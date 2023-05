Erbarmen, die Linzer kommen...! Wenn Austria Klagenfurt auf den LASK traf gab es bisher in 16 Pflichtpartien von RL Mitte bis ADMIRAL Bundesliga inkl. ÖFB-Cup noch keinen Sieg und meist nichts zu holen bei 13 Niederlagen + 3 Remis. Von letzteren waren zumindest in der vergangenen BL-Saison zwei dabei...doch heuer stehen in 4 Duellen (inkl. ÖFB-Cup) 4 Niederlagen zu Buche. Eine Woche nach der 0:4-Niederlage in Linz stehen sich beide Teams morgen wieder gegenüber: in der 28 Black Arena alias Wörthersee-Stadion in Klagenfurt (14:30 Uhr Ligaportal-Liveticker). Wo die Pacult-Elf endlich den "LASK-Fluch" beenden will.

Und am Ende jubelt der LASK...wie am vergangenen Sonntag, wo Nicolas Wimmer (li.) und Austria Klagenfurt gegen die Linzer wie so oft wieder mal leer ausgingen.

"Wir sind in diesem ‚Konzert der Großen‘ immer Außenseiter, aber..."

5 Runden stehen in der Saison 2022/23 der ADMIRAL Bundesliga noch am Programm – es sind 5 Spiele, in denen Verantwortliche und Profis der Austria Klagenfurt den Fokus darauf richten, sich einen großen Traum zu erfüllen und für eine Überraschung zu sorgen: Für die Violetten geht es um die Europapokal-Qualifikation. Am Sonntag will das Team von Peter Pacult gegen den LASK anschreiben.

Austria-Coach Peter Pacult: „Wir haben unser Saisonziel mit dem Einzug in die Meistergruppe und dem frühzeitigen Klassenerhalt schon erreicht. Alles, was danach kam und kommen wird, ist eine Zugabe. Natürlich wollen wir das Beste herausholen, in jeder Partie alles auf dem Platz lassen. Wir sind in diesem ‚Konzert der Großen‘ immer der Außenseiter. Aber auch aus dieser Rolle heraus kann man Spiele gewinnen."

In der ersten Hälfte der Playoff-Runde setzte es Niederlagen gegen den FC Red Bull Salzburg (0:3), SK Sturm Graz (1:3), SK Rapid Wien (0:2) und den LASK (0:4, bei Austria Wien (2:1) fuhren die Waidmannsdorfer einen Dreier ein. Macht ergo 3 Punkte aus 4 Spielen bei 3:13 Toren. Als Sechster im Klassement ist das Pacult-Team in der Jäger-Rolle, der Rückstand auf Platz 5 und Austria Wien beträgt allerdings nur einen Punkt, gerademal 3 Zähler sind es auf Rang 4 und Rapid.

"Durch reden oder rechnen ist noch niemand nach oben geklettert"

„Alles ist möglich, wir sind voll dabei. Aber durch reden oder rechnen ist noch niemand nach oben geklettert. Wir brauchen Punkte und dafür müssen wir unsere beste Leistung auf den Rasen bringen. Das Bundesliga-Ticket für die nächste Saison ist gebucht, daher können wir ohne Stress in die Spiele gehen. Wir freuen uns auf die Herausforderungen, die vor uns liegen“, sagt Defensiv-Allrounder Kosmas Gkezos (im oberen Foto im Duell mit LASK-Unterschiedsspieler Keito Nakamura).

Und da ist die erste Herausforderung am Sonntag nahezu eine Herkules-Aufgabe für den 30-jährigen Griechen aus der Stadt der Akropolis. Denn der LASK ist der einzige Klub, der seit dem Aufstieg im Sommer 2021 in 5 Duellen noch nie gebogen werden konnte. 2 Remis und 3 Niederlagen stehen in der Meisterschaft zu Buche, zudem setzte es vor 2 Jahren und heuer das Aus im ÖFB-Cup-Viertelfinale.

"Gehe davon aus, dass die Jungs daraus gelernt haben"

Peter Pacult: „Ich beschäftige mich nicht mit Statistiken. Das ist Vergangenheit. Jedes Spiel muss erst mal gespielt werden. Wir haben noch frisch in Erinnerung, wie es laufen kann, wenn man sich an den Matchplan hält und was passiert, wenn man die Ordnung verliert. Wir haben 0:4 verloren, weil wir hintenraus undiszipliniert waren. Ich gehe davon aus, dass die Jungs daraus gelernt haben."

