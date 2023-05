Im "Doppel-Duell" mit dem TSV Egger-Glas Hartberg kommt es binnen einer Woche für die WSG Tirol am morgigen Samstag in der 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga, der sechsten in der Quali-Gruppe, in der Profertil Arena in Hartberg zum Retourmatch (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Nach dem 1:1 am vergangenen Samstag in Innsbruck, wo die Wattener durch den Last-Minute-Ausgleich der Ost-Steirer zwei Punkte liegen ließen, bietet sich den Silberberger-Schützlingen nun der nächste Matchball: Ein Sieg fehlt noch zum vorzeitigen Klassenerhalt.

Wiedersehen für WSG-Akteur Julius Ertlthaler (li.) an alter Wirkungsstätte in der Profertil Arena. Der seit 25. April 26-Jährige absolvierte in der Saison 2020/21 gesamt 30 Pflichtpartien (2 Tore) für den TSV Hartberg. Danach war der Mittelfeldspieler ein halbes Jahr vereinslos, ehe der ehemalige ÖFB-U21-Teamspieler (3 Einsätze) im Februar 2022 zur WSG Tirol kam und in der aktuellen Saison 22/23 für die Wattener bisher 13 BL-Einsätze (1 Tor) absolvierte.

2 WSG Tirol-Siege und 1 Remis bisher in 3 Saison-Duellen

Sehr knapp waren sie zuletzt dran. "Arschknapp", wie die Wattener selbst meinen. Der WSG Tirol fehlten in der 27. Runde zur ADMIRAL Bundesliga gegen den TSV Hartberg nur wenige Sekunden zum Sieg – und damit zum Klassenerhalt. Direkt nach dem Ausgleichstreffer für die Oststeirer pfiff Schiedsrichter Josef Spurny das Spiel ab. Unentschieden. Für Hartberg ein gewonnener Punkt. Für Wattens zwei verlorene.

Am ersten Mai-Samstag besteht in der Profertil Arena zu Hartberg neuerlich die Chance, "den Sack zuzumachen". Doch die gastgebenden Schopp-Schützlinge waren bisher im Unteren Playoff schwer zu biegen, sammelten nach der Auftakt-Niederlage gegen Austria Lustenau (0:1 daheim) Punkt um Punkt und sind seit nunmehr 4 Partien unbesiegt (1S, 3U). Gewinnen die Oststeirer, rücken sie bis auf einen Punkt an die WSG heran, verlieren sie, brennt wird es verdammt eng im dann wohl anfallenden Dreikampf um den Klassenerhalt mit dem derzeit Vorletzten SCR Altach, nächster Auswärtsgegner der Hartberger, und Schlusslicht SV Ried (letzter Heimgegner am 27. Mai).

Gewinnen hingegen die Tiroler, die in der laufenden Saison in 3 Partien gegen Hartberg 2 Siege sowie 1 Remis holten und auch in der BL-Bilanz mit 6 Siegen, 3 Unentschieden und nur 2Niederlagen in direkten Duellen in Führung liegen, haben sie 4 Spieltage vor Meisterschafts-Ende im ungünstigsten Fall 7 Zähler Vorsprung auf das Tabellenende, im günstigsten sogar 10. Für Silberberger ist deshalb die Marschrichtung klar: „Wir müssen punkten!“

„Wenn es um 17 Uhr losgeht, hilft uns Statistik nicht"

WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger über..

… ob Hartberg angesichts positiver Bilanz der Lieblingsgegner der WSG ist: „Wenn es um 17 Uhr losgeht, hilft uns die Statistik nicht. Es ist zwar erfreulich, dass wir gegen Hartberg immer punkten, aber wir wissen sehr wohl, was wieder auf uns zukommt. Man hat es letzte Woche gesehen. Hartberg ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die einen sehr attraktiven Fußball spielt.

Und eines ist auch klar: die Mannschaften, die hinter uns stehen, stehen alle irgendwie mit dem Rücken zur Wand und entwickeln eine extreme Kraft. Wir müssen also höllisch aufpassen. Mich stimmt aber positiv, dass ich letzte Woche viele gute Sachen von uns gesehen habe. Nur der letzte Pass hat nicht gepasst. Wenn der gekommen wäre, hätten wir vier bis fünf Topchancen mehr gehabt. Vielleicht können wir das morgen abstellen.“

… ob angesichts der Tabellensituation ‚verlieren verboten‘ gilt: „Die Situation ist gefährlich, trotzdem zwei Mannschaften dazwischen sind und der Tabellenletzte sieben Punkte zurück liegt. Ich hebe mahnend den Finger. Wenn wir morgen verlieren, sind wir dabei. Wenn wir siegen, können wir uns richtig befreien. Verlieren verboten ist für mich aber irgendwie der falsche Ansatz. Wir wollen in Hartberg punkten.“

…die Zone vor der Abwehr gegen Hartberg zuletzt eine zu offene Zone war: „Das war aber nicht die Schuld des Mittelfelds, sondern das unserer letzten Kette. Die haben nicht mutig genug rausgeschoben. Das haben wir auch angesprochen. Wenn ich zwischen den Linien aufdrehen kann, kann ich auch noch mitspielen. Es gibt sehr viele Spieler, die das nicht können. Hartberg hat Spieler mit der Qualität, die aufdrehen können, wenn man ihnen den Raum bietet. Das dürfen wir nicht. Wir müssen mutig verteidigen.“

…wer nach der Gelbsperre von Valentino Müller auf der 6er-Position zum Einsatz kommt: „Bror (Anm.: Blume) ist wieder fit, Naschi (Anm.: Johannes Naschberger) ist eine Option. Wir werden sehen.“

… wer sich in der Trainingswoche für die Startelf empfohlen hat: „Viele! Wir haben letzte Woche schon sehr gut trainiert und diese Woche auch. Wir haben die Fehler knallhart angesprochen, die viel zu großen Abstände. Damit war ich sehr unzufrieden.“

„Es ist immer schön zum Ex-Verein zurückzukommen"

Mittefeldspieler und Ex-Hartberg Julius Ertlthaler über...

… ob Chance, 4 Runden vor Meisterschaft-Ende mit Sieg den Klassenerhalt fixieren zu können, mehr motiviert oder mehr hemmt: „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir als Mannschaft weit genug sind, das als Chance zu sehen. Ich glaube auch, dass wir den Schritt morgen gehen werden, vielleicht schon den Klassenerhalt zu fixieren, aber zumindest einen großen Schritt zu machen.“

… warum zuletzt gegen Hartberg nach 20 Spielminuten der Spielfluss verloren ging: „Weil die Abstände zwischen den Ketten zu groß wurden. Damit haben wir es Hartberg leicht gemacht, Fußball zu spielen. Das werden wir auf jeden Fall anders machen. Wenn wir gleich in das Spiel starten wie zuletzt gegen Hartberg, dann schaut das ganz gut aus. Diesmal werden wir aggressiv bleiben.“

… ob das Spiel in Hartberg für ihn eine Art Heimspiel ist: „Es ist immer schön zum Ex-Verein zurückzukommen. Es ist aber doch noch eine Stunde von mir zuhause entfernt. Wahrscheinlich werde ich nach dem Spiel schon ein paar bekannte Gesichter antreffen.“

