Im "Doppel-Duell" mit der WSG Tirol kommt es für den TSV Egger-Glas Hartberg am Samstag in der 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga, der sechsten in der Quali-Gruppe, in der Profertil Arena zum Retourmatch (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Nach dem 1:1 am vergangenen Samstag in Innsbruck, wo die Ost-Steirer dank dem LuckyPunch von Donis Avdijaj noch ein 1:1 retteten und damit seit nunmehr 4 Spielen unbesiegt sind, wollen sich die Schopp-Schützlinge mit einem Heimsieg von den beiden dahinter liegenden Klubs SCR Altach (Vorletzter) und SV Guntamatic Ried (Schlusslicht) absetzen. SR: Harald Lechner.

Voller Fokus auf das runde Leder und den kommenden Gegner WSG Tirol: Mario Sonnleitner. Der 36-jährige Vorauer kam in den letzten beiden Partien für den TSV Hartberg allerdings nicht zum Einsatz, absolvierte insgesamt 432 Bundesliga-Partien für unterschiedliche Klubs (allen vorran SK Rapid Wien) und könnte mit seiner Erfahrung noch zu einem Faktor auf der Saison-Zielgeraden werden.

"Zuhause sehr mutig, couragiert und mit viel Leidenschaft auftreten"

Der Tabellenvierte empfängt den Tabellendritten der Qualigruppe. Letzten Samstag teilten sich beide Mannschaften die Punkte (1:1 in Innsbruck). Der TSV möchte im 3. Anlauf endlich den ersehnten ersten Heimsieg im Unteren Playoff einfahren und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holen. Nach dem 0:1 gegen Lustenau zum Auftakt in der Quali-Gruppe und dem 2:2 gegen Altach wären nun gegen die dritte Mannschaft aus dem Westen der Sieg an der Reihe, der gegen die WSG Tirol in dieser Saison auch noch fehlt - siehe auch Vorschau der WSG Tirol zum Spiel.

Personelle Situation bei den Blau-Weißen: Innenverteidiger Thomas Rotter - von den Fußball-Fans auf Ligaportal zum "bwin"-Spieler der Runde 27 gewählt - ist nach der 5. Gelben gesperrt, Offensivakteur Ruben Providence kehrt nach Gelbsperre zurück.



Cheftrainer Markus Schopp: „Wir wollen zuhause gewinnen. Es ist an der Zeit unserem eigenen Publikum ein Resultat, einen Sieg zu liefern. Das ist gegen die WSG alles andere als leicht, aber ich glaube, es muss ein wichtiges Zeichen sein, dass wir mit Beginn der letzten 5 Spiele zuhause sehr mutig, couragiert und mit viel Leidenschaft auftreten. Wenn wir das auf den Platz bringen, und wir bringen es eigentlich immer auf den Platz, dann sollten wir es schaffen, das Ganze auch einmal in 3 Punkte zu gießen und da wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dazu."

Abwehr-Routinier Mario Sonnleitner: „Für das Rückspiel gegen Tirol wollen wir die Erkenntnisse vom Hinspiel nutzen um zuhause zu gewinnen. Im Hinspiel war es ein enges Match, auch wenn wir erst am Ende den Ausgleich erzielt haben. Wir sind gut vorbereitet und das Ziel muss sein, dass wir nach den letzten 3 Unentschieden einen vollen Erfolg feiern und zuhause gewinnen, damit wir vom Tabellenende wegkommen. Ich glaube wir sind gut gerüstet und werden das Spiel gewinnen.“

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL