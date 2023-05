Nach seiner Entlassung im November beim TSV Egger-Glas Hartberg kehrte Klaus Schmidt 4 Monate später wieder in die ADMIRAL Bundesliga zurück und übernahm Mitte März zum 2. Mal den Cheftrainer-Posten beim Cashpoint SCR Altach, um wie vor einem Jahr die Ost-Steirer, nun den aktuell Tabellenvorletzten vor dem drohenden Abstieg zu retten. Nach dem Auftakt-Sieg am 1. April gegen die WSG Tirol (1:0) folgten in den weiteren 4 Partien im Unteren Playoff je 2 Remis und Niederlagen. Der 55-jährige Grazer äußert sich im Sky Sport Austria Podcast, gemeinsam mit Sky-Experte und Ex-Bundesliga-Trainer Alfred Tatar.

"Fußball ist ein Fehlersport"

Klaus Schmidt (Cheftrainer SCR Altach, Foto) über...

… die 0:2-Heimniederlage gegen den WAC: „Zum einen waren die Bedingungen widrig. Das war aber nicht der Grund der Niederlage. In der Defensive haben wir uns den ein oder anderen Schnitzer erlaubt. Das hat sehr unglücklich zu Toren geführt. Wir haben sehr passabel gespielt, aber leider nur bis 30 Meter vor dem Tor. Wir sind nicht richtig torgefährlich geworden. Die Burschen wissen genau, worum es geht.

Fußball ist ein Fehlersport. Die Mannschaft hat das sehr selbstkritisch aufgenommen und das gibt mir Zuversicht, dass wir es Freitag besser machen. In 4 Tagen haben wir die Möglichkeit, dass wir die Scharte ausmerzen können und müssen.“

… Top-Torjäger Atdhe Nuhiu: „Er ist eine sehr dominante Persönlichkeit und auf dem Platz eine extrem wichtige Figur. Das wissen die anderen Mannschaften natürlich auch. Es muss nicht immer nur der Atdhe die Tore machen, sondern wenn er die Räume frei blockt, und die anderen dafür die Tore machen, wäre das auch erledigt.“

„Mir ist es wurscht, wer nicht in der Liga bleibt“

…die beiden anderen Spiele in der Qualifikationsgruppe (27. Runde): „Bis jetzt haben mir die eigenen Spiele am Wochenende das Herz ausgerissen. Es war fürchterlich für mich die anderen Spiele anzuschauen. Lustenau führt 3:1 und lässt sich dann in kurzer Zeit den Schneid abkaufen. Es ist nicht wirklich ratsam, sich zu sehr mit den Spielen der anderen auseinanderzusetzen. Wir müssen schauen, dass wir selbst punkten. Mir ist es wurscht, wer nicht in der Liga bleibt. Ich will, dass Hartberg in der Liga bleibt.“

…seine Erfahrung im Abstiegskampf: „Die Dinge, die letztes Jahr passiert sind bringen mir gar nichts mehr. Es geht viel eher darum, wie viel Leidenschaft, wie viel Widerstand eine Mannschaft aufbringt, um sich gegen Niederlagen zu stemmen. Die Mannschaften, die sich dagegen mehr wehren, bleiben oben.“

…das Restprogramm der Altacher: „Es wäre großartig, wenn wir vom WAC mit etwas heimfahren könnten.“

„Ich war seit dem 21. März keine Minute zuhause"

…den mentalen Aspekt im Abstiegskampf: „Ich war seit dem 21. März keine Minute zuhause. Das ist intensiv. Man kommt ganz schwer aus der Mühle raus. Du beschäftigst dich rund um die Uhr damit. Man muss jedem signalisieren, dass man rund um die Uhr bereit ist, das zu leben, damit man ein Vorbild ist. Wenn man dann mal ein Spiel gewinnt, dann ist das richtig, richtig geil.“

…seine Zukunft: „Wenn wir den Klassenerhalt schaffen, dann können wir über eine Vertragsverlängerung reden. Jetzt sehen wir, wie gut das gelingt. Das ist ein Drahtseilakt. Es ist mühsam darüber zu reden. Ich versuche in dem Geschäft zu überleben. Die wenigsten Trainer in Österreich können sich aussuchen, wo sie nächste Saison arbeiten. Der Rest muss schauen, dass er überlebt und ich bin einer davon.“

