Im Auftaktmatch am Freitagabend zur 28. Runde in der ADMIRAL Bundesliga, der sechsten in der Qualifikationsgruppe, gab es im Duell zwischen dem Wolfsberger AC und SCR Altach eine Nullnummer. Nachfolgend spannende STATEMENTS zum Spiel aus beiden Lagern.

Hatte gegen WAC-Innenverteidiger Simon Piesinger einen schweren Stand: SCR Altach-Toptorjäger Atdhe Nuhiu, der nach dem Spiel Klartext sprach.

"Mehr Chancen kannst du nicht herausspielen"

Manfred Schmid (Cheftrainer RZ Pellets WAC) über...

…die Partie: „Wir haben eine Phase gebraucht, wo wir ins Spiel gefunden haben. Ab der 30. Minute haben wir richtig stark gespielt und viele Torchancen herausgespielt. 2. Hälfte sind wir dann rausgekommen und haben sehr viel Druck gemacht. Da haben wir drei, vier, fünf Sitzer gehabt. Mehr Chancen kannst du nicht herausspielen. Wir haben phasenweise einen guten Fußball gespielt und hatten ein gutes Stellungsspiel. Das geht schon in die richtige Richtung. Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben. Wir haben Altach klar dominiert, waren die bessere Mannschaft und hätten den Sieg verdient gehabt.“



…ob man den Vertrag von Matthäus Taferner verlängern möchte: „Auf jeden Fall. Das habe ich ihm auch so kommuniziert. Er wirkt mir sehr interessiert, dass er hierbleibt. Es macht ihm Spaß, und es macht mir Spaß, mit ihm zu arbeiten. Er versucht täglich, sich zu verbessern. Er ist ein Spieler, der einem noch viel Freude bereiten kann.“



…den Punktgewinn: „Wenn man Richtung Abstiegskampf schaut, ist das natürlich ein sehr wichtiger Punkt für uns. Nach oben hin sind es zwei verlorene Punkte. Aber ich bin absolut zufrieden mit der Leistung der Mannschaft.“

"Habe beim VfL Bochum noch langfristigen Vertrag"

WAC-Abwehrspieler Tim Oermann über...

…seine Verletzung: „Das sind ein paar Wehwehchen, die ich vom letzten Spiel mitgenommen habe. Über die Woche habe ich es probiert, gestern im Training habe ich aber gemerkt, dass es einfach nicht geht und keinen Sinn machen würde. Das ist natürlich schade.“



...aktuellen guten Leistungen des WAC: „Das sind immer mehrere Faktoren. Einerseits ist es die Eingespieltheit. Als ich reingekommen bin, hatten wir nie eine eingespielte Kette, wo jeder wusste, was er zu tun hat. Ich denke, das haben wir jetzt in den letzten Spielen besser gemacht. Wenn man mehrere Spiele mal zu null spielt und gewinnt, kommt einfach eine gewisse Selbstverständlichkeit dazu. Das hat man in den letzten Spielen auch gesehen, dass wir uns hinten mehr zutrauen. Ich denke, dass wir das auch die nächsten Wochen noch weiter verbessern können.“



…Ziele des WAC: „Es ist schon unser Ziel, dass wir das Maximale erreichen. Jetzt momentan sieht es ganz gut aus, aber wir wissen auch, wie schnell es nach unten kann, weil sich jeder immer gegenseitig die Punkte wegnimmt. Deswegen ist es wichtig, dass man Woche für Woche, jedes Spiel performt.“



…seine Zukunft: „Es ist eine gute Zeit hier gewesen. Die vergangenen Spiele habe ich immer gespielt. Ich denke, dass das für meine Entwicklung gut war. Jetzt hängt es von vielen verschiedenen Faktoren ab. Ich habe in Bochum noch einen langfristigen Vertrag. Da muss man dann schauen, wie es da aussieht und wie es hier aussieht. Da kann ich jetzt noch nicht viel dazu sagen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es mir hier gut gefällt. Ich denke, dass ich hier gute Schritte gegangen bin.“

Mario Leitgeb (Kapitän RZ Pellets WAC): „Heute, speziell in der 1. Halbzeit, ist der Ball gelaufen. Vielleicht fangen die Fans zu pfeifen an, wenn du mal einen Ball zurückspielst. Aber ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass wir nach der Saison da wieder Ballbesitz haben und den Ball laufen lassen. Es geht wieder in die richtige Richtung. Aber natürlich hätten wir gerne gewonnen.“



