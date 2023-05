Alles neu beim Bundesliga-Klub LASK: Die Linzer haben am Freitag nicht nur ihre neuen Dressen für die Saison 2023/24, sondern auch einen komplett modernisierten Markenauftritt vorgestellt. Doch nicht jeder ist begeistert. In den sozialen Medien wüten die Fans, ligaportal gibt einen Überblick:

Alex Horvath

,,Innovation"🤣🤣🤣 traditionelles Wappen entfernt und Logo angepasst, wow ihr habt euch selbst übertroffen!

Martin Platzer

1. April? Ernsthaft!? ÖSV als Vorbild? Unglaublich!

Andreas Auinger

Wenn schon dann das alte fahnenlogo. Rot ist weg und pink bleibt? Bitte denkt mal ein bisschen nach was ihr tut.

Daniel Traxler

Mach ma einfach aus dem traditionsreichen Wappen, das einen enormen Wiedererkennungswert und eine große Bedeutung für viele Menschen hat, ein 0815 „modernes“ Wappen, wie eh mittlerweile jeder 2. Verein schon.

Liam Ayes

Viel seelenloser hätte man das wohl nicht machen können, ich hoffe sehr es bleibt nicht dabei!

Lukas Alesi

5 Minuten in Paint oida...

Stefan Wiesmayr

Lacht schon jeder übere unsere dressen und jetz a nu so a logo oider

Brigita Aner

Mir ist der Fussball wichtiger, als die Dressen und das Logo!!

Vivien Neunzehnnullacht

Fans haben Angst um ihren Traditionsverein, LASK reagiert nicht und ignoriert jegliche Kritik gekonnt.... und naja logischer Schritt vom LASK.. Man wechselt das Logo. Noch dazu gegen ein Logo das an Kreativität kaum zu übertreffen ist.

Wir sind LASK

Mein Herz brennt.

David Velik

So simple aber doch so ausstrahlend. Sehr gelungen, hab das alte bereits vergessen.

Jürgen Leinweber

Katastrophal

Daniel Wörister

Warum was alt bewährtes ändern??

Jetzt wo die Fans momentan um die Identität des Vereins fürchten wird sowas gemacht hmm 🤔 Aber mal schauen

Patrick Eren

Das logo hat sicher ein kind von einem mitarbeiter gestaltet

Dynamo Linz

Sehr gutes logo irgendwie nach retro art

Reiner Schwazl

In kleinen Schritten die Vereinsidentität verändern. Zunächst das traditionelle Logo separieren. So fällt es weniger auf wenn es in den nächsten Jahren schleichend verschwinden wird. Großartige Strategie!

Rene Grasserbauer

Sehr einfallsreich 😅😅😅 kaptitalismus steht natürlich über Tradition

Roland Blank

gestern die Farben, heute das Logo.... so verliert man seine Identität

Thomas Rath

Wenn man es so im Profilbild sieht, schaut es richtig mickrig im Vergleich zu vorher aus.

Und farblich geht es nun auch mehr unter.🤷‍♂️

Sehr schade.

Alex Horvath

Schrecklich mir wurde der Tag genommen...

Martin Pietras

Taugt ma ned,wo san die oidn Zeitn hin🙈!Reebok,Umbro,Adidas-Dressen woan sche,und jetzt🤷‍♂️???Und mit de rosa Dressn,is sowieso ois varlorn😩😩😩!Das Logo schaut übrigens auch sch*** aus🤭😩👎!

Harald Koll

Coole Dressen - hoffentlich werden sie dieser in der neuen Spielsaison wiederum gerecht🔝👏

Chris Hunter

Von hell rosa auf dunkel rosa 🤷‍♂️vielleicht dann nächstes Jahr rot - schwarz - hatten wir zu Zeiten mit weissenberger Brüder auch - die waren ganz lässig - ansonsten..

Wilhelm Tischberger

Mit der rosa Dress schlagen wir sogar Barcelona weil sie vor Lachen nicht spielen können.

