In 13 Heimspielen der aktuellen Saison in der ADMIRAL Bundesliga hat sich der FC Red Bull Salzburg bereits 6x mit einem Remis zu begnügen, darunter auch in den jüngsten 3 Partien in der Red Bull Arena. Wo der letzte Sieg der Roten Bullen schon über 2 Monate her ist, am 26. Februar gegen Schlusslicht SV Guntamatic Ried (2:0). Auch gegen den kommenden Gegner SK Rapid Wien gab es im Herbst daheim ein 1:1-Remis, ebenso wie in der vergangenen Runde in Wien-Hütteldorf. Im Retourmatch soll nun am Sonntag im Top-Spiel der ersehnte Heimsieg für die Jaissle-Elf her - ab 17 Uhr Ligaportal-Liveticker.

Viel Verletzungspech weiterhin bei Roten Bullen

Am Wochenende geht es für den FC Red Bull Salzburg erneut gegen den SK Rapid. Nach dem 1:1 im Allianz-Stadion in Wien-Hütteldorf folgt am Sonntag, den 07. Mai 2023 ab 17 Uhr in der Red Bull Arena praktisch das Retourmatch. Schiedsrichter dieser Begegnung ist der Linzer Manuel Schüttengruber.

Im Duell Serien- kontra Rekord-Meister plagen die Roten Bullen weiterhin Verletzungssorgen. So fehlen mit Fernando (Rücken), Daouda Guindo (Knie), Maurits Kjaergaard (Fuß), Justin Omoregie (Rücken), Jerome Onguene (Knie), Noah Okafor (Mittelfuß), Luka Sucic (Knie), Samson Tijani (Schulter) und Ignace Van der Brempt (Oberschenkel) gleich 9 Akteure. Ob Junior Adamu (Schulter), Lucas Gourna-Douath (Oberschenkel) bzw. Kapitän Andreas Ulmer (Oberschenkel) eingesetzt werden können, ist noch offen.

"Heftig, dass wir in der so wichtigen Phase der Meisterschaft derart viele verletzte Spieler haben"

FC Red Bull Salzburg-Cheftrainer Matthias Jaissle über das 4. Saison-Duell gegen den SK Rapid: „Wir gehen davon aus, dass Rapid trotz der Cupfinal-Niederlage mit breiter Brust zu uns kommen wird. Sie haben es beim letzten Duell in Wien geschafft, uns Paroli zu bieten, uns vor Herausforderungen zu stellen, und dabei verdient einen Punkt geholt. Sie haben noch etliche Ziele in der Meisterschaft und werden sicherlich versuchen, wieder an ihre Leistungsgrenze zu kommen.

Für uns gilt es, eine Topleistung zu bringen, die 3 Punkte einzufahren und ein Stück weit etwas gutzumachen. Es ist in der Tat heftig, dass wir in der so wichtigen Phase der Meisterschaft derart viele verletzte Spieler haben. Bei Lucas (Anm.: Gourna-Douath) haben wir die Hoffnung, dass er es wieder in den Kader schafft. Bei Andi Ulmer waren wir bis jetzt guter Dinge, dass es wieder geht. Allerdings hat er heute beim Training eine leichte Reaktion gezeigt.“

"...wenn wir das schaffen, haben sie in Salzburg keine Chance"

Nicolas Seiwald (Foto, der Kuchler wurde gestern 22 Jahre jung) über den Klassiker gegen Rapid: „Beruflich wünsche ich mir wieder den Meistertitel und dass wir die letzten 5 Spiele mit einem Sieg gegen Rapid starten. Klar, wir wollen jedes dieser letzten Matches gewinnen und am Sonntag damit starten. Wir haben unter der Woche viel über das letzte Duell gesprochen und viele Dinge verbessert.

Was wir ganz besonders mitgenommen haben, ist der Umstand, dass wir auf 100% kommen müssen, um gegen Rapid zu gewinnen. Aber wenn wir das schaffen, haben sie hier in Salzburg keine Chance.“

RB Salzburg seit 39 Heimspielen unbesiegt

Der FC Red Bull Salzburg ist seit 15 BL-Spielen gegen den SK Rapid unbesiegt (12 Siege, 3 Remis) und in dieser Saison in der ADMIRAL Bundesliga seit der 2. Runde (1:2 beim SK Sturm) unbesiegt (18 Siege, 7 Remis).

Außerdem ist das Team von RBS-Cheftrainer Matthias Jaissle in der Meisterschaft zu Hause seit 39 Matches ohne Niederlage (30 S, 9 U). Eine derartige Heimserie überbot in der Bundesliga zuvor nur Salzburg selbst (53 Heimspiele von 2016 bis 2019). Weiters ist der Serienmeister in Heimspielen in der Meistergruppe ungeschlagen (17 Siege, 5 Remis).

Der aktuelle Spitzenreiter erzielte 15 Tore in der Schlussviertelstunde – nur Rapid (16) traf in dieser Saison öfter. 4 der 10 Tore in den BL-Duellen dieser Saison fielen in der Schlussviertelstunde (Rapid 1, Salzburg 3).

Der SK Rapid Wien punktete in zwei der drei Saisonspiele gegen den FC Red Bull Salzburg nach 0:1-Rückstand (2 Remis).