Jonathan Scherzer (RZ Pellets WAC) über die Abseitsstellung vor seinem Tor: „Ich habe mir gedacht, wo will er da jetzt ein Abseits geben. Aber wenn ich die Wiederholung jetzt im Fernsehen gesehen habe, ist es die richtige Entscheidung.“

"Wahrscheinlich eine Saison zum Abhaken"

Lukas Gütlbauer (Torhüter RZ Pellets WAC, derzeit wegen Schulterverletzung fehlend) über...

…seine Verletzung: „Die OP ist jetzt 8 Wochen her. Ich liege absolut im Zeitplan. Diese Woche habe ich wieder die ersten Trainings am Platz absolvieren können. Es wird jetzt ungefähr noch einen Monat dauern, das ist dann genau das Saisonende. Zur neuen Saison, zur Vorbereitung, bin ich auf jeden Fall wieder zu 100% da. Ob sich diese Saison noch was ausgeht mit viel Risiko, mag sein. Aber das muss man dann mit dem Trainerteam abklären, ob das noch Sinn macht.“



…seine bisherige Saison: „Natürlich habe ich mit dem Transfer etwas ganz anderes erwartet. Ich habe letztes Jahr eine überragende Saison in der 2. Liga gehabt (Anm.: beim FAC). Für mich persönlich sowie für den Verein kann man sagen, dass das wahrscheinlich eine Saison zum Abhaken ist und den Fokus auf die neue Saison legen muss.“

Kofler: "Vom Talent ist er gesegnet"

Alexander Kofler (Ehemaliger Tormann RZ Pellets WAC) über WAC-Tormann Lukas Gütlbauer: „Wo er noch beim FAC gespielt hat, habe ich mir einige Partien in der 2. Liga angesehen. Da hat er ein unglaubliches Jahr gespielt. Ein hervorragender, junger Tormann, der auch im Future-Lehrgang vom ÖFB-Nationalteam dabei war. Das spricht schon für seine Qualität.

Leider Gottes hat er sich jetzt schwerer an der Schulter verletzt. Ich kann ihm nur alles Gute auf dem Weg zurück wünschen. Vom Talent ist er gesegnet. Früher oder später wird er auch seine Chance in der Bundesliga haben.“

Intensives Mittelfeld-Duell zwischen WAC-Akteur Taferner und SCR Altach-Spieler Herold.

„Wir haben uns da mit allem, was wir hatten, gewehrt"

Klaus Schmidt (Cheftrainer CASHPOINT SCR Altach) über...

…Atdhe Nuhiu (vor der Partie): „Wir sind froh, dass wir ihn haben. Er steht momentan außen vor. Er ist sicher ein Fels da vorne in der Brandung. Mit seiner Erfahrung ist er für uns ein ganz wichtiger Spieler. Auch von seiner Persönlichkeit ist er ein Motor in der Partie.“



…die Partie: „Der WAC war heute, speziell nach einer halben Stunde in der 1. Halbzeit und 10 Minuten in der 2. Halbzeit, die bessere Mannschaft. Wir haben das Spiel dann mit der Hereinnahme von Jan Zwischenbrugger in der 2. Halbzeit neutralisieren können. Im Großen und Ganzen ist das X dann so ausgegangen.“



…den Punktgewinn: „Ein Punkt ist besser als keiner. Wir werden natürlich auch davon abhängig sein, wie morgen die Partien ausgehen. Heute war es keine Niederlage. Wir haben uns da mit allem, was wir hatten, gewehrt.“

"Das ist, auf gut Deutsch, nicht leiwand"

Atdhe Nuhiu (Toptorjäger CASHPOINT SCR Altach) über...

…den Abstiegskampf: „Wenn es ums Überleben geht, ist der Druck natürlich enorm. Natürlich sind es keine einfachen Zeiten. Als Fußballer gibt es nur die eine oder die andere. Momentan ist es die schwierigere Phase. Der muss man sich auch stellen. Du probierst, das etwas auszuschalten. Sobald man wieder im Auto sitzt und auf das Training fährt, dann weißt du eigentlich schon wieder, ja du musst.

