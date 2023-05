Der LASK enthüllte am Freitagnachmittag im Rahmen einer Trikotpräsentation nicht nur die Dress der kommenden Saison, sondern auch einen modernisierten Markenauftritt. Eine eigens konzipierte LASK-Schriftart sowie ein überarbeitetes Logo und die Aufwertung des bestehenden LASK-Rundwappens bilden die Grundlage des Auftritts. Sowohl Auftritt als auch Trikot sind eine Hommage an die traditionsreiche Vereinsgeschichte. Drei neue Merchandising-Linien runden das Paket ab.

"Haben eigene LASK-Schriftart entwickelt, die dem Verein dank ihrer Einzigartigkeit einen absolut eigenständigen Auftritt ermöglicht"

Die langersehnte Rückkehr nach Linz nahm der LASK zum Anlass, einen Blick auf die eigenen Wurzeln zu werfen und in Anlehnung daran seinen bestehenden Markenauftritt neu zu interpretieren – nach dem Motto „Tradition trifft Innovation“. Das Ergebnis wurde am Freitagnachmittag im BWT Businessclub der Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl präsentiert. In Zusammenarbeit mit dem Linzer Buero NEST wurde ein zeitgemäßer Auftritt entwickelt, der auf 3 Grundelementen basiert:

Schrift, Logo & Wappen

Ausgangspunkt sämtlicher Überlegungen war die LASK-Flagge, die seit dem Jahr 1919 Teil der Vereinsidentität ist und den ikonischen LASK-Schriftzug enthält. „Aus den darauf abgebildeten vier Lettern LASK haben wir eine eigene LASK-Schriftart entwickelt, die dem Verein dank ihrer Einzigartigkeit einen absolut eigenständigen Auftritt ermöglicht, auch im digitalen Raum“, erklärt Nina Kern vom Buero NEST.

Die Schriftart findet ab sofort auch im LASK-Logo Verwendung, das ebenfalls neu interpretiert wurde: Das Logo wurde aufs Wesentliche reduziert, gleichzeitig wurde das traditionsreiche Rundwappen aufgewertet, da es ab sofort gleichberechtigt und alleinstehend neben dem Logo zum Einsatz kommt. Das Logo kommt ab der Saison 2023/24 unter anderem auf den LASK-Trikots zum Einsatz und wird sukzessive im Digital-Aufritt des LASK eingebunden.

Das altbekannte Rundwappen, das bisher nur klein im Logo zu sehen war, wird ab sofort als eigenständiges Element verstärkt eingesetzt. Bereits jetzt ist es auf vielen Oberflächen der Raiffeisen Arena, wie etwa auf Glasfronten, präsent. Hinkünftig wird das Rundwappen auch eine eigene Merchandising-Linie zieren, zudem prangt es ab der Saison 2023/24 an zentraler Stelle des LASK-Trikots, direkt unter dem oberösterreichischen Landeswappen. „Es war ein langgehegter Wunsch unserer Fans, das Wappen, das so tief in unserer Vereinsgeschichte verwurzelt ist, verstärkt einzusetzen. Diesem Wunsch tragen wir nun Rechnung“, sagt LASK-Präsident Dr. Siegmund Gruber.

Das neue LASK-Trikot – Hommage an goldene Ära

Nicht nur der neu interpretierte Auftritt, auch die neuen LASK-Trikots der Saison 2023/24 sind eine Hommage an die Vereinsgeschichte der Schwarz-Weißen. Die Inspiration für das neue Design entstammt einer ikonischen LASK-Dress aus dem Jahr 1969, die auch als Retrodress im LASK-Fanshop erhältlich ist und sich dort großer Beliebtheit erfreut. Das neue Trikot ist damit eine Reminiszenz an die goldenen Sechziger-Jahre mit vier Finalteilnahmen im ÖFB-Cup, dem Vizemeistertitel 1962 und dem Double-Gewinn im Jahr 1965. Mit Dolfi Blutsch spielt ein Double-Held im offiziellen Präsentationsvideos des neuen Trikots eine zentrale Rolle.

Entsprechend der historischen Vorlage besteht das neue LASK-Trikot aus zwei Hälften, einer gestreiften Hälfte und einer einfärbigen Fläche in Weiß (Heimtrikot), Schwarz (Auswärtstrikot) bzw. Magenta (Ausweichtrikot). „Wir sind stolz darauf, viele starke Partner langfristig an unserer Seite zu wissen. Mit dem Ausweichtrikot unterstützen wir die Initiative ,Change the World – sip by sip‘ unseres Partners BWT, der es sich zum Ziel gesetzt hat, auf der ganzen Welt für Leitungswasser in Trinkwasser-Qualität zu sorgen“, sagt LASK-Präsident Dr. Siegmund Gruber.

Das neue LASK-Trikot wird erstmals am 28. Mai 2023 zum Einsatz kommen, wenn der LASK im letzten Heimspiel der Saison auf den FK Austria Wien trifft. Am Spieltag wird das Trikot rund um die Raiffeisen Arena erhältlich sein, der reguläre Online-Verkauf beginnt im Juni.

Dreigleisiges Merchandising

Auch im Merchandising-Bereich präsentierte der LASK Neuerungen, künftig werden drei Linien angeboten: Die BWT-Sportsline beinhaltet LASK-Trainingsbekleidung, wie etwa Trainingsanzüge oder Aufwärm-Shirts und ist ab Juni 2023 erhältlich. In Kooperation mit der regionalen Modemarke DUNKELSCHWARZ entwickelte der LASK die Lifestyle-Kollektion „LASK x DUNKELSCHWARZ“, bestehend aus T-Shirts, Hoodies, Pullovern, Hosen und Kappen. Abgerundet wird das Angebot durch eine klassisch gehaltene Linie mit T-Shirts, Kappen und Seidenschal, deren Fokus auf der Verwendung des LASK-Rundwappens liegt.

Diese Linie wird bereits beim nächsten Heimspiel gegen den FC Red Bull Salzburg (Sonntag, 14. Mai, 14:30 Uhr) in der Raiffeisen Arena erhältlich sein.

