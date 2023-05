Eine wichtige Personalentscheidung für die Zukunft ist beim SK Rapid Wien gefallen. Ab 1. Juni 2023 wird mit Marcus Knipping eine sehr renommierte sowie mit großer Expertise und Erfahrung ausgestattete Persönlichkeit die Position des Geschäftsführers Wirtschaft beim österreichischen Rekordmeister übernehmen.

Über 30 Jahre bei Borussia Dortmund tätig

Der 58-jährige Finanzexperte war zuletzt in seiner deutschen Heimat als Finanzvorstand der Paedi Protect AG und davor bis zum Februar 2021 über 30 Jahre in verschiedenen Funktionen bei Borussia Dortmund tätig. Beim Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet war der in Essen geborene Knipping u.a. von Juli 1999 bis Februar 2021 erfolgreich als Direktor Finanzen|Facilities und Prokurist der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA im Einsatz.

Teilweise parallel dazu übte der staatlich geprüfte Betriebswirt diverse Geschäftsführer-Funktionen beim UEFA Champions League-Gewinner des Jahres 1997 aus: Von 1995 bis 2006 war er Geschäftsführer der Westfalenstadion Dortmund GmbH, von 1995 bis 2020 Geschäftsführer der BVB Stadionmanagement GmbH, von 2006 bis 2013 Geschäftsführer der BVB Beteiligungs-GmbH und von 2016 bis 2020 Geschäftsführer der BVB Event & Catering GmbH. Zudem hatte der dreifache Familienvater von 2016 bis 2020 die Prokura der besttravel Dortmund GmbH.



Der SK Rapid und Marcus Knipping einigten sich über einen Vertrag als Geschäftsführer Wirtschaft der SK Rapid GmbH, der vorerst bis zum Ende der Saison 2025/26, also über 3 Jahre, läuft.

"Erfahrener Profi, der jahrzehntelang bei einem der größten Klubs Europas in führender Position war"

SK Rapid-Präsident Alexander Wrabetz sagt: „Wir haben uns die notwendige Zeit bei der Suche für die Besetzung dieser Schlüsselposition genommen und nun eine für uns ideale Lösung gefunden. Mit Unterstützung der im Headhunting erfahrenen Beratungshauses Jorda & Partners haben wir weit über den Tellerrand geblickt, mit interessanten Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Sport Gespräche geführt und freuen uns nun, einen erfahrenen Profi, der jahrzehntelang bei einem der größten Fußballklubs Europas in führender Position tätig war, bei uns begrüßen zu dürfen.

Ich danke allen am Auswahlprozess beteiligten Kolleginnen und Kollegen, wir haben hier als echtes Team agiert und gemeinsam eine Top-Entscheidung treffen können. Wir freuen uns alle auf die künftige Zusammenarbeit mit Marcus Knipping.“

"Nach ersten Gesprächen war ich rasch Feuer und Flamme"

Der künftige grün-weiße Geschäftsführer Wirtschaft, Marcus Knipping, meint in einem ersten Statement: „Wenn man mehr als sein halbes Berufsleben im Fußball verankert ist, lässt einen dieses Thema nicht los. Der SK Rapid aus Wien ist nach wie vor ein großer Name im europäischen Fußball und daher hat mich die Kontaktaufnahme der Vereinsverantwortlichen gefreut und auch geehrt.

Nach den ersten Gesprächen war ich dann rasch Feuer und Flamme, diese reizvolle Aufgabe anzunehmen. Ich bin vom Potential des Klubs absolut überzeugt und möchte mit all meiner Erfahrung einen Teil dazu beitragen, dass Rapid in den kommenden Jahren auf sämtlichen Ebenen Erfolge feiern kann. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Präsidium, meinen Geschäftsführerkollegen und der gesamten grün-weißen Community.“



Bis zum 31. Mai wird Werner Kuhn weiter in seiner interimistischen Funktion als Geschäftsführer Wirtschaft tätig sein, bei ihm möchte sich Präsident Alexander Wrabetz ganz besonders bedanken: „Durch die Erfahrung und Bereitschaft von Werner Kuhn auch länger als ursprünglich geplant zur Verfügung zu stehen, konnten wir die Auswahl der künftigen Geschäftsführung Wirtschaft in einem Zeitraum treffen, der ein sehr professionelles und umfassendes Prozedere zugelassen hat. Dafür möchte ich ihm herzlich danken und bin sicher, dass er uns auch künftig mit seinem Netzwerk und seinem Wissen weiter hilfreich zur Seite stehen wird.“

SK Rapid-Geschäftsführer-Trio ab 1. Juni komplett

Damit ist ab 1. Juni das grün-weiße Geschäftsführungs-Trio komplett und besteht aus: Steffen Hofmann als Geschäftsführer SK Rapid (Sprecher der Geschäftsführung; Gesamt-Verantwortung für die strategische und sportliche Ausrichtung und Kommunikation), Markus Katzer als Geschäftsführer Sport (Profimannschaft inklusive Kaderplanung & Scouting) sowie Marcus Knipping als Geschäftsführer Wirtschaft.

Eine wichtige Personalentscheidung für die grün-weiße Zukunft ist gefallen: Marcus #Knipping übernimmt mit 1. Juni 2023 die Position des Geschäftsführers Wirtschaft des SK Rapid. 🤝



▶️ https://t.co/HL2MIeVULv#skrapid #SCR2023 pic.twitter.com/9Qk2eQTEzx — SK Rapid (@skrapid) May 5, 2023

Fotocredit: SK Rapid