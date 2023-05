Wie der SK Rapid Wien in seiner Klubaussendung vermeldet, konnte die nächste wichtige Personalie für die Zukunft vorzeitig geklärt werden. Nach Abwehrspieler Leopold Querfeld und Torhüter Niklas Hedl hat nun mit Jonas Auer ein weiterer hochambitionierter junger österreichischer Spieler sein Arbeitspapier beim SK Rapid Wien prolongiert. Der 22-jährige Niederösterreicher unterschrieb zwei Tage vor dem Topspiel beim FC Red Bull Salzburg (Sonntag, 7. Mai, 17 Uhr, Red Bull Arena, Ligaportal-Liveticker) einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2026/27.

Jonas Auer mit Markus Katzer, SK Rapid-Geschäftsführer Sport, bei der Unterzeichnung seiner Vertragsverlängerung.

Bisher 68 Pflichtpartien für SK Rapid von Top-Assistgeber Auer

Im Sommer 2021 wechselte der gebürtige Ruprechtshofener (NÖ) vom tschechischen Erstligisten Mlada Boleslav nach Hütteldorf. 3 Jahre zuvor entschied sich der Außenbahnspieler für einen Wechsel von der Fußballakademie St. Pölten zum tschechischen Traditionsverein Slavia Prag.

Für Rapid absolvierte Auer bisher wettbewerbsübergreifend insgesamt 68 Pflichtspiele, in denen ihm ein Tor sowie 15 Assists gelangen. In der laufenden Spielzeit stand der Flankenspezialist in 34 Bewerbsspielen für Grün-Weiß auf dem Feld, verpasste lediglich 5 Partien, je eine davon wegen Erkrankung und einer Gelbsperre. Die konstant guten Leistungen der grün-weißen Nummer 23 blieben auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick nicht verborgen, der den mehrfachen Nachwuchs-Nationalteamspieler im März zum ersten Mal für einen Länderspiellehrgang in die A-Nationalmannschaft einberufen hat.

"Wechsel im Sommer 2021 zum SK Rapid war absolut richtige Schritt"

Jonas Auer zu seiner langfristigen Vertragsverlängerung: „Ich habe mich vom 1. Tag an hier in Hütteldorf wie zuhause gefühlt, wurde von all meinen Trainern, Mitspielern, Vereinsverantwortlichen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr herzlich aufgenommen. Die erstmalige Einberufung ins Nationalteam war eine weitere Bestätigung für mich, dass der Wechsel im Sommer 2021 zum SK Rapid der absolute richtige Schritt war und ich hier die besten Bedingungen für meine sportliche als auch persönliche Weiterentwicklung vorfinde.

Umso glücklicher bin ich, dass ich auch in Zukunft das grün-weiße Trikot tragen werde und freue mich nun auf all die Aufgaben und Herausforderungen, die uns bevorstehen. Gemeinsam mit unseren Fans haben wir in Zukunft noch viel vor und dazu möchte ich meinen Teil beitragen.“

Mit vollem Tatendrang nach Vertragsverlängerung beim SK Rapid in das 4. Saison-Duell in der ADMIRAL Bundesliga gegen die "Roten Bullen": Jonas Auer, hier gegen Nicolas Capaldo vom FC Red Bull Salzburg.

"Joni ist ein hochmoderner Außenbahnspieler"

Geschäftsführer Sport Markus Katzer: „Es ist im Sinne des Vereins, aber vor allem auch im Sinne des Spielers, dass Zukunftsentscheidungen so früh wie möglich getroffen werden und Klarheit für beide Parteien herrscht. Ich habe auch immer wieder betont, dass es für mich gerade zu Beginn meiner Amtszeit darum geht, offene Vertragssituationen zu klären und im besten Fall auch Vertragsverlängerungen unter Dach und Fach zu bringen.

Nach Leo Querfeld und Niki Hedl ist es ein weiteres starkes Zeichen vom Verein, dass wir nun den Vertrag von Jonas Auer langfristig verlängern konnten. Joni ist ein hochmoderner Außenbahnspieler, der auf der linken Seite sehr variabel einsetzbar ist. Für einen 22-Jährigen verfügt er auch schon über sehr viel Erfahrung und ist daher ein sehr wichtiges Puzzlestück für unsere Zukunftsplanungen. Wir alle im Verein sind davon überzeugt, dass Jonas Auer noch weit mehr Potenzial hat, als er bisher schon gezeigt hat und deshalb freuen wir uns, ihn auch in den nächsten Jahren in unseren Reihen zu haben.“

"Vertragsverlängerung bis Sommer 2027 ist wahrlich ein ,Coup‘"

Cheftrainer Zoran Barišić über den Verbleib von Jonas Auer: „Wir haben schon im Sommer 2021 mit der Verpflichtung von Jonas Auer mit sehr viel Weitsicht gehandelt, weil wir schon damals von seinen unumstrittenen Qualitäten überzeugt waren. Er hat unsere Erwartungshaltung in seinen ersten eineinhalb Jahren beim SK Rapid absolut bestätigt, wenngleich wir uns auch immer bewusst waren, dass Leistungsschwankungen in der Entwicklung eines jungen Spielers dazugehören.

Als Geschäftsführer Sport habe ich Joni gerne auf die Füße geschaut. Jetzt kann ich auch sagen, dass er ein Spieler ist, mit dem sich ein jeder Trainer wünscht, zusammenzuarbeiten, da er sehr viel Ehrgeiz und Fleiß mit sich bringt und tagtäglich hart an seinem Spiel arbeitet. Die Vertragsverlängerung bis Sommer 2027 ist wahrlich ein ,Coup‘, insbesondere in der heutigen Zeit, zumal Jonas Auer auch das Interesse von ausländischen Vereinen auf sich gezogen hat. Es freut uns alle, dass wir auch in den nächsten Jahren auf seine fußballerischen Qualitäten zählen dürfen.“

Fotocredit: Daniel Widner/Red Ring Shots und FC Red Bull Salzburg via Getty