„Alle haben sich gewundert, was ich in Premier League tue und dabei waren das absolute Fake-News“

…das Gerücht als Co-Trainer unter Adi Hütter bei Crystal Palace: „Das kostet extrem Substanz, sich darüber zu rechtfertigen. Ich hatte dreißig Gratulationen auf WhatsApp. Alle haben sich gewundert, was ich in der Premier League tue und dabei waren das absolute Fake-News.“

…das ÖFB-Cup-Finale zwischen SK Rapid Wien vs. SK Sturm Graz: „Das war ein Fußballfest. Da lacht einem das Herz, wenn man den österreichischen Fußball der letzten Jahre miterlebt hat. “

…das Meisterrennen: „Wenn wir statistisch durchgehen, wie viele Spiele Salzburg in den letzten 8 Jahren zuhause verloren hat, wird das eine ganz enge Geschichte. Wenn Sturm dieses Husarenstück gelingt, ist es sicher noch möglich. Red Bull ist nicht so souverän, dass sie jede der nächsten fünf Mannschaften vom Brett schießen. Es ist alles andere als die Meisterschaft fertig gespielt.“

…eine Anekdote zu „Feiern nach einem Triumph“: „Als wir vor 100 Jahren mit dem GAK (Grazer AK) Meister geworden und 4 Tage später zum Cup-Finale gefahren sind, hingen18 Infusionsflaschen im Bus. Kein Mensch hat gedacht, dass noch ein Einziger 20 Minuten spielen kann. Und am nächsten Tag ging das 120 Minuten und wir haben im Elfmeterschießen gewonnen. In so einem Flow lässt das Emotionen und Spaß frei. Da kannst du noch 3 Tage saufen und am Sonntag spielen. Das ist die heilige Wahrheit.“

…Sturm-Trainer Christian Ilzer: „Er geht seinen Weg mit allen Hindernissen. Er kann Rückschläge perfekt wegstecken und hat einen engen Draht zur Mannschaft. Christian Ilzer macht einen Riesenjob. Vorher wird er alles in die Wege leiten, den Titel nach Graz zu holen.“

"Absteigen wird Altach nicht! Das möchte ich so stehen lassen"

…wer in ADMIRAL Bundesliga Meister wird und wer absteigt: „Die größten Chancen für die Meisterschaft liegen bei Salzburg. Absteigen wird Altach nicht! Das möchte ich so stehen lassen.“

"Balic und Abdijanovic waren eigentlich Ausfälle"

Alfred Tatar (Sky Experte) über...

…die Niederlage der Altacher gegen den WAC: „Was mir im Offensivspiel der Altacher nicht gefallen hat, war dass sich Atdhe Nuhiu aufgerieben hat, indem er sich vorne fallen lassen hat, um Bälle anzunehmen. Da habe ich die beiden anderen, Balic und Abdijanovic, nie gesehen. Die beiden waren eigentlich Ausfälle. Hier sollte man nachjustieren. Für meinen Geschmack sollte Nuhiu sehr spitzig bleiben. Die beiden offensiven Achter sollen sich anbieten und die Arbeit machen.“

…Altacher Restprogramm: „Ich glaube, es ist nötig, sich auf die Auswärtspartien zu konzentrieren. Die Wolfsberger haben eine Heimschwäche. Ich könnte mir vorstellen, dass es für die Altacher dort wieder einen Punkt gibt. Nächsten Freitag Wolfsberg und nicht weiterblicken.“

…das ÖFB-Cup-Finale: „Sturm hat sich den größten Gefallen getan, dieses Finale zu gewinnen. Wir dürfen nicht vergessen, dass der LASK eine Saison in der Preisklasse von Sturm spielt. Man redet davon, wie gut Sturm ist, aber der LASK im Sog davon ist nur 3 Punkte dahinter. Wenn Rapid das Finale gewinnt und der LASK Sturm überholt, spielt Sturm nur noch in der Conference League Qualifikation.“