Da geht es ums nackte Überleben. Das ist, auf gut Deutsch, nicht leiwand. Fußball ist ab und zu sehr dirty und nicht immer fair. Wir müssen schauen, auf welche Weise auch immer, dass wir Punkte mitnehmen. Ich hoffe, dass wir das dieses Jahr packen werden und ab nächstem Jahr vielleicht in eine neue Richtung gehen können.“



…die Entwicklung im Verein: „Altach hat sich in den letzten Jahren als Verein brutal weiterentwickelt. Trainingsgelände, Stadion und alles Drum und Dran. Fakt ist, dass die Infrastruktur auf einem hohen Niveau ist, die Mannschaft aber nicht.“

"Haben speziell in 2. Halbzeit gar keinen Zugriff gehabt"

Husein Balic (Stürmer CASHPOINT SCR Altach) über..

…die Partie: „Ich glaube das Unentschieden war das Maximalste, was wir heute rausholen konnten. Wir haben speziell in der 2. Halbzeit gar keinen Zugriff gehabt. Ich würde sagen, der Tino (Casali, Anm.) hat uns den Punkt festgehalten. Wir haben eine nennenswerte Torchance gehabt. Alles in allem müssen wir mit dem Punkt glücklich sein.“



…zukünftige Wünsche: „Meine Wünsche sind einmal ganz klar, dass Altach in der Liga bleibt. Und für das hau ich mich jeden Tag rein. Für das werde ich mich jedes restliche Match reinhauen.“

„Mannschaft, die viel Anstrengung braucht, um überhaupt zu Torchancen zu kommen“

Walter Kogler (Sky Experte) über...

…die aktuell guten Leistungen des WAC: „Sie haben ganz einfach Lehren daraus gezogen. Wenn man das aus dem Grunddurchgang hernimmt, dann war es sehr oft so, dass der WAC versucht hat, über die Offensive Spiele zu gewinnen. Sie haben sehr viel in die Offensive investiert und waren dann in der Defensive dementsprechend anfällig und haben sehr viele Tore bekommen. Deswegen haben sie daraus so wenig Punkteausbeute mitnehmen können.

Jetzt hat man die Lehren gezogen. Man hat gesagt: Nach vorne sind wir immer gefährlich. Wir müssen uns stabilisieren und versuchen, hinten gut zu stehen. Wenn wir das Schaffen, werden wir nach vorne hin immer unsere Möglichkeiten haben. Das ist die Änderung. Man steht in der Defensive viel besser und hat vorne immer wieder Spieler, die dann zuschlagen können. Das sieht man dann auch am Punktestand und in der Tabelle, da ist momentan alles perfekt.“



…WAC-Spieler Tim Oermann: „Ein guter junger Spieler, der sich sofort eingefunden hat. Im Herbst hat er gesehen, dass es in der österreichischen Bundesliga nicht so einfach ist zu spielen. Für das erste Jahr in Österreich hat er bis jetzt sehr gut performt.“



…die Partie: „Zu Beginn haben wir eine sehr ambitionierte Altacher Mannschaft gesehen, die versucht hat, auch hier auswärts das Spiel in die Hand zu nehmen. Der WAC hat sich das mal eine Zeit lang angesehen und ist dann mit Ende der 1. Hälfte viel besser geworden. Ab diesem Zeitpunkt hat der WAC im 10-15 Minutentakt immer tolle Torchancen gehabt.

Der WAC hat sehr viel getan, aber letztendlich all diese Möglichkeiten ausgelassen. So gesehen muss der WAC heute mit diesem einen Punkt zufrieden sein. Die Altacher wird es freuen, dass sie heute auswärts sehr viel getan haben, um letztlich auch mit einem Punkt nachhause zu fahren.“



…das Spiel des SCR Altach: „Nach vorne müssen sie irgendwie konkreter werden. Sie investieren sehr viel in die Offensive, ohne wirklich viele Torchancen herauszuspielen oder die wenigen dann zu verwerten, um was Brauchbares mitzunehmen. Es ist eine Mannschaft, die wirklich viel Anstrengung braucht, um überhaupt zu Torchancen zu kommen.“

RZ Pellets WAC – CASHPOINT SCR Altach 0:0

Freitag, 05.05.2023, 19:30 Uhr, Lavanttal-Arena, Zuschauer: 2.800, SR: Stefan Ebner.

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL