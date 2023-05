Der LASK gastiert in Runde 28 der ADMIRAL Bundesliga, der sechsten im Meister-Playoff, am Sonntag, den 7. Mai, beim SK Austria Klagenfurt in der 28-Black-Arena (14.30 Uhr Ligaportal-Liveticker). Damit kommt es 8 Tage später zur Neuauflage des Duells vom vergangenen Sonntag, als der Tabellendritte in der Raiffeisen Arena einen 4:0-Heimsieg über den Tabellensechsten feierte. Überhaupt sind die Kärntner Violetten für die Linzer ein Lieblings-Gegner. 15 Pflichtpartien ligaübergreifend = 13 Siege, 3U. In der laufenden Saison gab es 4 Duelle, 3 in der Liga und ein Spiel im ÖFB-Cup - allesamt gewann die Kühbauer-Elf.

Kehrt nach seiner Pause (Gehirnerschütterung) vom verganenen Sonntag gegen Austria Klagenfurt im Retourmatch wieder zurück: LASK-Kapitän & -Keeper Alexander Schlager, auf seiner Atletiker-Abschiedstour im Frühjahr.

5 Saisonsiege gegen dasselbe Team gab es für LASK letztmals gegen anderen Kärntner Klub

4:0 (BL in Linz), 1:0 (im ÖFB-Cup in Pasching), jeweils daheim, davor jeweils 3:1 in Klagenfurt und in Pasching in der Liga. Gibt es ein da capo für die Athletiker im fünften und letzten Saison-Duell mit dem Pacult-Team - siehe auch Vorschau Austria Klagenfurt.

Gegner-Analyse bedarf es diesmal keiner großen, durch das gegebene "Duell-Doppel" binnen 8 Tagen ist ja alles noch frisch und kennt man sich eh bestens. Der LASK (30), der aktuell nur 3 Punkte hinter dem Zweiten SK Sturm Graz (33) und 6 hinter Liga-Leader FC Red Bull Salzburg, dem nächsten Heimgegner der Linzer (Sonntag, 14. Mai, 14:30 Uhr, Raiffeisen Arena) liegt, hat sich als erfolgreichstes Team in den bisherigen 5 Partien im Meisterplayoff (3S, 2U = 11 Punkte) vor dem Rückrundenstart eine sehr gute Ausgangslage im Kampf um einen Europacup-Platz gebracht.

Doch auch Austria Klagenfurt hat noch die Chance auf Europa, denn nur 1Zähler beträgt der Rückstand auf Platz 5 (derzeit FK Austria Wien) und dem damit verbundenen Platz im Europacup-Play-Off.

Von den bisher 4 Saison-Duellen mit Austria Klagenfurt fanden allein drei in Linz bzw. Pasching statt. Das einzige Auswärtsspiel in der Kärntner Landeshauptstadt am Wörthersee endete am 15. Oktober mit einem 3:1-Erfolg, Doppelpacker Marin Ljubicic und Keito Nakamura scorten für die Kühbauer-Elf.

Ein etwaiger fünfter Saisonsieg gegen dasselbe Team hätte Seltenheitswert: Das gelang den Athletikern seit Gründung der Bundesliga nur gegen den SC Austria Lustenau (1998/99) und gegen den WAC (2020/21).

Wieder mit von der Partie ist aufseiten des LASK Kapitän Alexander Schlager, der am vergangenen Wochenende noch aufgrund eines Zusammenstoßes pausieren musste. Personell fehlen werden den Linzern weiterhin Anselm, Boller, Letard, Taoui, Wiesinger.

Schiedsrichter der Partie ist Alain Sadikovski.

"Vom deutlichen 4:0-Sieg werden wir uns nicht täuschen lassen"

LASK-Cheftrainer Didi Kühbauer: „Wir brauchen in Klagenfurt eine ähnliche Leistung wie am vergangenen Wochenende. Vom deutlichen 4:0-Sieg werden wir uns nicht täuschen lassen, wir waren in der 2. Halbzeit sehr effizient, dennoch brauchen wir erneut volle Konzentration.

Klagenfurt hat nach wie vor die Chance auf den Playoff-Platz, daher erwarte ich sie sehr ambitioniert. Meine Burschen sind derzeit gut drauf, dementsprechend brennen sie darauf, ihre Form am Sonntag zu bestätigen und mit Punkten im Gepäck heimzufahren."

