ärgerlich allemal der späte Ausgleich, der den Wattenern zwei sicher geglaubte Punkte kostete...und Rang 2 in der Quali-Gruppe. Somit gilt im "Heiligen Land" weiter "Europacup" als Unwort bzw. ist Tiroler Tabu-Thema.

Hartberger Hamster drehen weiter am Punkte-Rad + Ferserltore im TSV-Trend

WSG Tirol – TSV Egger Glas Hartberg 1:1 (1:0)

Zäh wie Leder diese Ost-Steirer. Schon am Rande der Niederlage bewiesen die Schopp-Schützlinge schon wieder gegen einen West-Klub Comebacker-Qualität. Vor 2 Wochen daheim nach 0:2-Pausen-Rückstand noch 2:2 gegen den SCR Altach, jetzt nach frührem 1:0 durch Tim Prica (10.) das späte Tor durch Donis Avdijaj zum 1:1. Seit 4 Spielen hamstert Hartberg Punkte in Folge...1 Sieg, dann 3 Remis = 6 Punkte. Dennoch beträgt der Vorsprung auf den Tabellenletzten SV Guntamatic Ried nachwievor nur 3 Punkte. In Innsbruck galt es TSV-Toptorjäger Tadic (7 BL-Saisontore) zu ersetzen, geschehen durch Donis Avdijaj, der diesmal als Solo-Stürmer fungierte und sein gesamt 18. BL-Tor erzielte (erstmals in der Nachspielzeit). Und: Der 26-jährige Kosovorer hatte vor einer Woche genau hingeschaut, als Dario Tadic per Ferserltor traf und machte es diesmal gleich nach. Sowas scheint zum Trainings-Programm bei Markus Schopp zu gehören... Zwei TSV-Routiniers fielen auch in der Statistik auf: Jürgen Heil lieferte seinen 2. Assist in dieser BL-Saison – beide vom "Hartberger Heiländer" in der Schlussviertelstunde und in Auswärtsspielen. Innenverteidiger Thomas Rotter hatte mit 9 klärenden Aktionen die meisten in diesem Match - siehe auch "Spieler der Runde" Liga-Elfmeter-Primus Prica punktgenau Tim Prica erzielte sein 8. BL-Tor, drei davon per Elfmeter – kein Spieler traf in dieser BL-Saison häufiger "vom Punkt". WSG Tirol-Innenverteidiger Raffael Behounek hatte 87 Ballaktionen – Höchstwert in diesem BL-Spiel. Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

