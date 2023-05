Zusätzlich beflügelt vom ÖFB-Cup-Sieg am 30. April gegen den SK Rapid Wien (2:0) und damit 1. Titelgewinn seit 5 Jahren, will der SK Puntigamer Sturm Graz nun in der ADMIRAL Bundesliga weiter angreifen und an dem derzeit 3 Punkte besser postierten Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg dran bleiben. In der 28. Runde, zugleich der sechsten im Meister-Playoff, gastiert der Tabellenzweite aus der Steiermark beim Vorjahresdritten FK Austria Wien in der Generali Arena - Sonntag, 7. Mai, 14.30 Uhr, Ligaportal-Liveticker - und peilt im 4. Saison-Duell mit den Wiener Violetten nach bisher 3 Siegen (3:0, 3:1, 3:2) den nächsten Dreier an.

Hat einen Lauf und war in den vergangenen 2 Spielen von beiden Wiener Klubs nicht aufzuhalten: Manprit Sarkaria, der sowohl beim 3:2-Heimsieg gegen Austria Wien in der ADMIRAL Bundesliga als auch beim 2:0 im ÖFB-Cup-Finale gegen den SK Rapid binnen 5 Tagen jeweils einen Doppelpack schnürte. Gegen seinen Ex-Klub FAK scorte der 26-jährige Wiener in diesem Frühjahr in 2 Duellen schon gesamt 3 Mal. Sonntag erstmals in dieser Saison für Sturm auch in Wien-Favoriten?

"Unser Hunger nach Erfolg ist noch nicht gestillt!"

SK Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer meint: „Wir haben alles aufgesaugt, den Cuptitel und die Feierlichkeiten voll genossen. Dieser Erfolg hat uns als Gruppe noch enger zusammengeschweißt, er gibt uns Kraft und Energie für den absoluten Schlussspurt der Saison. Unser Hunger nach Erfolg ist aber noch nicht gestillt! Auf uns warten fünf Endspiele – in jedem einzelnen davon wollen wir das maximal mögliche geben."



Der 45-Jährige weiter: "Die Austria hat vor eineinhalb Wochen in Graz eine Topleistung gezeigt und uns alles abverlangt. Ohne Frage wird dieses Wochenende richtungsweisend – gegen einen gefährlichen Gegner mit einem sehr guten Trainer heißt es voll fokussiert auf dieses Duell zu sein und unsere beste Leistung auf den Platz zu bringen."



Christian Ilzer zur Personalsituation: „David Affengruber fehlt uns aufgrund seiner Gelbsperre, Albian Ajeti steht wegen einer Muskelverletzung (Hamstrings) und Sandro Ingolitsch aufgrund einer Verletzung am Wadenbeinköpfchen nicht zur Verfügung, ansonsten können wir aus dem Vollen schöpfen."

Schnegg: "Sind dementsprechend voll fit und motiviert"

Linksverteidiger David Schnegg sagt: "Die Feierlichkeiten waren natürlich großartig, aber ab Mittwoch hat man vollen Zug in der Mannschaft gespürt, der Fokus war wieder voll auf Sonntag und das Spiel gegen die Wiener Austria gerichtet. Wir wissen, dass noch wichtige Wochen in der Meisterschaft vor uns liegen und sind dementsprechend voll fit und motiviert. Wir werden uns am Sonntag auf unsere Tugenden besinnen und versuchen, unser Spiel und unseren Plan auf den Platz zu bringen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir auch in Wien gewinnen können."

Wir sind noch immer geflasht von der Performance unserer Fans im Cupfinale! 🎇🏁 #sturmgraz #Cupsieger2023 #GlaubeWilleMut pic.twitter.com/ZzbfWRo3KM — SK Sturm Graz (@SKSturm) May 5, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL