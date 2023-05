Der CASHPOINT SCR Altach wird sein nächstes ADMIRAL Bundesliga-Heimspiel gegen den TSV Hartberg am Samstag, den 13. Mai (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker) unter das Motto "Wir sind Inklusion" stellen und damit ein wichtiges Thema in den Fokus rücken.

Zuschauern zeigen, dass auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen Talente & Fähigkeiten haben

Inklusion bedeutet, dass alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer körperlichen oder geistigen Verfassung, ihrer sexuellen Orientierung oder anderen Merkmalen, gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben können.

Der SCR Altach möchte diesen Spieltag nutzen, um auf das Thema Inklusion aufmerksam zu machen und ein Zeichen für ein inklusives Miteinander zu setzen. Das Special Needs Team des SCR Altach wird die beiden Bundesliga-Mannschaften beim Einlauf aufs Feld begleiten und in der Halbzeitpause ein Inklusionsspiel im Stadion präsentieren.

Dabei geht es darum, den Zuschauern zu zeigen, dass auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen ihre Talente und Fähigkeiten haben und Teil des Teams sind.

"Wollen mit diesem Spieltag starkes Zeichen für Inklusion setzen"

Zusätzlich hat der SCR Altach verschiedene Vorarlberger Organisationen, die sich um benachteiligte Menschen kümmern, zu diesem Spiel eingeladen, um das Thema Inklusion noch breiter zu diskutieren und voranzutreiben. An jedem Verpflegungsstand besteht die Möglichkeit, einer freiwilligen Spende für das Special Needs Team des SCR Altach.



Christoph Längle, Geschäftsführer des SCR Altach: "Wir wollen mit diesem Spieltag ein starkes Zeichen für Inklusion setzen und zeigen, dass alle Menschen ein Recht darauf haben, gleichberechtigt an der Gesellschaft teilzuhaben. Wir freuen uns, dass wir mit unserem Special Needs Team eine wichtige Botschaft vermitteln können und hoffen, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer zum Spiel kommen und unsere Mannschaft unterstützen."

𝐈𝐧𝐤𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬-𝐒𝐩𝐢𝐞𝐥𝐭𝐚𝐠 𝐠𝐞𝐠𝐞𝐧 𝐇𝐚𝐫𝐭𝐛𝐞𝐫𝐠 🖤



Der SCR Altach wird das bevorstehende Bundesligaheimspiel gegen den @tsv_hartberg unter das Motto "Wir sind Inklusion" stellen und damit ein wichtiges Thema in den Fokus rücken.



➡ https://t.co/c1h0eWQond pic.twitter.com/fPJNFwf6qh — SCR Altach (@SCRAltach) May 4, 2023

Fotocredit: SCR Altach