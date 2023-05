Im Vorfeld des Bundesliga-Heimspiels gegen den SK Austria Klagenfurt (4:0-Endstand) am vergangenen Sonntag, den 30. April 2023, segnete der Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer die LASK-Kapelle der Raiffeisen Arena. Der 60 Quadratmeter große Sakralbau steht auch für Hochzeiten und Taufen zur Verfügung, die erste Taufe findet bereits im Mai statt.

"Glaube kann Berge versetzen – und in diesem Fall baut er sogar Fußballstadien“

Die Raiffeisen Arena beherbergt ab sofort eine LASK-Kapelle. Zwei Stunden vor dem Heimspiel gegen den SK Austria Klagenfurt wurde die Kapelle im Rahmen einer Segnungsfeier durch den Linzer Bischof Dr. Manfred Scheuer eingeweiht. Bischof Scheuer erbat den Segen für alle Sportler, Mitarbeiter und Besucher in der Raiffeisen Arena und verwies dabei auch auf den gesellschaftlichen Auftrag, der durch den Sport erfüllt wird: „Der Sport setzt einen ethischen Impuls: Werte wie Fairness und die Achtung des Gegners brauchen wir auch im restlichen Leben.“

Neben einigen Ehrengästen, darunter Oberösterreichs Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, wohnte auch LASK-Präsident Dr. Siegmund Gruber der Segnungsfeier bei: „Hätten wir vor 24 Monaten erzählt, dass hier mit dem heutigen Tag eine Kapelle steht, hätten uns viele noch belächelt. Aber der Glaube kann Berge versetzen – und in diesem Fall baut er sogar Fußballstadien.“

Die rund 60 Quadratmeter große Kapelle befindet sich in unmittelbarer Nähe der LASK-Heimkabine und steht nicht nur den LASK-Spielern und Mitarbeitern zur Verfügung, sondern kann auch für Taufen und Hochzeiten genutzt werden. Bischof Manfred Scheuer konnte unter den Gästen der Segnungsfeier bereits den ersten Täufling begrüßen, die erste Taufe ist im Mai anberaumt. Der bischöfliche Segen schlug sich am Sonntag auch am Spielfeld nieder: Der LASK gewann das Heimspiel gegen den SK Austria Klagenfurt souverän mit 4:0.

Video von der Segnungsfeier: https://youtu.be/WzawLKukc78

Fotocredit: LASK