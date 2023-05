Der derzeit Tabellenletzte der ADMIRAL Bundesliga, die SV Guntamatic Ried, reduziert mit sofortiger Wirkung ihren 29-köpfigen Kader. Wie schon seit geraumer Zeit vermutet - wir berichteten am 12. April - ist es nun offiziell: Die Innviertler vermelden die sofortige Trennung von Mittelfeldspieler Kingsley Michael, dem Leihspieler von Marko Arnoutovic Klub FC Bologna, Serie A.

"King" und Wikinger - das passte nicht!

Der 23-jährige Nigerianer, der einen Länderspieleinsatz für sein Land absolvierte, wurde von den Riedern im vergangenen Sommer vom Serie A-Klub FC Bologna ausgeliehen. Der afrikanische Mittelfeldspieler kam in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga zu 13 Einsätzen (kein Tor und Assist), plus einer ÖFB-Cup-Partie für die "Wikinger", die kommenden Samstag zum Retourmatch der 6. Rd. in der Quali-Gruppe bei Austria Lustenau gastieren - 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker.

Seit Übernahme von Neo-Cheftrainer Maxmilian Senft Mitte März spielte Kingsley Michael keine Rolle mehr bei den Innviertlern und sei laut Medienberichten "unangenehm auf Social Media"-Kanälen aufgefallen. Er wird dem Vernehmen nach vorerst zum FC Bologna zurückkehren, wo der Rechtsfuß noch bis 30. Juni 2025 Vertrag hat.

Leihvertrag mit Kingsley Michael wurde aufgelöst.



Die Leihe des 23-jährigen von Bologna Fc 1909 wurde mit April abgebrochen.#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/H7SpJUNJLY — SV Ried 1912 (@svried1912) May 2, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL