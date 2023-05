In der ADMIRAL Bundesliga stehen laut Bekunden des SK Rapid Wien für die Hütteldorfer 5 Endspiele bevor. Das erste davon bestreiten die Grün-Weißen am kommenden Sonntag in der 28. Runde, der sechsten im Meister-Playoff, auswärts bei Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim - ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker. Schiedsrichter dieses 4. Saison-Duells zwischen dem Serien- und Rekordmeister ist der Linzer Manuel Schüttengruber. Siehe auch Vorschau vom FC Red Bull Salzburg.

Nicht nur die Mannschaft, sondern auch SK Rapid-Cheftrainer Zoran Barišić ist in diesen Wochen mit Meisterschafts-Endphase und ÖFB-Cup-Finale mental sehr gefordert.

Michael Sollbauer kehrt nach Sperre retour

Das verlorene ÖFB-Cup-Finale in Klagenfurt mit 0:2 gegen den SK Sturm Graz nagt nach wie vor im Lager des SK Rapid. Der Traum von einem Titel in dieser Saison ist geplatzt, die große Chance auf einen fixen internationalen Startplatz wurde liegen gelassen. Jetzt gilt es für die Grün-Weißen im Meister-Playoff zu liefern.

Das Restprogramm in den letzten 5 Runden hat es in sich für Kapitän Guido Burgstaller & Co: RB Salzburg (A), FK Austria Wien (A), LASK (H), SK Sturm Graz (H), Austria Klagenfurt (A).

Auswärts bei den Roten Bullen werden die Hütteldorfern am Sonntag mindestens eine ähnliche Leistung brauchen wie am 26. April beim 1:1 Heimremis. Der aktuell 4. Tabellenrang soll verteidigt werden, der Vorsprung auf den Tabellenfünften aus Wien-Favoriten beträgt lediglich 2 Zähler. Eine prekäre Ausgangslage, in der sich das Team um Cheftrainer Zoran Barišić beim Ziel für einen internationalen Startplatz befindet!

Außen vor für das Saisonfinish sind nach wie vor die verletzten Spieler Christopher Dibon, Maximilian Hofmann und Leopold Querfeld.

Michael Sollbauer verpasste das Cupfinale aufgrund einer Rotsperre, kehrt für Sonntag aber wieder in den Kader zurück!

"In dieser Phase ist es wichtig, dass wir zusammenhalten als große Rapid-Familie"

Cheftrainer Zoran Barišić über...

...Vorbereitung auf Salzburg-Spiel nach Nackenschlag im ÖFB-Cup-Finale: "Das ist alles andere als einfach gewesen, die ersten Tage nach dem Spiel in Klagenfurt. Einerseits gehört es zum Sport dazu, mit solchen Niederlagen auch umgehen zu lernen. Aber man verliert nicht gern. Schon gar nicht ein so wichtiges Spiel, wo es um einen Titel geht. Insofern ist es ein ziemlicher Nackenschlag für uns gewesen. Trotzdem geht es weiter, wir haben noch Ziele in der Meisterschaft.

Da ist jedes Spiel wichtig und auch ziemlich schwer zu bestreiten. Vor allem jetzt gegen Red Bull Salzburg wird mit Sicherheit eines der schwierigsten Spiele. Ich hoffe, dass wir da ansetzen werden, wo wir im letzten Spiel gegen Salzburg aufgehört haben, mit einer sehr, sehr guten Leistung. Die wird auch diesmal notwendig sein, wenn wir da mit Punkten nach Hause fahren wollen."

...ob er nach Cup-Final-Niederlage auch als Psychologe gefordert war, auch um sich selbst aufzubauen: "Wir waren natürlich ziemlich niedergeschlagen nach dem Spiel und haben Gespräche geführt. Es geht nicht nur um mich und die Spieler, sondern um den gesamten Klub und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die uns genauso unterstützen und genauso mitgefiebert haben.

Genauso geht es um unsere Fans. Wir wollten diesen Titel unbedingt holen. Es ist uns leider Gottes nicht geglückt. Schmerz ist vorhanden und groß, aber grad jetzt in dieser Phase ist es wichtig, dass wir zusammenhalten als große Rapid-Familie und positiv in die Zukunft blicken. Um wieder Erfolge miteinander feiern zu können."

...Kader für Salzburg-Spiel am Sonntag: "Wir können aus dem Vollen schöpfen. Man wird das morgige Training noch abwarten müssen. Es sind zwei Spieler fraglich. Ob es sich da ausgehen wird, wird man sehen. Insofern stehen mir fast alle Spieler zur Verfügung."

"Wenn wir wieder so gut dagegen halten, dann wird das wieder ein knappes Spiel"

Außenspieler Jonas Auer über...

...seine Vertragsverlängerung: "Wie ich hierher gekommen bin habe ich sofort gewusst, dass ist ein super Verein. Ich will da so lang wie möglich bleiben. Es ist der beste Verein in Österreich, mit den besten Fans. Das für mich schon länger klar, dass ich hier bleiben will."

...wie weit noch Enttäuschung vom Cup-Finale: "Die Enttäuschung war sicher groß in den letzten Tagen, aber ich glaube, wir haben das jetzt alle abgehakt und konzentrieren uns jetzt wieder auf die Meisterschaft."

...Einschätzung Rückspiel bei RB Salzburg: "Puuh...ich glaube es wird wieder ein schwieriges Spiel, wie letzte Woche. Aber wenn wir wieder so gut dagegen halten wie am Mittwoch vergangene Woche, dann wird das wieder ein knappes Spiel. Und ich hoffe, dass wir es dann für uns entscheiden werden."

...Meisterschafts-Endphase: "Platz 4 ist sicher jetzt unser Ziel. Wir werden alles geben, dass wir das Ziel erreichen."

...seine Fitness oder ob angeschlagen: "Nein, passt alles."

Burgstallers persönlich positive Bullen-Bilanz

Die Grün-Weißen warten mittlerweile seit 18 Pflichtspielen gegen RB Salzburg auf einen vollen Erfolg. Den letzten Rapid-Sieg gegen Salzburg gab es am 24. Februar 2019 mit 2:0, ebenfalls daheim. Von den bisherigen drei Saisonduellen mit den Bullen haben die Hütteldorfer nur eines verloren und erreichten zwei Mal ein 1:1, darunter auch im ersten Aufeinandertreffen in Salzburg am 18. September 2022.

Guido Burgstaller ist der einzige Rapidler im aktuellen Kader, der persönlich eine positive Bilanz gegen Salzburg aufweist (5 Siege, 4 Remis, 4 Niederlagen). Mit sechs Toren ist er nach Steffen Hofmann auch der zweiterfolgreichste Torschütze Rapids gegen die Salzburger.

Meisterschafts-Bilanz SK Rapid vs. RB Salzburg (seit 2005/06):

Gesamt: 69 Spiele / 13 Siege / 18 Remis / 38 Niederlagen / Tore: 87:129

Auswärtsbilanz: 34 Spiele / 5 Siege / 9 Remis / 20 Niederlagen / Tore: 40:64

1. Spiel gegeneinander: 30.07.2005 (2:0 in Salzburg)

Höchster Sieg: 7:0 (23.03.2008)

Höchster Auswärtssieg: 7:0 (23.03.2008)

Höchste Niederlage: 1:6 (19.07.2014) / 2:7 (24.06.2020)

Die jüngsten 10 BL-Duelle gegen den FC Red Bull Salzburg