Trotz der weißen Weste und des klaren Erfolgs in der Vorwoche warnt LASK-Chefcoach Dietmar Kühbauer davor, die Austria zu unterschätze: „Wir wissen, dass Klagenfurt immer schwer zu bespielen ist. Zumal die Konstellation nicht einfach ist, wenn jeder davon ausgeht, dass wir über den Gegner drüberfahren.“

Siehe auch VORSCHAU-BEITRAG LASK.

Keine Angst vor großen Gegner: Klagenfurts Kapitän Thorsten Mahrer und Kosmas Gkezos wollen mit den Kärntner Violetten nachwievor hochhinaus bei der "Mission Europacup". Zum 2. Mal und im 2. Jahr nach dem BL-Aufstieg in 2021 hat es das Pacult-Team schon wieder in das Meisterplayoff geschafft, während der wiedererstarkte LASK im Vorjahr noch im Unteren Playoff spielte.

Dieses Labyrinth führt nach Europa:

Die Kärntner Violetten träumen weiter vom "Europacup". Doch wie sieht es da nun aus nach dem Erfolg vom SK Sturm Graz am Sonntag im ÖFB-Cup-Finale in der 28 BLACK Arena über den SK Rapid Wien (2:0)? Wie wirkt sich das auf die Vergabe der internationalen Startplätze in der ADMIRAL Bundesliga aus?

Es gilt gleich 5 Teilnehmer an den Europapokal-Wettbewerben zu ermitteln, was zugleich bedeutet, dass 5 Runden vor Schluss auch die Austria Klagenfurt von der Quali für die UEFA Conference League träumen darf. Doch der Weg ist lang.

Geschäftsführer Matthias Imhof mit Blick auf die letzten 5 Partien: „Wenn man darauf zurückblickt, wo wir vor 2 Jahren standen, wäre das sicherlich eine Sensation. Dass wir oben mitmischen, zeigt auf, welch rasante Entwicklung unser Verein genommen und wie konstant stark sich unsere Mannschaft präsentiert hat. Ich denke, wer Salzburg, Sturm, Rapid oder Austria Wien biegen konnte, der hat unter Beweis gestellt, dass man auch reif für Europa ist. Wir werden auf jeden Fall alles raushauen, was noch drin steckt."

Fest steht, dass der Meister in der Champions League dabei sein und der Vizemeister in der Qualifikation zur Königsklasse antreten wird (Einstieg in Runde 3, bei Ausscheiden fix in Europa League-Gruppenphase dabei). Für den Dritten und Vierten des Klassements geht’s in die Conference League, der Fünfte erhält in einem K.o.-Spiel gegen den Sieger des Duells zwischen dem Ersten und Zweiten der Abstiegsgruppe die Chance, international auflaufen zu dürfen. Klingt kompliziert, hält die Kärntner Violetten aber im Rennen.

"Rapid und Austria sind in Schlagdistanz und beide kommen noch nach Klagenfurt"

Nach 27 Runden führt der FC Red Bull Salzburg die Tabelle mit 36 Punkten an, es folgen der SK Sturm Graz (33) und der LASK (30). Das Spitzen-Trio dürfte die beiden Champions-League-Ränge und den ersten Conference-League-Platz unter sich ausmachen. Ein Dreikampf steht um die zwei verbleibenden Tickets bevor. Die bessere Ausgangslage haben sich der SK Rapid (21) und der FK Austria (19) erarbeitet, doch die Waidmannsdorfer sind den Wiener Klubs mit 18 Zählern auf den Fersen.

Kapitän Thorsten Mahrer: „Es ist richtig lässig, dass wir zu diesem Zeitpunkt der Saison noch voll mitmischen. Vor uns liegen fünf coole Spiele, in denen wir so viele Punkte wie möglich anschreiben wollen. Rapid und Austria sind in Schlagdistanz und beide kommen noch nach Klagenfurt. Wenn es uns gelingt, sie zu biegen, dann haben wir vermutlich gute Karten, zumindest einen Rang zu klettern. Darum werden wir kämpfen."

Sollte Austria Klagenfurt die Saison 2022/23 auf Platz 5 abschließen und sich für das K.o.-Spiel zur Conference League qualifizieren, könnte es zum Abschluss zum Showdown mit dem Kärntner Derby kommen. Denn in der Quali-Gruppe hat sich der WAC mit derzeit 21 Punkten hinter Austria Lustenau (23) auf Rang 2 eingereiht. Die WSG Tirol (19) ist auf Tuchfühlung, während es für den TSV Hartberg (15), den SCR Altach (14) und die SV Ried (12) um den Klassenerhalt geht.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at